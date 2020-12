In Memoriam

Below are listed the names of each person we lost this year, organized by month.

January

JENNIFER PAIGE OUTLAW

DORTHY JANET LEWIS

HATTIE DELORIS COWARD LITTLETON

KATHY DEAN JARRELL

KENDRINA J. CROWDER

NANNIE DAVIS

LINDA MOORE SHARPE

DEITRICH SEBASTIAN ELLERBE

VELMA LEE WALLER MCINNIS

BILLY GENE JONES

ARCHIE INGRAM

WILLIAM MARCUS SMITH

DELOIS NICHOLSON

ABEGAIL SHIRLEY

E. RAY GREENE

KEVIN LEE WATSON

PURCELL STEWART

SOPHIA IRENE BROOME GUINN

HOWARD EUGENE SMITH

HOWARD WALL

PURCELL STUART

AMELIA BENTON AARON

RUSSELL ADEIMY

MARY LOUISE TARLTON

YVONNE WITHERSPOON

SYBIL FLORENCE INGRAM

SHEILA DAVIS

MARY OLLIE STRICKLAND SNUGGS

JOHN F. O’BRIEN

CONNIE JEAN FIELDS

EDWARD LEE SAUNDERS

HELEN ISAAC

ANN SMITH WEBB

STEVEN HOLDER

JAMES HUGH “DUCK” MCLEOD

GABRIELLE RAINWATER

BETTY RANDALL MACE

ELLA BRYANT

MARTHA INEZ BYRD TALSANIA

WILLIE G. SWINNEY

MAGGIE CAMPBELL

EDNA COVINGTON

BETTY MAPLES

ROGER GAIL STEEN

RAMSEY G. FISHER

LENZO LEDBETTER

SHELIA BROOMS RICHARDSON

LISA DAM THACKER

February

HERMAN DEBERRY

STEVE ODOM JR.

ERNEST MCRAE

WINDALENE PATTERSON EVANS

ALTON A. COBLE

JACKIE MCNAIR HALL

MARLENA G. WILKERSON

KENNETH HAROLD JOHNSON

JAMES ESLEY HURST

JERRY W. CARNLEY

CAROLYN ANN ELSENPETER

W. THOMAS INGLE

MARY HELEN BRYANT ROBERTSON

BERNICE JOHNSON DYE

ROLAND MCIVER

UGBENOBOLO AGBONA

DEBRA ELAINE BURGESS

WALTER LEE WINCHESTER

BARBARA ANN BAILEY

PRINCE ALBERT TERRY JR.

JERRY ZANDER PATRICK

ARTHUR EUGENE BEARDSLY III

RICHARD LARRY LILES

JAMES MILLARD CRAVEN

BOBBY DAWKINS

TOMMY GENE TAYLOR

CHARLES DAVID MILLSON

JAMES GRIFFIN

BUNNY L. WALL

BEVERLY R. LEAK

HENRY C. “JACK” YATES

JOHN HARRINGTON

CORA LENE MCNEIL

KATHY ELAINE WITHERS

March

CATHERINE QUICK TILLMAN

ROBERT LEWIS SWINNEY

SAMUEL LEE BREEDEN SR.

KELLY AMOLLON

DENNIS LEDBETTER

TYLER ADAM WILLIAMS

JIMMY EVERETTE STEEN

BILLY COPELAND

BARBARA ANN BOLING

ANTHONY BAILEY

NOEL D. EASTER

RICHARD POWELL

LEROY BLOOMFIELD

HORACE T. “HOOK-PANAMA” HOGAN II

JAMES “JACK” CLAY CAMPBELL

WALTER MARCUS ARNETT

LINDA BUTLER ORDONEZ

LINDA S. KING

RICKY DEAN STUBBS

MARY CATHERINE SANDERS WILSON

ADAM REED ROSCOE

VIRGINIA “GAIL” SKIPPER SMITH

WILLIAM STEPHEN CRUMP

BETTY H. BOSTICK

VALERIE DENISE FOWLER WALL OSBORNE

EDWARD EARL “BIG ED” HAIRFIELD

JIMMIE ROGERS ALDERMAN

CLYDE MARSHALL CHAVIS

THOMAS BURTON FORD

MARY “ALICE” RICHARDSON RICKETT

ORLANDO R. WATSON

CASSIE MARAE AYERS

April

SYPRASEUTH PHOUANGPHRACHANH

WILLIAM HARRIS “WILLIE” MCRAE

MARSHALL BERRY

ARTHUR SMITH

JAMES STANLEY SMITH

D. WAYNE TUTTLE

ROBERT “MARSHALL” USSERY

ALICE THOMPSON

RUFERH H. JONES

DOROTHY JEAN STOGNER HODGES

ROBERT L. DUKE

DEMETRA COWARD PRESLER

CAROLYN ANNE RAINEY BRIDGMAN

THOMAS H. CRAVEN JR.

LEON ALFRED JILES

MARY FREEMAN FAULK

BRANDON DAVIS

LOLLY LLOWERY LITTLE

LINDA STEEN STURDIVANT

MARTHA A. BALLARD

CELONEY COBB

ROMAN MCNEIL BROADY

JAMES MONROE “SHRIMP” DAVIS

KEITH ALLEN BAILEY

May

JOHN DAVID EVANS

TONISHA WILLIAMS

MICHAEL HOWARD HORD

GLORIA BLOOMFIELD

GWEN WEBB

FLETCHER LEE ELLERBE

ISAIAH HORNE JR.

MARY LAWSON

DERENDA GULLEDGE GARRIS

MICHAEL LEROY HENDRICK

GLENDA STURDIVANT JACKSON

NANCY JEAN COBLER HAYES

DIANA E. IMES

ALICE F. WOMACK

CAROLYN USSERY HOBBS

DORAN E. COOK JR.

JAMES PRATT

LARRY KEITH THREADGILL

MILTON HILLIARD TERRY JR.

DELLA WADDELL

SARAH WHITLEY JOHNSON

TRACY A. HARRINGTON

TERRY INGRAM

JUDY MATTHEWS ORMSBY

WILLIAM LESTER PARKER

LARRY DUNCAN MCNEILL

RICHARD MARK FAW

PRISCILLA WATTS SMITH

WILLIE JOHNSON

MAY E. BARRINO

WALTER LEE PARSON

DOROTHY P. FORD

BEVERLY ANN ELLERBEE DAVIS

KENNETH DEXTER MACE SR.

JULIA ELIZABETH GREENE KNIGHT

LATAYIAH RATLIFF

BARBARA RUTHERFORD PRUITT

HOUSTON “JOE” WHITLEY TAYLOR

WINCIE LEE LITTLE

ROBERT FLOWERS

June

BERYL LOUIS FRANCIS

FRANK THOMAS BOYD SR.

ROBERT BOOKER LITTLE

MICHAEL EVERETTE MCDONALD

LILLIE “MAE” RATLIFF

WILLIAM CONNIE MATHIS JR.

MARGARET CRAFT WRIGHT

DEANA WATKINS GODFREY

CULLEN AUSTIN MAHANY

JASON LADON NORTON

JERMAINE RAYSHARD STROMAN

JOHN WALL

JOSEPH V. WARNER

CAROLYN TREADAWAY SINGLETARY

JOHN WILLIE QUICK

LEE SANDRA LEAK

BOYD WAYNE TAYLOR

CHRISTOPHER RAY KEY

DARRELL ARLO LITTLE

TROY LEE MARTIN

HERMAN ADAM WILLIAMS SR.

JOHN “JOHNNY” HEYWARD AUTRY IV

WILLEN COVINGTON

JAMES WALL JR.

MICHAEL DANE OSENTOWSKI

July

CHARLES E. MALLOY

DONNA SMITH

EMILY C. SMITH

JOYCE MCKENZIE SMITH

LINDA BRIGMAN WALLACE

PHYLLIS WINELAND PIPER

JOHN JAY TURNER

COY B. BLOOMFIELD

ANTHONY E. BULLARD

EMILY MCDONALD PERRY

JUDY WILSON CAGLE

RICHARD DIGGS

JOE DELANO MCCORMICK

LEONARD WAYNE LITTLE

JENNIE RUTH LAMPLEY ROSCOE

LIAM RUSSELL MORGAN

KARL BULLARD

KEVIN MILLER STEWART

MATTIE MARTIN STUTTS

JOSEPH PAUL MORIN

ETHEL BOYD POOLE ALLEN

CORINA DORIS STEELE NICHOLSON

JAMES KIKER SR.

MILDRED GIBSON LAWSON

DOUGLAS JAMES RICE

BETSY PARSONS BEAN

DORIS ROGERS LESESNE

AALIYAH RENEE JONES

WILBERT MARSHALL

MELONY J. SCOTT

PAULA K. PEMBERTON

THADDAUS MUMFORD

CAROL MCALISTER MYERS

KATHY LARIMORE

JULIUS LOVELY

August

SARAH ALLEN CROUCH

FRANKLIN ROOSEVELT SMITH

ALEX LEAK JR.

DONALD HERSEY ALLEN

ELAINE MURPHY CHAVIS

SHELIA CHAMBERS

WILBUR FRANKLIN SMITH JR.

ANGELA CLARK

MARCIA SANFORD

JAMES DONALD JENKINS

AVERIL BENNETT JACKSON

JERMAINE E. WILLIAMS

ANNIE L. HORNES

PAUL ALAN FOWLER

BRENDA CURRIE LANDON

MARY BROWN SIMMERMAN

KATHLEEN BRIGMAN HELMS

JAMES CALVIN EDWARDS JR.

ROXANNA SMITH

JOSIAH CHRISTIAN MALDONADO

DICK RANSOM

JAMES E. WALL

MARCIA K. BROWN

GLORIA BELLE CAMERON WALL

RANDOLPH NORRIS

MARCUS TYRONE MCIVER

JACK BRUCE PEARSON

September

STEVEN CAPEL

ALBERT CLINTON GIBSON

EZELL SANDERS

EDNA BELLE HAYWOOD SIDES

FRANCES A. RATLIFF

ALMETA JENKINS WHITE

HASON WILSON

MELANIE WADE GOODWIN

BARBARA BROWN

LADONNA COVINGTON

MARTHEIA COVINGTON FAIRLEY

LORRAINE ENGLISH HONEYCUTT

DAVID L. MCKAY SR.

NEFER POWELL

WILLIAM HOWE WARNER

VERA RIMMER CLAYTON

LOTTIE FAYE JONES BOWMAN

CAROL ANN FELKEL DEESE

JULIA MARGARET KENDALL

WILBERT DRIGGERS SR.

VIRGINIA DALE HONEYCUTT THOMAS

TIMMONS EARL AYERS SR.

ARTHUR EDWARD COLE SR.

JOHNNY DEAN HERRICK

CATHERINE NICHOLSON

SAVANNAH ANNE LOCKLEAR

CHARLES R. JONES

THOMAS SWINNEY

JUDY GIBSON TERRY

RICHARD MANLEY

MAE FRANCES ALSTON

ANN DUNLAP BAITY

ROOSEVELT GOODWIN

HELEN MARIE STANBACK

SAMUEL BRIGHTMAN TILL JR.

October

JANET A. BRYAN

ANA MARIA CAFFERATA PONDS

JAMES E. SUDDUETH

MARY W. COLLINS

ELGIE IRENE CROKE

PRESTON DAWKINS

KOY ELLIS DAWKINS SR.

RICHARD ALLEN JACOBS

DANIEL MASTON LONG

JOHN HENRY RATLIFF

MATTIE D. SPENCER

SHIRLEY SMITH FULLER

ANITA MAE LEGRAND

JAMES EDWARD “EDDIE” LOWERY JR.

JEAN PREVATTE NORTON

JOHNSIE PATE ATKINSON

WILLIAM CURTIS DEAN JR.

RONNIE MORGAN

RODNEY MORRISON

JAMES D. LEGRAND

JAMES M. PERKINS JR.

MICHAEL JEFFERY WIGGINS

JOYCE BLUE

GEORGE W. JENKINS

LILLIAN VEATRICE HARMON

BEVERLY LITTLE

FLORENCE LUVENIA WALL

GROVER CLEVELAND CADDELL JR.

PAMELA MCCOLL CAULDER

NOEL RAY HUNTER

BUNN TATE PHILLIPS JR.

SUSAN HIRSCH PARSONS

TOMMIE STRICKLAND TAYLOR

BETTY STUBBS JERNIGAN

November

MELVIN LYNN ALEXANDER

ALBERT HARPER COBB

EDGAR LEE WHITE JR.

AILEEN MCLEAN COBB TRAYLOR

THOMAS V. PRUITT JR.

JOSEPH JOHN CESNICK VIII

VERONICA MILIOTI GREENE

PAUL MORRISON

THOMAS ERVIN ARKLE

BETTY G. EVERETT

CURTIS FISHER

EMILY LOU THROWER HODGE

LACY JACKSON JR.

SUZANNE ROSS JENKINS

GREGORY GIBSON

WILMA MCLEAN YATES

STEPHEN BAILEY MEACHAM

LINDA ROSE HILDRETH

GILBERTO DELGADO

FRANCINA TILLMAN

LACY COVINGTON

ELIJAH “BUTCH” STRICKLAND JR.

DONALD DAWKINS

LAURIE G. FOSTER

LEE MARK MORMAN

JACKIE WILLIAMS

BRENDA CHAFFIN

YALONDA ADAMS

MARTHA BURGESS

GERALDINE LEGRAND

ADAM WAYNE LUDLUM

MARY ANN KUCZYNSKI MCDONALD

LISA GIBSON PURVIS

MARY JANE USSERY

THADIS RAYON ROGERS

BETTY GOODSON TRUEBLOOD

FRANKLIN MURRY BECK

PERCELL MCDONALD

BETTY LEWIS

JAMES C. DAWKINS

THOMAS & TAMMY WATKINS

December

DANNIE WHITLEY HILL

PAUL MICHAEL KUEBLER JR.

PETER CLARK O’CONNOR

JAMES SMITH JR.

ZY’NASIA JA’NAE HARRINGTON

SANDRA BOGER STEADMAN

CHRISTINE REPSHER SHULTZ

EVERETTE ARCHIE DIGGS

BETTY JEAN TALBOT

JAMES & BARBARA BARRINGER

AGNES MCBRIDE BENNETT

INA HARDING HAIGLER

ROSA MAE KING

PATRICIA ANN HONEYCUTT WHITE

PATRICIA BELTON

WILLIAM TEDDY RICKETT

SHELBY SANSBURY RUSS

RYLAND O’BRIEN WILBUN

JAMES WILLIAM HARRIS

MICHAEL SHUFORD HOWE

ROBERT LEWIS DOBBINS

BEVERLY JEAN BENNETT

BARBARA W. BLAKE

MARY SUE BUTLER

ANNIE MAE ELLERBY

CLORETTA BRISTOW HUGGINS

DAISY MCCASKILL

JOHN HAMILTON JR.