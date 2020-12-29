In Memoriam

Below are listed the names of each person we lost this year, organized by month.
January
JENNIFER PAIGE OUTLAW
DORTHY JANET LEWIS
HATTIE DELORIS COWARD LITTLETON
KATHY DEAN JARRELL
KENDRINA J. CROWDER
NANNIE DAVIS
LINDA MOORE SHARPE
DEITRICH SEBASTIAN ELLERBE
VELMA LEE WALLER MCINNIS
BILLY GENE JONES
ARCHIE INGRAM
WILLIAM MARCUS SMITH
DELOIS NICHOLSON
ABEGAIL SHIRLEY
E. RAY GREENE
KEVIN LEE WATSON
PURCELL STEWART
SOPHIA IRENE BROOME GUINN
HOWARD EUGENE SMITH
HOWARD WALL
PURCELL STUART
AMELIA BENTON AARON
RUSSELL ADEIMY
MARY LOUISE TARLTON
YVONNE WITHERSPOON
SYBIL FLORENCE INGRAM
SHEILA DAVIS
MARY OLLIE STRICKLAND SNUGGS
JOHN F. O’BRIEN
CONNIE JEAN FIELDS
EDWARD LEE SAUNDERS
HELEN ISAAC
ANN SMITH WEBB
STEVEN HOLDER
JAMES HUGH “DUCK” MCLEOD
GABRIELLE RAINWATER
BETTY RANDALL MACE
JOHN F. O’BRIEN
ELLA BRYANT
MARTHA INEZ BYRD TALSANIA
WILLIE G. SWINNEY
MAGGIE CAMPBELL
EDNA COVINGTON
BETTY MAPLES
ROGER GAIL STEEN
RAMSEY G. FISHER
LENZO LEDBETTER
SHELIA BROOMS RICHARDSON
LISA DAM THACKER
February
HERMAN DEBERRY
STEVE ODOM JR.
ERNEST MCRAE
WINDALENE PATTERSON EVANS
ALTON A. COBLE
JACKIE MCNAIR HALL
MARLENA G. WILKERSON
KENNETH HAROLD JOHNSON
JAMES ESLEY HURST
JERRY W. CARNLEY
CAROLYN ANN ELSENPETER
W. THOMAS INGLE
MARY HELEN BRYANT ROBERTSON
BERNICE JOHNSON DYE
ROLAND MCIVER
UGBENOBOLO AGBONA
DEBRA ELAINE BURGESS
WALTER LEE WINCHESTER
BARBARA ANN BAILEY
PRINCE ALBERT TERRY JR.
JERRY ZANDER PATRICK
ARTHUR EUGENE BEARDSLY III
RICHARD LARRY LILES
JAMES MILLARD CRAVEN
BOBBY DAWKINS
TOMMY GENE TAYLOR
CHARLES DAVID MILLSON
JAMES GRIFFIN
BUNNY L. WALL
BEVERLY R. LEAK
HENRY C. “JACK” YATES
JOHN HARRINGTON
CORA LENE MCNEIL
KATHY ELAINE WITHERS
March
CATHERINE QUICK TILLMAN
ROBERT LEWIS SWINNEY
SAMUEL LEE BREEDEN SR.
KELLY AMOLLON
DENNIS LEDBETTER
TYLER ADAM WILLIAMS
SAMUEL LEE BREEDEN SR.
JIMMY EVERETTE STEEN
BILLY COPELAND
BARBARA ANN BOLING
ANTHONY BAILEY
NOEL D. EASTER
RICHARD POWELL
LEROY BLOOMFIELD
HORACE T. “HOOK-PANAMA” HOGAN II
JAMES “JACK” CLAY CAMPBELL
WALTER MARCUS ARNETT
LINDA BUTLER ORDONEZ
LINDA S. KING
RICKY DEAN STUBBS
MARY CATHERINE SANDERS WILSON
ADAM REED ROSCOE
VIRGINIA “GAIL” SKIPPER SMITH
WILLIAM STEPHEN CRUMP
BETTY H. BOSTICK
VALERIE DENISE FOWLER WALL OSBORNE
EDWARD EARL “BIG ED” HAIRFIELD
JIMMIE ROGERS ALDERMAN
CLYDE MARSHALL CHAVIS
THOMAS BURTON FORD
MARY “ALICE” RICHARDSON RICKETT
ORLANDO R. WATSON
CASSIE MARAE AYERS
April
SYPRASEUTH PHOUANGPHRACHANH
WILLIAM HARRIS “WILLIE” MCRAE
MARSHALL BERRY
ARTHUR SMITH
JAMES STANLEY SMITH
D. WAYNE TUTTLE
ROBERT “MARSHALL” USSERY
ALICE THOMPSON
RUFERH H. JONES
DOROTHY JEAN STOGNER HODGES
ROBERT L. DUKE
DEMETRA COWARD PRESLER
CAROLYN ANNE RAINEY BRIDGMAN
THOMAS H. CRAVEN JR.
LEON ALFRED JILES
MARY FREEMAN FAULK
BRANDON DAVIS
LOLLY LLOWERY LITTLE
LINDA STEEN STURDIVANT
MARTHA A. BALLARD
CELONEY COBB
ROMAN MCNEIL BROADY
JAMES MONROE “SHRIMP” DAVIS
KEITH ALLEN BAILEY
May
JOHN DAVID EVANS
TONISHA WILLIAMS
MICHAEL HOWARD HORD
GLORIA BLOOMFIELD
GWEN WEBB
FLETCHER LEE ELLERBE
ISAIAH HORNE JR.
MARY LAWSON
DERENDA GULLEDGE GARRIS
MICHAEL LEROY HENDRICK
GLENDA STURDIVANT JACKSON
NANCY JEAN COBLER HAYES
DIANA E. IMES
ALICE F. WOMACK
CAROLYN USSERY HOBBS
DORAN E. COOK JR.
NANCY JEAN COBLER HAYES
JAMES PRATT
LARRY KEITH THREADGILL
MILTON HILLIARD TERRY JR.
DELLA WADDELL
SARAH WHITLEY JOHNSON
TRACY A. HARRINGTON
TERRY INGRAM
JUDY MATTHEWS ORMSBY
WILLIAM LESTER PARKER
LARRY DUNCAN MCNEILL
RICHARD MARK FAW
PRISCILLA WATTS SMITH
WILLIE JOHNSON
MAY E. BARRINO
WALTER LEE PARSON
DOROTHY P. FORD
BEVERLY ANN ELLERBEE DAVIS
KENNETH DEXTER MACE SR.
JULIA ELIZABETH GREENE KNIGHT
LATAYIAH RATLIFF
BARBARA RUTHERFORD PRUITT
HOUSTON “JOE” WHITLEY TAYLOR
WINCIE LEE LITTLE
ROBERT FLOWERS
June
BERYL LOUIS FRANCIS
FRANK THOMAS BOYD SR.
ROBERT BOOKER LITTLE
MICHAEL EVERETTE MCDONALD
LILLIE “MAE” RATLIFF
WILLIAM CONNIE MATHIS JR.
MARGARET CRAFT WRIGHT
DEANA WATKINS GODFREY
CULLEN AUSTIN MAHANY
JASON LADON NORTON
JERMAINE RAYSHARD STROMAN
JOHN WALL
JOSEPH V. WARNER
CAROLYN TREADAWAY SINGLETARY
JOHN WILLIE QUICK
LEE SANDRA LEAK
BOYD WAYNE TAYLOR
CHRISTOPHER RAY KEY
DARRELL ARLO LITTLE
TROY LEE MARTIN
HERMAN ADAM WILLIAMS SR.
JOHN “JOHNNY” HEYWARD AUTRY IV
WILLEN COVINGTON
JAMES WALL JR.
MICHAEL DANE OSENTOWSKI
YVONNE WITHERSPOON
July
CHARLES E. MALLOY
DONNA SMITH
EMILY C. SMITH
JOYCE MCKENZIE SMITH
LINDA BRIGMAN WALLACE
PHYLLIS WINELAND PIPER
JOHN JAY TURNER
COY B. BLOOMFIELD
ANTHONY E. BULLARD
EMILY MCDONALD PERRY
JUDY WILSON CAGLE
RICHARD DIGGS
JOE DELANO MCCORMICK
LEONARD WAYNE LITTLE
JENNIE RUTH LAMPLEY ROSCOE
LIAM RUSSELL MORGAN
KARL BULLARD
KEVIN MILLER STEWART
MATTIE MARTIN STUTTS
JOSEPH PAUL MORIN
ETHEL BOYD POOLE ALLEN
CORINA DORIS STEELE NICHOLSON
EMILY MCDONALD PERRY
JAMES KIKER SR.
MILDRED GIBSON LAWSON
DOUGLAS JAMES RICE
BETSY PARSONS BEAN
DORIS ROGERS LESESNE
AALIYAH RENEE JONES
WILBERT MARSHALL
MELONY J. SCOTT
PAULA K. PEMBERTON
THADDAUS MUMFORD
CAROL MCALISTER MYERS
KATHY LARIMORE
JULIUS LOVELY
August
SARAH ALLEN CROUCH
FRANKLIN ROOSEVELT SMITH
ALEX LEAK JR.
DONALD HERSEY ALLEN
ELAINE MURPHY CHAVIS
SHELIA CHAMBERS
WILBUR FRANKLIN SMITH JR.
ANGELA CLARK
MARCIA SANFORD
JAMES DONALD JENKINS
AVERIL BENNETT JACKSON
JERMAINE E. WILLIAMS
ANNIE L. HORNES
PAUL ALAN FOWLER
BRENDA CURRIE LANDON
MARY BROWN SIMMERMAN
KATHLEEN BRIGMAN HELMS
JAMES CALVIN EDWARDS JR.
ROXANNA SMITH
JOSIAH CHRISTIAN MALDONADO
DICK RANSOM
JAMES E. WALL
MARCIA K. BROWN
GLORIA BELLE CAMERON WALL
RANDOLPH NORRIS
MARCUS TYRONE MCIVER
JACK BRUCE PEARSON
September
STEVEN CAPEL
ALBERT CLINTON GIBSON
EZELL SANDERS
EDNA BELLE HAYWOOD SIDES
FRANCES A. RATLIFF
ALMETA JENKINS WHITE
HASON WILSON
MELANIE WADE GOODWIN
BARBARA BROWN
LADONNA COVINGTON
MARTHEIA COVINGTON FAIRLEY
LORRAINE ENGLISH HONEYCUTT
DAVID L. MCKAY SR.
NEFER POWELL
WILLIAM HOWE WARNER
VERA RIMMER CLAYTON
LOTTIE FAYE JONES BOWMAN
CAROL ANN FELKEL DEESE
JULIA MARGARET KENDALL
WILBERT DRIGGERS SR.
VIRGINIA DALE HONEYCUTT THOMAS
TIMMONS EARL AYERS SR.
ARTHUR EDWARD COLE SR.
JOHNNY DEAN HERRICK
CATHERINE NICHOLSON
SAVANNAH ANNE LOCKLEAR
CHARLES R. JONES
THOMAS SWINNEY
JUDY GIBSON TERRY
RICHARD MANLEY
MAE FRANCES ALSTON
ANN DUNLAP BAITY
ROOSEVELT GOODWIN
HELEN MARIE STANBACK
SAMUEL BRIGHTMAN TILL JR.
October
JANET A. BRYAN
ANA MARIA CAFFERATA PONDS
JAMES E. SUDDUETH
MARY W. COLLINS
ELGIE IRENE CROKE
PRESTON DAWKINS
KOY ELLIS DAWKINS SR.
RICHARD ALLEN JACOBS
DANIEL MASTON LONG
JOHN HENRY RATLIFF
MATTIE D. SPENCER
SHIRLEY SMITH FULLER
ANITA MAE LEGRAND
JAMES EDWARD “EDDIE” LOWERY JR.
JEAN PREVATTE NORTON
JOHNSIE PATE ATKINSON
WILLIAM CURTIS DEAN JR.
RONNIE MORGAN
RODNEY MORRISON
JAMES D. LEGRAND
JAMES M. PERKINS JR.
MICHAEL JEFFERY WIGGINS
JOYCE BLUE
GEORGE W. JENKINS
LILLIAN VEATRICE HARMON
BEVERLY LITTLE
FLORENCE LUVENIA WALL
GROVER CLEVELAND CADDELL JR.
PAMELA MCCOLL CAULDER
NOEL RAY HUNTER
BUNN TATE PHILLIPS JR.
SUSAN HIRSCH PARSONS
TOMMIE STRICKLAND TAYLOR
BETTY STUBBS JERNIGAN
November
MELVIN LYNN ALEXANDER
ALBERT HARPER COBB
EDGAR LEE WHITE JR.
AILEEN MCLEAN COBB TRAYLOR
THOMAS V. PRUITT JR.
JOSEPH JOHN CESNICK VIII
VERONICA MILIOTI GREENE
PAUL MORRISON
THOMAS ERVIN ARKLE
BETTY G. EVERETT
CURTIS FISHER
EMILY LOU THROWER HODGE
LACY JACKSON JR.
SUZANNE ROSS JENKINS
GREGORY GIBSON
WILMA MCLEAN YATES
STEPHEN BAILEY MEACHAM
LINDA ROSE HILDRETH
GILBERTO DELGADO
FRANCINA TILLMAN
LACY COVINGTON
ELIJAH “BUTCH” STRICKLAND JR.
DONALD DAWKINS
LAURIE G. FOSTER
LEE MARK MORMAN
JACKIE WILLIAMS
BRENDA CHAFFIN
YALONDA ADAMS
MARTHA BURGESS
GERALDINE LEGRAND
ADAM WAYNE LUDLUM
MARY ANN KUCZYNSKI MCDONALD
LISA GIBSON PURVIS
MARY JANE USSERY
THADIS RAYON ROGERS
BETTY GOODSON TRUEBLOOD
FRANKLIN MURRY BECK
PERCELL MCDONALD
BETTY LEWIS
JAMES C. DAWKINS
THOMAS & TAMMY WATKINS
December
DANNIE WHITLEY HILL
PAUL MICHAEL KUEBLER JR.
PETER CLARK O’CONNOR
JAMES SMITH JR.
ZY’NASIA JA’NAE HARRINGTON
SANDRA BOGER STEADMAN
CHRISTINE REPSHER SHULTZ
EVERETTE ARCHIE DIGGS
BETTY JEAN TALBOT
JAMES & BARBARA BARRINGER
AGNES MCBRIDE BENNETT
INA HARDING HAIGLER
ROSA MAE KING
PATRICIA ANN HONEYCUTT WHITE
PATRICIA BELTON
WILLIAM TEDDY RICKETT
SHELBY SANSBURY RUSS
RYLAND O’BRIEN WILBUN
JAMES WILLIAM HARRIS
MICHAEL SHUFORD HOWE
ROBERT LEWIS DOBBINS
BEVERLY JEAN BENNETT
BARBARA W. BLAKE
MARY SUE BUTLER
ANNIE MAE ELLERBY
CLORETTA BRISTOW HUGGINS
DAISY MCCASKILL
JOHN HAMILTON JR.