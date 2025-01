HAMLET – Richmond Community College has announced its honor lists for the 2024 Fall Semester. The President’s List identifies students who earn an “A” in all courses and have a 4.0 grade point average while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses. The Dean’s List identifies students who attain a minimum grade point average of 3.5 with no grade lower than a “B” while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses.

President’s List

Anson County

· Lee Chambers

· Andrew Wright

Beaufort County

· Erin Woolard

Buncombe County

· Steven Smith

Caldwell County

· Casandra Reid

Chowan County

· Keri Thrasher

Craven County

· Kimberly Cloer

Cumberland County

· Johnthan McPhaul

Currituck County

· Luke Baratta

Gaston County

· Amanda Owens

Hertford County

· Sandra Johnson

Hoke County

· Dannell Winstead

Montgomery County

· Jeyvan Quick

Moore County

· Tonineka Codrington

· Steven Long

Onslow County

· Janet Freshour

Richmond County

· Jadala Adams

· Samirah Alshaif

· Alexander Bahneman

· Michael Barbee

· Allison Barnes

· Steven Batton

· Addison Branch

· Joshua Brown

· Joshua Burrows

· Samantha Butler

· Ellen Carrillo-Mayoral

· Morgan Carter

· Kaleigh Cloninger

· Abigail Dixon

· Melissa Ellis

· Kellie English

· Jesse Flowers

· Keira Ford

· Melanie Garcia

· Peter Gaudiomonte

· Battle Grooms

· Abi Hadinger

· Hudson Hadinger

· Abigail Hartman

· Andrew He

· Carson Hunsucker

· Matthew Jacobs

· Alyssa Kirkendall

· Aiden Lampley

· Mallory Lance

· Taylor Lingren

· Trinity Lockhart

· Natalie Ludlum

· Gwenivere Macedo

· Elizabeth Malter

· Anna Martinez

· Abrianna McAuley

· Sadora McCauley

· Keandra McDougald

· Diana McLester

· Edwin Morales

· Jennifer Moran

· Destiny Nichols

· Addison O’Neal

· Caitlin Outen

· Abbie Player

· Leslie Reyes

· Rebecca Richardson

· Emily Roberts

· Monae Rochester

· Kaley Scholl

· Alyssa Sellers

· Jacob Shepherd

· Lance Shepherd

· Horace Smith

· William Starling

· Ashton Street

· Carolyn Taylor

· Debrah Torres Flores

· Hayden Turner

· Cesia Velazquez

· William West

· Brianna Wilcoxen

Robeson County

· Tareq Aggad

· Caitlynn Hunt

· Gena Locklear

· Gene Locklear

· Kandice Locklear

· Monica Reed

Scotland County

· Wendy Barksdale

· Shawn Campbell

· Stephen Currie

· Elisha Dockery

· Madison Gentry

· Casie Gibson

· Kalyn Graves

· Silas Haywood

· Justin Howell

· Grayson Locklear

· Kelsie Melvin

· Naiade Morales

· Kyle Nguyen

· Islamilah Nimetullah

· Shellie Powell

· Blake Powers

· Hannah Stubbs-Barnette

· Kaiden Tew

· Kenly Wilkes

· Colby Woodard

· Lakesha Young

· Eric Zheng

Out of State

· James Wilson

Dean’s List

Alamance County

· Annette Locklear

Anson County

· Emily Ashby

· Shunee McRae

Cabarrus County

· Michael Mesimer

Chatham County

· Michael Reitz

Cumberland County

· Destiny Hallberg

Halifax County

· Michaela Wallace

Harnett County

· Heather Geffken

Hoke County

· Shakira Martin

· Kindra Tillman

Jackson County

· Belinda Clawson

Johnston County

· Jami Higgins

Moore County

· Elisabeth Heath

Pasquotank County

· Melissa Copeland

Richmond County

· Anthony Bastida

· Kairi Bower

· Willie Breeden

· Colton Brown

· Joel Butler

· Elijah Callahan

· Melissa Canas

· Maren Carter

· Markie Carter

· Conner Chance

· Samantha Clay

· Noah Cloninger

· Elizabeth Cook

· Bobby Cooke

· Darriesha Covington

· Kelsie Cox

· Taylor Crouch

· Azariah Daniel

· Jentry Denson

· Anja Dietrich

· Maiya Ferguson

· Tyson Fowler

· Amisadai Garcia

· Shana Grant

· William Hancock

· Henry Hernandez Lopez

· Bradley Holden

· Ethan Hunt

· Jh’amirrahyia Jenkins

· Megan Johnson

· Chloe Jordan

· Renita Leak

· Neely Liles

· Kaylee Ludlum

· Ryelan Lyerly

· Brian Mabe

· Madelyn Maree

· Sophia McElduff

· Sarah Meacham

· Carla Medina

· Mariana Mendez Mendoza

· Caleb Moore

· Sarah Nessell

· Mitchell Newton

· Tamia Nicholson

· Alissa Nuttall

· David Pickett

· Bree Rape

· Jesus Reyes

· Yaeyanna Robinson

· Nathan Russell

· Justin Ryder

· Leah Sanford

· Abner Santiago

· Gracie Scott

· Janashia Scott

· Seth Shimberg

· Zoie Smith

· Zayra Soriano-Gonzalez

· Christian Steele

· Raygan Talbert

· John Valenzuela

· Marissa Warriax

· Kristin Watson

· Logan Watts

· Grayson Wrenn

· Ana Zamora

Robeson County

· Christasia Bethea

· Kimahri Johnson

· Nakyra Locklear

· Keaton Lowery

· Courtney Oxendine

Sampson County

· Amy Adkins

Scotland County

· Christopher Boone

· Robin Brown

· Dylan Callahan

· Sandra Castillo Sampayo

· Hanna Chavis

· Patrick Deberry

· Piper Eaves

· Chloe Ganus

· Ricky Goins

· Taylor Goins

· Keziah Harrington

· Miranda Jacobs

· Rickiahya Johnson

· Kaitlyn Kelly

· Layla Lewis

· Teyona McKay

· Addysin McLaurin

· Nyzir McLean

· Tyler Mongiovi

· Timothy Orvin

· Taija Pankey

· Catherine Pruitte

· Hunter Rader

· Montrell Smith

· Mikayla Strickland

· Evan Tetreault

· Raheana Wilkerson

Stanly County

· Makayla Johnson

Stokes County

· Jennifer Durham

Out of State

· Ezekiel Chilton

· Sara English

· Ethan Miller

· Karlton Williams