HAMLET – Richmond Community College has announced its honor lists for the 2024 Spring Semester. The President’s List identifies students who earn an “A” in all courses and have a 4.0 grade point average while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses. The Dean’s List identifies students who attain a minimum grade point average of 3.5 with no grade lower than a “B” while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses.

President’s List

Caldwell County

· Casandra Reid

Chowan County

· Keri Thrasher

Gaston County

· Amanda Owens

Hoke County

· Dannell Winstead

Madison County

· Chelsie Lewis

Montgomery County

· Mia Green

Moore County

· Tonineka Codrington

· Thomas Warner

Richmond County

· Jameson Allen

· Alexander Bahneman

· Allison Barnes

· Ashiana Brinson

· Robin Brown

· Joshua Burrows

· Madalynn Butler

· Emily Carlyle

· Nathan Cloninger

· Justin Covington

· Desiree Diggs

· Slade Douglas

· German Farelli-Ziccarelli

· Sophia Frank

· Amisadai Garcia

· Madison Gibson

· Timothy Goodwin

· Madison Grimes

· Carson Hadinger

· Hudson Hadinger

· William Hancock

· Abigail Hartman

· Hayley Haywood

· Jada Howell

· Caroline Hunsucker

· Carson Hunsucker

· Cameron Jacobs

· Matthew Jacobs

· Riley Jacobs

· Amy Jenkins

· Alyssa Kirkendall

· Fredrica Kiser

· Khadija Lazenby

· Branson Lear

· Payton Ledwell

· Natalie Ludlum

· Brian Mabe

· Anna Martinez

· Hayley Martinez

· Hannah McDonald

· Connor McLaughlin

· Carla Medina

· Caleb Moore

· Tamia Nicholson

· Camryn Odom

· Addison O’Neal

· Nicholas Pait

· Mitchell Paul

· Victoria Player

· Kaiten Sauls

· Ella Scott

· Naylah Smeigh

· Danica Smith

· Zoie Smith

· William Starling

· Ashton Street

· Debrah Torres Flores

· Hayden Turner

· Cesia Velazquez

· Kristin Weatherford

· Brianna Wilcoxen

· Eden Williamson

· Grayson Wrenn

Robeson County

· Krystal Carter-Strickland

· Gene Locklear

· Kaiya Locklear

· Wayne Maynor

· Monica Reed

Scotland County

· Garrett Adams

· Janiyah Baker

· Christopher Boone

· Stephen Currie

· Zachary Frye

· Emily Gorden

· Keziah Harrington

· Pia Hartley

· Amber Jones

· Alexus Lee

· Braxton Lett

· Jolia Maiden

· Jaedyn Millisock

· Naiade Morales

· Kyle Nguyen

· Sarah Odom

· Dev Patel

· Shellie Powell

· Jacquelyn Rankin

· Lauren Smith

· Sherrina Smith

· Torilynn Stone

· Kenly Wilkes

· Bethany York

Stokes County

· Jennifer Durham

Out-of-State

· Karlton Williams

· James Wilson

Dean’s List

Anson County

· Sarah Hendley

· Nicole Robinson

Forsyth County

· Eduardo Rojas-Ramirez

Gaston County

· Donna Westmoreland

Hertford County

· Sandra Johnson

Hoke County

· Tricia McKnight

· Aprielle Steed

Jackson County

· Belinda Clawson

Johnston County

· Brent Odham

Mecklenburg County

· Joseph Davison

Moore County

· Carina Morales

· Akia Smith

· Luci Wall

Richmond County

· Constantine Amoroso

· Christopher Anderson

· Danielle Bailey

· Thomas Barbee

· Jenna Blevins

· Yarely Bollaz Vargas

· Madalyn Burnett

· Brandon Campos

· Ryan Carriker

· Ellen Carrillo-Mayoral

· Maren Carter

· Natalie Cato

· Alex Chappell

· Autumn Chavis

· Paiglyn Chavis

· Emma Cooper

· Kelsie Cox

· Isaiah Davenport

· Presley Dawkins

· Alexis Dumas

· James Fain

· Maiya Ferguson

· Kennedy Fields

· Jaikira Flowers

· Viridiana Garcia

· Carly Gardner

· Zachariah Hamilton

· Harvey Hatcher

· Sheccid Heaton

· Anthony Horne

· Akira Jackson

· Brandon Kiser

· Kristen Knight

· Walker Lambeth

· Christopher Ledwell

· Abbygayle Lowery

· Kaylee Ludlum

· Allie Martin

· Alalee Maynor

· Karim McLaughlin

· Shanell McNeil

· Natalie Meacham

· Olivia Meacham

· Sarah Meacham

· Josie Melton

· Mariana Mendez Mendoza

· Anabel Mendoza

· Hanna Millen

· Madeline Mills

· Jennifer Moran

· Mattie Moss

· Ann Nguyen

· Destiny Nichols

· Shelia Orr

· Kimberly Phifer

· Krystal Phifer

· Elizabeth Pires

· Morgan Platt

· Anna Pope

· Ella Popowich

· Makenna Radford

· Randall Ramirez

· Jesus Reyes

· Samatha Rogers

· Junior Sanchez

· Lance Shepherd

· Karley Simmons

· Anna Smith

· Zayra Soriano-Gonzalez

· Juliana Steele

· Raygan Talbert

· Carolyn Taylor

· Evan Tillis

· Angel Vanegas Aguirre

· Cali Watson

· Logan Watts

· Abby Wellman

· Nicholas Wilkerson

· Zoey Williams

· Alisha Wilson

· Karla Zamora

Robeson County

· Ashton Chavis

· Emily Goins

· Sandra Liani

· Tori Nyekudi

· Suzanna Oxendine

· Noah Sessoms

Scotland County

· Danielle Armstrong

· Torrie Bailey

· Jaylan Ballard

· Gregory Barker

· Samantha Barnes

· Bailey Brink

· Katie Campbell

· Kile Chavis

· Micah Cheek

· Landon Coughenour

· Elisha Dockery

· Kristy Driggers

· Madison Gentry

· Gabriel Jacquez

· Hayden Jenicek

· Brianna Lovell

· Magaline McCormick

· Angel McLean

· Shanin Medina

· Jenna Nowland

· Idiah Pearson

· Madison Simms

· Amari Singletary-Bell

· Emerie Snuggs

· Emma Stubbs

· Evan Tetreault

· Tia Townsend

· Isabella Trujillo

· Savanna Tunstall

· Alaiya Wall

· Jaeden Williams

· Jacqueline Wilson

· Colby Woodard

· Congyeng Xiong

Union County

· Kelly Laton

Out-of-State

· Sara English

· Brody Ingool