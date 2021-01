More Richmond County schools released their honor rolls for the second 9 weeks. Find your child’s name below:

FAIRVIEW HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL

A Honor Roll

• Third Grade — Memphis Baldwin, Cooper Hudson, Kayla Ingram, Kelby Morrison, Castiel Owen, Regan Thornsbury and Aaliyah Watkins

• Fourth Grade — Lillie Coble, Matthew Desrochers, Malachi Rorie and Jayden Sweatt

• Fifth Grade — Carson Brooks, McKayla Brown, Cardiyea Crank, Jose Mendoza Ramirez, Victor Nguyen and Anitra Russell

A/B Honor Roll

• Third Grade — Grayson Barbour, Sophia Blackwell, Kennedi Bowden, Jack Carter, Demondre Chavis, Liam Gaudiomonte, Zamari Griffin, Cannon Howell, Demari McRae, Demazj McRae, Fernando Orichi Socana, Judah Sibley, Benson Starling, Hope Williams, Madilyn Williams and Aldo Zapata Garcia

• Fourth Grade — Caydence Barbour, Stephen Brewer, Autumn Cooper, Ulises Cordova Hernandez, Noah Cowan, Layla Doty, Griffin Gurry, Rick Hogan, Mason Huff, Cooper Hunsucker, Malahki Johnson, Peyton Maree, Jayce Rape, Destini Ratliff, Olivia Robinson, Kaiya Russell, Benjamin Sibley, Mykaylee Stein, Angel Suarez, Giada Terry and Jenna Watson

• Fifth Grade — Bayden Bendell, Kaleigh Bowden, Ivan Brewer, McKenzie Brown, Hayden Chappell, Jonathan Chappell, Rayshawn Crump, Daryl Dobson, Isaac Gonzalez Vides, Dustin Heaton, Addison Moore, Victor Pankey, Jaiden Pruitt, Isys Teeter, ZyQuis Wall, Alyssa Weaver, Allyana Wilson, Kaylon Wynn and Geovanna Zapata Morales

CORDOVA MIDDLE SCHOOL

A Honor Roll

• Seventh Grade — Samirah Alshaif, Jordan Hamilton, Alissa Nuttall, Amia Pegram, Kyler Perotta, Ella Popowich, Alexis Quick, Jamesyn Quick, Megan Taylor and Jordan Yang.

• Eighth Grade — Seth Arnold, Caleb Bright, Brandon Campos, Noah Gil, Hayley Martinez, Kayla McDougald, Keandra McDougald, Maston McLaughlin, Madeline Mills, Rosa Ramirez Hernandez, Austin Taylor, Cesia Velazquez and Abby Wellman.

A/B Honor Roll

• Sixth Grade — Michael Blakely, Mya Hunt, Preston Johnson, JaMarrion Liles, Masey McLauglin and River Melton.

• Seventh Grade — Makayla Blanton, Kimber Campbell, Joseph Champaign, Nehimiah Frazier, Zoie Hill, Prince Jones, Demonte Martin, Josie Melton, Sean Messer, Aiden Milligan, Latayvia Murphy, Dash Russell, Mareliz Sanchez, Caeleb Sweatt, Trinity Tobin and Tatum Watson.

• Eighth Grade — Michael Barbee, Sadie Bowman, Amisadai Carrillo Garcia, Shana Grant, Jackson Hamilton, Braxton Knight, J’Niya McLaughlin, Jaden Quick, Kenyon Rainwater, Jada Roberts, Destiny Wall and Michaela Zamarripa

ELLERBE MIDDLE SCHOOL

A Honor Roll

• Sixth Grade — Madyson Cloninger, Lillian Hill, Cole Lambeth, Eric Legrand, Ashton Lyerly, Emma Monroe, Cheyenne Reams and Abby Robinson.

• Seventh Grade — Lexi Brewington, Colton Brown, Breiry Chaparro Vazquez, Mackenzie Hill, Carson Hunsucker, Alexander Leon Hernandez, Sadora McCauley, Lucero Morales Nava and Alyssa Sellers.

• Eighth Grade — Alexander Bahneman, Mia Green, Madelyn Maree, Jason Perez Zapata,

Randall Ramirez, Leslie Reyes, Alexandra Russell and Kylie Williams.

A/B Honor Roll

• Sixth Grade — Madeline Carriker, Ashley Fernandez Dominguez, Tanaja Harrison, Jenna

Lyerly, Noah McFayden and Kenley Smith.

• Seventh Grade — Thomas Dunn, Lukas Gilliam, Lanee Mattingly Carlson, Tahid Rucker,

London Saunders, Delilah Tyler, Hayllie Valk, Christopher Wiek and Ruthanne Williams.

• Eighth Grade — Edgar Caldelas Gonzalez, Elizabeth Dunn and Sarah Meacham