East Rock honor roll for second 9 weeks

East Rockingham Elementary has recently named its Honor Roll for the second nine weeks.

A Honor Roll

• 3rd Grade — Gustavo Aguilar, Riley Fields, Harrison Coward, Curtis Ingram, Addison Chappell, Christian Braye Chavis, Lexi Swink, Brooklyn Arnold, James Sellers, Amethyst Shepard

• 4th Grade — Rodrigo Alvarez Ayala, Ryker Dixon, Christopher Hinson, Damarion Allen, Mattox Wallace, Jonathan Honeycutt, Kinya McLaurin, Cadence McIver, Kingston Gil

• 5th Grade — Darien Roman, Shamakh Alshaif, Khloe Radford

A/B Awards

• 3rd Grade — Caylie Barber, Nevaeh Eide, Jeremiah Johnson, Aiden Miller, Carson Beasley, Uzziah Medley, Dakin Velazquez, Adrianna Crowley, Nayla Madrigal Cadena, Kailyn Hildreth

• 4th Grade — Isaac Call, Brandon Reyes, LaTavian Watkins, Natalia Quick, Summer Konopasek-Rigdon, Cane Taylor, Chloe White, Emily Almanez, Dalton Chavis, Lendell Blue, Chloe Cagle, Josiah Gilbert, Kevron McSween, Kayleigh Nelson, Jewel Nicholson

• 5th Grade — Anna Allen, Promise Brown, Alexis Smith, Mason Watts, Edwin Esparza Vasquez, Bentley Warwick, Madason Coward, Irving Esparza Vasquez, Arlee Goodman, Madison Hancock, Martin Lopez, Bryceson Fields, Michael Ingram, Nevaeh Covington, Donovan Jones

Terrific Kids

• K — Daniel Ramos-Sampson, Cooper Bowman, JoyAnna Pittman, Ahnalee Chappell

• 1st — Terrence Bow, Bryson Hinson, Savannah Street, Mylee Blanton

• 2nd — Grace Warner, Zaden Hildreth, Jacob Smith, Logan Ingram, De’Amari Martin

• 3rd — Bella Sweatt, Gustavo Aguilar Sanchez, Brooklyn Norton, Curtis Ingram, Lillie Quick

• 4th — Ana Gonzalez Nunez, Chloe White, Shelia Garcia, Seth Cox

• 5th — Khloe Radford, Zyquail Little, Shanakh Alshaif, Hector Saraoz, Kean Hester

Virtual All-Stars

• K — James Dixon

• 1st — Neil Campos Galeas, Coraline Smith, Cera Jeffrey, Andy Roscoe

• 2nd — Savannah Gutafson, Natalie McDonald, Samantha McDonald, Zion Sesay

• 3rd — Lexi Swink, Carson Beasley, Uzziah Medley, Esmeralda Gallegos Cabos, Nayla Madrigal Cadena

• 4th — Austin Smith, Mattox Wallace, Cadence McIver, Kayleigh Nelson

• 5th — Allen Martin, Irving Esparza Vasquez, Emmanuel Rodriguez, Alisha Moore