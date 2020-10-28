RCNGA Honor Roll for first nine weeks

The following is the Honor Roll for the Richmond County Ninth-Grade Academy’s first nine weeks of the 2020-21 school year.
A Honor Roll
Kaylee Adcock, Shaniyah Allen, Emma Altman, Rubio Aranda, Savannah Bass, Lilah Beck, Brooklyn Benton, Thomas Berry, Jeremiah Brown, Diamond Buie, Quindasia Byrd, Ashley Canas, Jesus Castro, Shiana Chaparro, Alex Chappell, Autumn Chavis, Kaleigh Cloninger, Andrew Conyers, Diamond Cotten, Essence Covington, Madalyn Cowan, Kiersten Davis, Leilani Davis, Phifer Davis, Anja Dietrich, James Eason, Marissa England, Jenna Gardner, Hadley Garner, Kaemon Gomez, Eric Greene, Layla Guinn, Logan Gurry, Patricia GutierrezCruz, Graylen Hall, Decarlos Harrison, Shadea Harrison, Samuel Hawks, Zoey Herberg, Jai’lyn Hines, Isaac Hinshaw, C’Niya Hinson, Nathan Hoffman, MaKenzie Hotter, Izaymeyen Hubbard, Brent Humann, Caroline Hunsucker, Christopher Hunsucker, MaKailah Jackson, Christi Jacobs, Amya Johnson, Thomas Kennedy, Bailey Kirk, Payton Lee, Heaven Legrand, Jaziah Liles, Sha Lindsey, Tania Lopez, Peyton Lowery, John Lunceford, Tobey Lunceford, Gabrielle Lutz, Ryelan Lyerly, Ciara Marshall, Jacoby Martin, Ryan Martin, Jasmin Martinez, Emma McDonald, Inesha McDonald, Alivia McMillan, Natalie Meacham, Alexis Medlin, Diego Mendez, Sariya Miles, Jaelyn Monroe, Munoz Ochoa, Janiyah Neal, Ann Nguyen, Keyoni Nichols, Johnathan Norris, Madeline Norwood, Jakob Parker, Libbie Parsons, Abigail Pierce, Abbie Player, Naedom Porter, Charles Quick, Emily Roberts, Serenity Robinson Smith, Allie Rodgers, Aiden Rountree, Ivan Santiago, Kaley Scholl, Ella Scott, Kayla Scott, Camron Seagraves, Johnathan Searcy, Jacob Sheppard, Noah Smith, Chance Spivey, Gabriel Streeter, Aniyah Tanksley, Charlee Taylor, Naviyana Taylor, Ariana Telus, Dakotah Tschudi, Neely Turner, Jamarion Wall, Kevin Wall, Katie Way, Noah Williams, Lily Wilson, Aiden Yang, Lucio Zurita
AB Honor Roll
Gregory Allen, Tyler Alonso, Patricia Tichina Baldwin, Mallory Bass, Lileeann Beasley, Iyanla Bell, Dante Benel, Michell BritoHernandez, Peyton Carelock, Jayrah Cherry, Jace Childers, Sasha Elizabeth Clarke, Jordan Collins, Sidney Conner, Kevin Cortes, Jamia Crowder, Elijah Crumpton, L’Genesis Darien, Tykobian Davis, Alexis Dumas, Makayla EasterlingMartin, Mariah Ellerbe, Sara English, Davis Faw, Jasmine Fortune, Chloe Foster, Fraire Hopkins, Tucker Freeman, Linden Garcia, Zy’Neveah Ny Goins, Juan GomezGonzalez, Mariana GomezRubio, Helyn Gonzalez, Vance Goodwin, Melissa Granados, Austen Greer, Aniston Griggs, Selina Guillen, Filix Guinn, Jonathan Gustafson, Kamryn Hankerson, Jashton Harrington, Riley Hart, Sieanna Hatcher, Isaac Hernandez, Evelyn Howell, Hasana Hunt, Logan Iacovone, Hailey Jenkins, Jasmine Jennings, Griselda JimenezCordova, Jamison Jones, Kimora Jones, Emily Juarez, Chelsey Kovach, Jesse Kratofil, Christopher Lathan, Karma Little, Isaiah Lockhart, Alexis Locklear, Bethzaira LopezZapata, Jackson Luther, Jeremiah Lytle, Griffin Manivanh, Lavontrez Marsh, Angel Martin, Kamori Martin, Marquan Martin, Yoselin Martinez, Elijah Mason, Vernan McDonald, Xavien McDonald, Toby McInnis, Breonikia McKoy, Yasmeen McLaughlin, Aiyana Raine Moore, Jariah Murphy, Elijah Murray, Rondell Neal, Mackenzie Norris, Orduna Hinojosa, Jamie Oxendine, John Payne, David Pickett, Riley Purdham, Darius Ratliff, Christian Robinson, Rodriguez Espinoza, Leonta Shields, Kaleigh Strickland, Maleigha Turner, Joshua Vandyk, Loralye Veach, Jennifer Velazquez, Mitchell Wallace, Samantha Ward, Chelsea Watkins, Jamia Williams, Kha’lil Williams, Zyiar Williams, Arnold Wilson, Osric Young, Kennedy Zapata, Henry ZapataZapata, Luis Zuniga