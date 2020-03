Rockingham Middle School Honor Roll

6th grade A Honor Roll First Row: McKenzie Allen, Anthony Bastida, Jackson Baxley, Bri Bouldin, Madeline Boyette, Paige Branch and Tristan Bullard Second Row: Diya Chaudhari, Skyler Collins, Summer Currie, Eden Davis, Laney Dawkins, Presley Dawkins, Jentry Denson and Ryan Dickinson. Third Row: Kellie Jo English, Tyson Fowler, Macy Frye, Cayden Gillenwater, Zoie Harden, Caroline Hinson, Jason Medina and Mitchell Newton. Fourth Row: Carter Shepherd, Cordelia Simmons, Taylor Steele, Cole Thrower, Connor Thrower, Jake Veach, Ayden Watson and Karla Zamora. Not Pictured: Drake Burson, Michael Covington, Allie Matheson and Markie Wyand. First Row: McKenzie Allen, Anthony Bastida, Jackson Baxley, Bri Bouldin, Madeline Boyette, Paige Branch and Tristan Bullard Second Row: Diya Chaudhari, Skyler Collins, Summer Currie, Eden Davis, Laney Dawkins, Presley Dawkins, Jentry Denson and Ryan Dickinson. Third Row: Kellie Jo English, Tyson Fowler, Macy Frye, Cayden Gillenwater, Zoie Harden, Caroline Hinson, Jason Medina and Mitchell Newton. Fourth Row: Carter Shepherd, Cordelia Simmons, Taylor Steele, Cole Thrower, Connor Thrower, Jake Veach, Ayden Watson and Karla Zamora. Not Pictured: Drake Burson, Michael Covington, Allie Matheson and Markie Wyand. 7th grade A Honor Roll Front Row: Elijah Callahan, Mary Lee, Gracie McRae and Mariana Mendoza Mendez Second Row: Cash Monroe, Sarah Nessell, Jordan Odom, Joe Parsons, Jason Robinson and Hanna Smith. Not Pictured: Kiya Cherry, Daquan Green Front Row: Elijah Callahan, Mary Lee, Gracie McRae and Mariana Mendoza Mendez Second Row: Cash Monroe, Sarah Nessell, Jordan Odom, Joe Parsons, Jason Robinson and Hanna Smith. Not Pictured: Kiya Cherry, Daquan Green 8th grade A Honor Roll Front Row: Brett Anderson, Cassie Austin, Karlee Butler, Ashley Canas, Kaleigh Cloninger, Ryleigh Driggers, Brianna Ezzell, Isaac Hinshaw and C’Niya Hinson. Second Row: Savannah Hooks, Brent Humann, MaKailah Jackson, Riley Jacobs, Jasmine Jennings, Laney Keane, Mya Lang, Branson Lear, Amaya Little and Gabby Lutz. Third Row: Emma McDonald, Connor McLaughlin, Karim McLaughlin, Junior Morales Sanchez, Maggie Moss, Jariah Murphy, Abbie Player, Emily Roberts and Allie Rodgers. Fourth Row: Kayla Scott, Camron Seagraves, Zane Searcy, Nick Smith, Ariana Telus, Tristan Vazquez, Will Whitley, Lily Wilson and Damian Zamora. Not Pictured: Lily Dixon, Sophia Frank, Libbie Parsons and Sury Santos. Front Row: Brett Anderson, Cassie Austin, Karlee Butler, Ashley Canas, Kaleigh Cloninger, Ryleigh Driggers, Brianna Ezzell, Isaac Hinshaw and C’Niya Hinson. Second Row: Savannah Hooks, Brent Humann, MaKailah Jackson, Riley Jacobs, Jasmine Jennings, Laney Keane, Mya Lang, Branson Lear, Amaya Little and Gabby Lutz. Third Row: Emma McDonald, Connor McLaughlin, Karim McLaughlin, Junior Morales Sanchez, Maggie Moss, Jariah Murphy, Abbie Player, Emily Roberts and Allie Rodgers. Fourth Row: Kayla Scott, Camron Seagraves, Zane Searcy, Nick Smith, Ariana Telus, Tristan Vazquez, Will Whitley, Lily Wilson and Damian Zamora. Not Pictured: Lily Dixon, Sophia Frank, Libbie Parsons and Sury Santos.

6th grade A Honor Roll First Row: McKenzie Allen, Anthony Bastida, Jackson Baxley, Bri Bouldin, Madeline Boyette, Paige Branch and Tristan Bullard Second Row: Diya Chaudhari, Skyler Collins, Summer Currie, Eden Davis, Laney Dawkins, Presley Dawkins, Jentry Denson and Ryan Dickinson. Third Row: Kellie Jo English, Tyson Fowler, Macy Frye, Cayden Gillenwater, Zoie Harden, Caroline Hinson, Jason Medina and Mitchell Newton. Fourth Row: Carter Shepherd, Cordelia Simmons, Taylor Steele, Cole Thrower, Connor Thrower, Jake Veach, Ayden Watson and Karla Zamora. Not Pictured: Drake Burson, Michael Covington, Allie Matheson and Markie Wyand.

7th grade A Honor Roll Front Row: Elijah Callahan, Mary Lee, Gracie McRae and Mariana Mendoza Mendez Second Row: Cash Monroe, Sarah Nessell, Jordan Odom, Joe Parsons, Jason Robinson and Hanna Smith. Not Pictured: Kiya Cherry, Daquan Green

8th grade A Honor Roll Front Row: Brett Anderson, Cassie Austin, Karlee Butler, Ashley Canas, Kaleigh Cloninger, Ryleigh Driggers, Brianna Ezzell, Isaac Hinshaw and C’Niya Hinson. Second Row: Savannah Hooks, Brent Humann, MaKailah Jackson, Riley Jacobs, Jasmine Jennings, Laney Keane, Mya Lang, Branson Lear, Amaya Little and Gabby Lutz. Third Row: Emma McDonald, Connor McLaughlin, Karim McLaughlin, Junior Morales Sanchez, Maggie Moss, Jariah Murphy, Abbie Player, Emily Roberts and Allie Rodgers. Fourth Row: Kayla Scott, Camron Seagraves, Zane Searcy, Nick Smith, Ariana Telus, Tristan Vazquez, Will Whitley, Lily Wilson and Damian Zamora. Not Pictured: Lily Dixon, Sophia Frank, Libbie Parsons and Sury Santos.