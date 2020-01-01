In Memoriam

Below are listed the names of each person we lost this year, organized by month.
January
TONY RICHARD BYRD
MARY GADDY
VIVIAN RAY KELLY GREGORY
ADELAIDE POWELL BLALOCK
HARLEY MERLE KINLAW
BARBARA FAYE JONES REAVES
LINDA LEE GRANT SMITH
DOROTHY INGRAM
TODD MALACHI
GILBERT GARRETT PARKER
SENA T. PARKER
EVELYN GRACE DIGGS HAWKINS
BESSIE L. ROBSON
KEARNEY WATSON
JANET GILMORE LITTLE
ROBERT EARNEST GIBBS
MARY EVELYN GREENHILL HOYLE HARDIN
JANIE MAE DAVIS SNIPES
TANYA LITTLE CONTEE
DORIS ELIZABETH WARNER CRISCOE
DOROTHY BERYL THOMPSON BUNN
CHRISTOPHER C. DAWKINS
CHARLES EUGENE MCINTYRE
BETTY RUTH WARD
DEBRA LAMM CROUCH
LARRY L. WILLIAMS
WILLIE J. WALL
DIANE WATKINS COLE
VANESSA L. MCRAE
JANE SEARS NORTH
TOMMY SHOE
BETTY SOWDERS STIRK
CLYDE BUTLER
WANDA RICHARDSON SHEPHEARD
WILLIAM CARSON QUICK JR.
EDWARD LEARD DORSETT
CHRISTINE EDWARDS MAREE
JOSEPH MCMILLAN
ANNIE RUTH PATTERSON
CHARLES WAYNE FLOYD SR.
MILDRED MILLIE CAMERON
THELMA VERA COREY
SARA CATHERINE PARRIS JOHNSON
ESTHER GIBSON MCNAIR
CURTIS WILLIAMS, SR.
MARY HEATON AIRINGTON
BILLY RAY KIRK
MABEL MAULDIN WATSON
February
RUBY BOYETTE SPEIGHT
SYBILENE CARTER BEAN
CHARLIE JUSTICE JENKINS
DANIEL LARRY PARSONS
MICHAEL WAYNE SANDERS
HATTIE ELIZABETH SNEED MCINNIS
VERNON FRANKLIN BALDWIN
HORACE MCNEIL MOREE
EDNA MARTISHIA BECK SMITH
CHARLIE EVERETT WALLACE
TIMOTHY WRIGHT BOYD
MICHAEL GERALD SMITH
TOM THOMAS SR.
LUCILLE PLAYER CANNON
WILLIAM GLENN DAWKINS
CURTIS NICHOLSON
HERBERT W. QUICK
LINDA KAY SEAGRAVES
JOHN TAYLOR JR.
MICHAEL CURTIS BOWERS
KAY ANNE WALDEN DOBBINS
LUANNE DEBORAH SEAGO-BORDEAUX
RUTH WILSON CAMPBELL
HAYDEN DEAN DIXON
VIVIAN ANN QUICK GANDY
DORIS MARIE GOODWIN
WILLIE SHORT
BLONNIE MAE MILE
MARGIE STEWART
JESSICA NORRIS
BURNIE JAMES RICHARDSON JR.
HAROLD LEE CHAPPELL
CAROL FORD GOODWIN
ROSEMARY CAUDILL WILLINGHAM
MARTIN LUTHER PREVATTE
ARTIS GENE CRANK
JOHNNY MCRAE
MARY ELLEN JAMISON
PAULINE DOCKERY
GEORGE GIBSON
HARVEY EUGENE DENT
PATRICIA SELLERS PAOLOZZI
March
PARISTEEN HARRINGTON DOCTOR
GEORGIA W. HOWELL
CHARLES MCCOY
DOUGLAS MICHAEL PARKS
JAMES PRATT
CATHERINE SNEAD BALLARD
SHIRLEY ANN COLLINS
TERI JACOBS MELTON
PHILIP MICHAEL FLOYD
LOTTIE ARMSTRONG
DORIS INGRAM
MARY LOU WILSON THOMAS
FRED BURTON SHAYLER
RALPH GIBSON
WALTER PICKETT LEE ELLERBE
RICHARD EUGENE STEEN
NELLIE CHAVIS BURR
CARL DUNCAN PARKER
MARGARET COCKMAN BARBER
ALVIN DAVIS
EUGENE FLOWERS
LARRY LEE JOHNSON
WILBUR KINCHEN SNIPES
HATTIE TERRY
DORIS FAYE ADCOCK POPLIN
PATRICIA THORPE BUTLER
MICHAEL JODEAN JONES
WILLIAM DAVIS KELLY
CHARLES ROGER STALEY
CAROLYN M. TAYLOR
WILLIAM DAVID MUNN JR.
BRENDA FAYE HALLMAN SESSOMS
DANNIE F. HUMPHREY
ARITHA COVINGTON
JOHN WILLIAM MCLEAN JR.
PAULINE FOWLER
JAMES WILLIAM RAINES
BERNICE SAIN CALLAHAN
HOYLE EUGENE DAVIS
SARA WATKINS
STELLA PERRY MERCER
NELLIE MORRIS
RODNEY EUGENE SANDERS
NATHAN BROWN
VIRGINIA ELLERBE
PRESTON MILLER
JULIA ANN MEACHAM SMITH
WILLIAM THOMAS WALL
LINDA ANN ROSCOE
April
BILL LUTHER CLONINGER
SAMUEL ROGER LILES
CARRIE BROWN SPENCER TURMAN
EMMA JEANNETTE DEWITT CARR
ELIZABETH ANN HELMS
WILLIE LEE MCEACHIN
EVANGELIN MCLAURIN
ELLA MORRISON
MITCHELL WAYNE CAIN
JOHN HENRY DIGGS
WILLIAM WESLEY WOMBLE
DELORES ANN JOHNSON
JEFF LYNN NORTON
RAY NELL MCLEMORE PERKINS
ANNE MOORE HARDESTY BURGIN
ANNIE FRANCES CLARK JONES
EDNA GREENE HEARNE HUGHES
LAVERTA ANN GOULD
WILLIAM RONALD GRIBBINS
EDDIE DARRELL BENOIST
LEE HERMAN ROBINSON
RICHARD CLEVELAND DAVIS
DIANE HARRINGTON
BENJAMIN ASBURY BROCK, JR.
MYRA JACOBS GREENE
GLENDOWLYN HAWKS ROBISON
PHYLLIS CAROLYN CAVINESS
EMA LOU BROWN
MICHAEL ANTHONY HAILEY
ROY E. LOMAX
NANCY CATO WRIGHT
MARVIN DERISE STRONG
GLADYS HAWKS COVINGTON COLEN
SUE CAROLYN BROWN MASSAGEE
RICO JOKEA EDDRIQUA SHELTON
GEORGE GOODSON STONE, JR.
SARA COVINGTON AUBRY
JANICE GENEVA JENKINS COX
RACHEL CATHERINE BRISTOW
STELLA O. WILSON
ROBERT ELWYN HUTCHINSON SR.
ROBERT PERRY CARR JR.
NEAL D. HICKS, JR.
PAUL EDWARD MILLS JR.
ABIGAIL GRACE THROWER
STELLA LOUISE OATES WILSON
NELLIE GRACE MARTIN MCGEE YORK
GRAYSN NICOLE ROBINSON
May
JAMES LINDSEY ENGLISH SR.
JOHN CLIFFORD HOGAN, JR.
EVELYN COVINGTON COLLINS
LYNWOOD SMITH
DOUGLAS SCOTT WALKER
THOMAS A. HARRINGTON
SHIRLEY LEE COBBLER CARLISLE
JEFFERY DWIGHT COVINGTON
DAVID KEITH SINGLETARY
HOWARD TRUBY SMITH
MARY EDNA MILLIKIN MCINNIS
HOWARD EUGENE RICHARDSON
ANNIE RUTH CAULDER
JEANETTE GIBSON
WILLIAM DANIEL STEWART
KINNIE UTLEY
THOMAS JAY WALKER
LARRY GILBERT CARTER
SHIRLEY ANN PRATT LITTLE
SIDNEY CARL PRATT
MARGARET GILDA BROOMS
VIRGINIA FAYE TRASK
RUTH SMITH WATSON
DOROTHY MAE CHAMBERS EVANS
HELEN LOUISE IDOL
CHRISMON T. SMITH
WILLIE MAE WILLIAMS WADE
ODELIA QUEEN WALL
WILLIAM EDWARD WATSON
CUMI FREEMAN WORLEY BLAIR
MARY ELIZABETH FRYE
PHILLIP JOSEPH HINSHAW
RICHARD MAX MOORE
WILLIE JAMES BENNETT
MADISON BENNETT
SELMA GARDNER LEWIS
RONALD JACKSON PARTIN
MARY JOHNSON
RALPH DANIEL WAGONER
JOHNNIE EDWARD WALL
ISABELLA CASSANDRA ZINNERMAN
HATTIE CLAFTON MCQUEEN
CHARLOTTE DOYLE SHAW
DEBRA HARRIETT JACKSON HASH
EARLINE BARR
CLARETTA BRIGHT
CAROLYN MORSE
ARTHUR DOYLE COLLIER
NINA HATCHER MOORE
ALVIN DUKE UNDERWOOD JR.
REBA TILLEY WALLACE
MIDDER MINES
WILLIAM DARIN WALL
MYRTLE ODOM DARNELL
JAMES NEWTON
MARGARET LUCILLE COVINGTON
LAURA ANN MOREE
ROY LESTER GIBSON JR.
JOHN HUBERT SPIVEY
WILLIAM DEWITT FAULK
DAVID EARL COVINGTON
June
BESSIE MAE ADAMS
EDDIE JAMES COVINGTON
OTELIA FLIPPIN MCDONALD
BILLIE JEAN HENDRIX USSERY
PENNY EVERETTE
JERRY ALAN SNEAD
LENNARD MICHAEL REDDICK
ROBERT CURTIS BRADY
ANNETTE WOMBLE
ELIZABETH LEE HARRINGTON
IDA COVINGTON
JAMES CLARENCE TERRY
MITCHELL WAYNE CAIN
MARIAN B. WHITE
ISABELLE BUTLER INMAN
LANNIE JEAN CHAVIS
ELIZABETH ROSEBOROUGH QUICK
CARSON ALLEN BRYANT
WORTH B. CROUCH JR.
LISA YOUNG MOORE
JIM CAPEL
PATRICIA ANN ROBSON
JEAN JENKINS HALTIWANGER
LLOYD BEAN
SHIRLEY JEAN VALK
INA REBECCA HOWELL
JOHN WILLIAM FIELDS JR.
ROBERT C. MILLS
JEANNINE E. FISHER
RONALD GLEN GOODMAN
JOSEPH LEE HILL
GLENN DAVENPORT
PERRY BUTLER SR.
LETHA MAE ISAAC
JANICE GLENN
THOMAS B. JENKINS
HENDERSON LAVETTE KERSEY
BECKY MARSHALL HATCHER
July
BRENDA BALDWIN
STEPHANY HAND BIGGS
CONSTANCE B. REEVES
MYRTLE IRENE RAINES TYSON
VICTOR HUGO FARIES SR.
GID EDGAR SIMMONS
MARY ALICE QUICK PROCTOR
BLANCH ELLERBE GREEN
MARY SALLIE STUART
STEPHANY H. BIGGS
JAMES MELVIN ROBSON
CHARLES BROOKS GULLEDGE
CHARLES WAYNE WILLIAMS
BILLIE SUE BULLARD CAULDER
MAE ETTA BREWINGTON HARRISON
ANONG SYPHASEUTH
JESSICA MARIE RICHARDSON
MICHAEL HELMS
FRED SWAN
JENNIE RUTH SINGLETARY KELLY
JOHN HENRY MCNAIR
JOHN RICHARDSON
DAN BROADY
WESLEY RAYMOND HALES
HOWELL GRAY DARNELL JR.
BARBARA JANE BARNES DAVIS
WILLIAM RAY SCOTT
EFFIE RUTH SMITH
ANGELA HILL WIGGINS
CAROLYN FAYE SANFORD CHAVIS
TINA LOUISE BENSON SKENES
ANGELA WIGGINS
MARTHA CELESTE HAYWOOD CRUMP
MICHAEL ANTHONY BROOKS
JOHN THOMAS PAYNE
HELEN MATHIS KING
KATIE ELIZABETH THOMPSON WHITE
LARCEY LEE MARTIN
JONAH ELIJAH HARDING
SAMUEL HARRIS WRIGHT
CAROLYN JEAN BILLINGS
EDWINA WENDY SNIPES
MARY MARTIN BALDWIN
BERTHA BEATRICE DEVINEY WILLIAMS
JAMES EDWARD HAND
CAROLYN BRIGMAN WAGNER
ABRAHAM JOHNSON JR.
EDWINA WRIGHT SNIPES
CARL WILLIAM DUNN
HARVEY LEE THOMAS
JOHN HENRY STROMAN
DELMA FREEMAN REYNOLDS
JAMES ERNEST WITHERSPOON
DANIEL L. DEBERRY
August
MARTHA IMOGENE FLY BROOKS
IMOGENE LYONS SWAILS
JAMES FRANKLIN HICKS
KENNETH PAUL NORTON
SARAH JANE JOHNSON TAYLOR
JAMES CHARLES DENSON
JAMES ROBERT RICKETT
THOMAS L. BAUCOM
JAMES MICHAEL BITTLE
TERRY WAYNE GIBSON
CHARLESE ALLRED MILLER
VIVIAN CAMERON
MALACHI JAHEIM HAILEY
CLARISSA INGRAM SOWELL
MARSHA DALE PRESNELL
NORVIN EARL FORESTER JR.
LINDA HORNE
BOBBY WILLIAMSON SR.
PEGGY GREENE CADELL
LYDIA FRANCES CASE WRIGHT
LINDA ALBRIGHT EANES
BETTY LOWE
JUDY ODOM GREENE
BOBBIE BETHUNE HODGES
BEVERLY EARLINE KRANZ
RUSSELL DARDEN PAIT
SILAS HENRY PRYCE
CHERY BOWEN RAY
MARY ANDERSON CARTER
ALEANE HEATON BUNN
NI’JAMEL JA’QUE GOODWIN
MIRIAM GAYLE BRADLEY MABE
JOSEPH DAVID ROBINSON
HUGH JOHNSON KELLIS
BOBBY GLENN CAULDER
JANIE MAE RATLIFF
JAMES CLIFTON MOON
PEGGY ANN WALLACE NICHOLSON
THOMAS GUY SCHOONOVER
DELORES FAYE BOND REES DAVIS
IOLAR BRAYBOY DENNIS
JEAN S. MOSS
BARBARA LEE EUBANKS
FAITH FORD
CHARLENE TABATHA GIDDENS
MARGARET LEE PURVIS FISHER
DIANE CARTER HODGES
September
ANDWAIN D. CLARK
MARGARET ENGLISH JAMES
JANICE GAY BRYANT
ANNIE L. ROBINSON
HOWARD BENNETT
HAROLD A. OVERBY
HAROLD LYNWOOD WEBB JR.
SAM HICKS JR.
DONALD LEE THOMAS
MOLLIE COLVIN KING
JAMES LEWIS ROBINSON
LUCILLE J. GILLESPIE
ODELL M.WILSON
DORIS SMITH
CHERYLE STEPHENS DENNIS
DARRELL KEITH MCIVER
DANIEL MONROE SNEAD JR.
JOHN REGINALD MCCROSKEY
MERITA JACOBS DAVIS
MARY JO SCOTT TAYLOR
THERESA ANN BOWDEN
WILLIAM CURTIS MOORE
CASSIE WILDER WILLIAMSON
CATHY ANN RHYNE
NICEY MAE BENNETT BREEDEN
MARY JOANN MCIVER SMITH
SHERRY VETTER SHARPE
GLADYS RICHARDSON
GEORGE ASBURY BLALOCK JR.
MASON QUICK
JOHN WALTER QUICK
IDA AUGUSTA HARTMAN HALE
ESTELLE LOCKLEAR
JAMES EDWARD BRYANT
October
PATSY ANN MCLEAN DAVIS
LILLIAN MCDONALD JACKSON
EFFIE LINDA TEVEPAUGH STEEN
GEORGE EDWARD SHORT
PATRICIA KAY PRESSLEY
REBECCA JACKSON
EUGENE H. ALLEN
BOBBY POLAND
DON REESE WHITTEMORE
FRANCIS MARSHALL LITTON
PERRIN SINGLETARY FIELDS
BARBARA D. GILMORE
GILES LATHERN CLONINGER III
CAROLYN DELORES MAPLES BUNCH
CEARLEAN LOCKLEAR STRONG
DAVID WAYNE ANDERSEN
JOHN THOMAS PAGE, JR.
PAUL WHITTINGTON
CATINA LAWANDA COVINGTON
JIMMY RAY TAYLOR SR.
ANNA LEE THOMPSON
WILLIAM EDWARD WHITLEY
KENNETH RAY HARRIS
RICHARD ELDON LOWRY
NELL RUTH JENKINS FRYE
HAZEL LOVIN RHYNE
LARRY GENE DUBOIS
LORETTA DEBERRY SEABORN
WILLIAM ARCHIE PATE JR.
MARY ELIZABETH STEWART ALLRED
MONNIE LEE BALDWIN MCCAIN
TRAVIS NELSON
HELEN MCFAYDEN COVINGTON
REAMEL CARPENTER OVERCASH
HELEN HART BRASWELL
SAM SMITH MORGAN
KERI JAMISON ELLERBE
KRISTEN ELEASE RICKS
ROMAN CHAVIS
ROBERT ALEXANDER NUTTALL
GEORGE ENTWISTLE CRUMP JR.
DONALD LEE WILSON
CAROL KEZIAH SMART
JOHN WESLEY GEE
JOANNA SPURLIN COCHRAN
CYNTHIA ANN HICKMAN LEE
JOHN FRANCIS EICHORN
MARGARET STUTTS WATTS
November
JOSEPH D. WHELISS
ELBERT LEE HULL JR.
ODELL HORNE
RODERICK LEVON NEWTON
SARAH DUNN BALDWIN
NORMA GWEN WILLIAMS
JULIA MAE MCLAURIN
HENRY KINDELL
ALAN CLINE BILLINGSLEY
ANTHONY EARL DEESE
JIMMY PORE
CLARISSA JARRELL BASS
HAL CURRIE
HURLEY A. NICHOLSON
LAVANA CASSELL DAVID
JOHN WESLEY THOMAS III
SARAH BLAKE MAXWELL
HERMAN COLE SEAWELL
JAMES HAROLD EZZELL SR.
HORACE EDWARD REAVES
JAMES R. TYLER
BERTHA LEE WOODARD
MARGARET STROUPE UPCHURCH BROOKS
ONSLOW WILSON RORIE, JR.
JAMES ALVIN COVINGTON
HOWARD CLARENCE BURGIN, JR.
LEAVEY CHAVIS
RALPH G. TERRY
JAMES TASKER STALLINGS
KATHY MELTON DANIELS
SUSAN D. MCCOY
WILLIAM SCOTT HOGAN JR.
CORNELL BROWN
WINDA MITCHELL
DANIEL R. MCLEAN
GITA MARIE HERBERG WILLIAMS
December
CHARLES EDWARD JONES
AGNES CICI IDOL
MARY SUE HUNTSINGER
GEORGE HENRY BOURGEOIS
JAMES A. MCIVER
BEVERLY HUNTER SMITH
BRIAN MOORE
CARL LITTLE
WILLIAM NICHOLSON
WINDA MITCHELL
THOMAS REID GARRETT CURRIE
CHARLES EDWARD HIGBY
HAL MCGADDIS LINDSAY
BETTY JO MCPHERSON BRIGMAN
MARY DELL THOMAS INGRAM
FRANCES GREENE PRESNELL
LILLIE MARIE DIGGS
BESSIE SPENCER
ALICE LOGAN PROPST
EDDIE MCRAE
MAGGIE BERNICE JACKSON
BARRON ELSENPETER
WALTER MILES HALL
BONNIE ANN HUDSON SHANKLE
PAUL DAVID BALDWIN
MARGARET PHILLIPS COX
JUANITA SMITH MCNEILL
CHARLES ALEXANDER BOWDEN
HAZEL LOUISE DAWKINS
DOROTHY NEWTON
DAVID WAYNE TAYLOR
MABLE DEBERRY
LEROY WASHINGTON YATES
JOHN MARTIN PAGE
CHARLES DANIEL WEBB