In Memoriam

Below are listed the names of each person we lost this year, organized by month.

January

TONY RICHARD BYRD

MARY GADDY

VIVIAN RAY KELLY GREGORY

ADELAIDE POWELL BLALOCK

HARLEY MERLE KINLAW

BARBARA FAYE JONES REAVES

LINDA LEE GRANT SMITH

DOROTHY INGRAM

TODD MALACHI

GILBERT GARRETT PARKER

SENA T. PARKER

EVELYN GRACE DIGGS HAWKINS

BESSIE L. ROBSON

KEARNEY WATSON

JANET GILMORE LITTLE

ROBERT EARNEST GIBBS

MARY EVELYN GREENHILL HOYLE HARDIN

JANIE MAE DAVIS SNIPES

TANYA LITTLE CONTEE

DORIS ELIZABETH WARNER CRISCOE

DOROTHY BERYL THOMPSON BUNN

CHRISTOPHER C. DAWKINS

CHARLES EUGENE MCINTYRE

BETTY RUTH WARD

DEBRA LAMM CROUCH

LARRY L. WILLIAMS

WILLIE J. WALL

DIANE WATKINS COLE

VANESSA L. MCRAE

JANE SEARS NORTH

TOMMY SHOE

BETTY SOWDERS STIRK

CLYDE BUTLER

WANDA RICHARDSON SHEPHEARD

WILLIAM CARSON QUICK JR.

EDWARD LEARD DORSETT

CHRISTINE EDWARDS MAREE

JOSEPH MCMILLAN

ANNIE RUTH PATTERSON

CHARLES WAYNE FLOYD SR.

MILDRED MILLIE CAMERON

THELMA VERA COREY

SARA CATHERINE PARRIS JOHNSON

ESTHER GIBSON MCNAIR

CURTIS WILLIAMS, SR.

MARY HEATON AIRINGTON

BILLY RAY KIRK

MABEL MAULDIN WATSON

February

RUBY BOYETTE SPEIGHT

SYBILENE CARTER BEAN

CHARLIE JUSTICE JENKINS

DANIEL LARRY PARSONS

MICHAEL WAYNE SANDERS

HATTIE ELIZABETH SNEED MCINNIS

VERNON FRANKLIN BALDWIN

HORACE MCNEIL MOREE

EDNA MARTISHIA BECK SMITH

CHARLIE EVERETT WALLACE

TIMOTHY WRIGHT BOYD

MICHAEL GERALD SMITH

TOM THOMAS SR.

LUCILLE PLAYER CANNON

WILLIAM GLENN DAWKINS

CURTIS NICHOLSON

HERBERT W. QUICK

LINDA KAY SEAGRAVES

JOHN TAYLOR JR.

MICHAEL CURTIS BOWERS

KAY ANNE WALDEN DOBBINS

LUANNE DEBORAH SEAGO-BORDEAUX

RUTH WILSON CAMPBELL

HAYDEN DEAN DIXON

VIVIAN ANN QUICK GANDY

DORIS MARIE GOODWIN

WILLIE SHORT

BLONNIE MAE MILE

MARGIE STEWART

JESSICA NORRIS

BURNIE JAMES RICHARDSON JR.

HAROLD LEE CHAPPELL

CAROL FORD GOODWIN

ROSEMARY CAUDILL WILLINGHAM

MARTIN LUTHER PREVATTE

ARTIS GENE CRANK

JOHNNY MCRAE

MARY ELLEN JAMISON

PAULINE DOCKERY

GEORGE GIBSON

HARVEY EUGENE DENT

PATRICIA SELLERS PAOLOZZI

March

PARISTEEN HARRINGTON DOCTOR

GEORGIA W. HOWELL

CHARLES MCCOY

DOUGLAS MICHAEL PARKS

JAMES PRATT

CATHERINE SNEAD BALLARD

SHIRLEY ANN COLLINS

TERI JACOBS MELTON

PHILIP MICHAEL FLOYD

LOTTIE ARMSTRONG

DORIS INGRAM

MARY LOU WILSON THOMAS

FRED BURTON SHAYLER

RALPH GIBSON

WALTER PICKETT LEE ELLERBE

RICHARD EUGENE STEEN

NELLIE CHAVIS BURR

CARL DUNCAN PARKER

MARGARET COCKMAN BARBER

ALVIN DAVIS

EUGENE FLOWERS

LARRY LEE JOHNSON

WILBUR KINCHEN SNIPES

HATTIE TERRY

DORIS FAYE ADCOCK POPLIN

PATRICIA THORPE BUTLER

MICHAEL JODEAN JONES

WILLIAM DAVIS KELLY

CHARLES ROGER STALEY

CAROLYN M. TAYLOR

WILLIAM DAVID MUNN JR.

BRENDA FAYE HALLMAN SESSOMS

DANNIE F. HUMPHREY

ARITHA COVINGTON

JOHN WILLIAM MCLEAN JR.

PAULINE FOWLER

JAMES WILLIAM RAINES

BERNICE SAIN CALLAHAN

HOYLE EUGENE DAVIS

SARA WATKINS

STELLA PERRY MERCER

NELLIE MORRIS

RODNEY EUGENE SANDERS

NATHAN BROWN

VIRGINIA ELLERBE

PRESTON MILLER

JULIA ANN MEACHAM SMITH

WILLIAM THOMAS WALL

LINDA ANN ROSCOE

April

BILL LUTHER CLONINGER

SAMUEL ROGER LILES

CARRIE BROWN SPENCER TURMAN

EMMA JEANNETTE DEWITT CARR

ELIZABETH ANN HELMS

WILLIE LEE MCEACHIN

EVANGELIN MCLAURIN

ELLA MORRISON

MITCHELL WAYNE CAIN

JOHN HENRY DIGGS

WILLIAM WESLEY WOMBLE

DELORES ANN JOHNSON

JEFF LYNN NORTON

RAY NELL MCLEMORE PERKINS

ANNE MOORE HARDESTY BURGIN

ANNIE FRANCES CLARK JONES

EDNA GREENE HEARNE HUGHES

LAVERTA ANN GOULD

WILLIAM RONALD GRIBBINS

EDDIE DARRELL BENOIST

LEE HERMAN ROBINSON

RICHARD CLEVELAND DAVIS

DIANE HARRINGTON

BENJAMIN ASBURY BROCK, JR.

MYRA JACOBS GREENE

GLENDOWLYN HAWKS ROBISON

PHYLLIS CAROLYN CAVINESS

EMA LOU BROWN

MICHAEL ANTHONY HAILEY

ROY E. LOMAX

NANCY CATO WRIGHT

MARVIN DERISE STRONG

GLADYS HAWKS COVINGTON COLEN

SUE CAROLYN BROWN MASSAGEE

RICO JOKEA EDDRIQUA SHELTON

GEORGE GOODSON STONE, JR.

SARA COVINGTON AUBRY

JANICE GENEVA JENKINS COX

RACHEL CATHERINE BRISTOW

STELLA O. WILSON

ROBERT ELWYN HUTCHINSON SR.

ROBERT PERRY CARR JR.

NEAL D. HICKS, JR.

PAUL EDWARD MILLS JR.

ABIGAIL GRACE THROWER

STELLA LOUISE OATES WILSON

NELLIE GRACE MARTIN MCGEE YORK

GRAYSN NICOLE ROBINSON

May

JAMES LINDSEY ENGLISH SR.

JOHN CLIFFORD HOGAN, JR.

EVELYN COVINGTON COLLINS

LYNWOOD SMITH

DOUGLAS SCOTT WALKER

THOMAS A. HARRINGTON

SHIRLEY LEE COBBLER CARLISLE

JEFFERY DWIGHT COVINGTON

DAVID KEITH SINGLETARY

HOWARD TRUBY SMITH

MARY EDNA MILLIKIN MCINNIS

HOWARD EUGENE RICHARDSON

ANNIE RUTH CAULDER

JEANETTE GIBSON

WILLIAM DANIEL STEWART

KINNIE UTLEY

THOMAS JAY WALKER

LARRY GILBERT CARTER

SHIRLEY ANN PRATT LITTLE

SIDNEY CARL PRATT

MARGARET GILDA BROOMS

VIRGINIA FAYE TRASK

RUTH SMITH WATSON

DOROTHY MAE CHAMBERS EVANS

HELEN LOUISE IDOL

CHRISMON T. SMITH

WILLIE MAE WILLIAMS WADE

ODELIA QUEEN WALL

WILLIAM EDWARD WATSON

CUMI FREEMAN WORLEY BLAIR

MARY ELIZABETH FRYE

PHILLIP JOSEPH HINSHAW

RICHARD MAX MOORE

WILLIE JAMES BENNETT

MADISON BENNETT

SELMA GARDNER LEWIS

RONALD JACKSON PARTIN

MARY JOHNSON

RALPH DANIEL WAGONER

JOHNNIE EDWARD WALL

ISABELLA CASSANDRA ZINNERMAN

HATTIE CLAFTON MCQUEEN

CHARLOTTE DOYLE SHAW

DEBRA HARRIETT JACKSON HASH

EARLINE BARR

CLARETTA BRIGHT

CAROLYN MORSE

ARTHUR DOYLE COLLIER

NINA HATCHER MOORE

ALVIN DUKE UNDERWOOD JR.

REBA TILLEY WALLACE

MIDDER MINES

WILLIAM DARIN WALL

MYRTLE ODOM DARNELL

JAMES NEWTON

MARGARET LUCILLE COVINGTON

LAURA ANN MOREE

ROY LESTER GIBSON JR.

JOHN HUBERT SPIVEY

WILLIAM DEWITT FAULK

DAVID EARL COVINGTON

June

BESSIE MAE ADAMS

EDDIE JAMES COVINGTON

OTELIA FLIPPIN MCDONALD

BILLIE JEAN HENDRIX USSERY

PENNY EVERETTE

JERRY ALAN SNEAD

LENNARD MICHAEL REDDICK

ROBERT CURTIS BRADY

ANNETTE WOMBLE

ELIZABETH LEE HARRINGTON

IDA COVINGTON

JAMES CLARENCE TERRY

MITCHELL WAYNE CAIN

MARIAN B. WHITE

ISABELLE BUTLER INMAN

LANNIE JEAN CHAVIS

ELIZABETH ROSEBOROUGH QUICK

CARSON ALLEN BRYANT

WORTH B. CROUCH JR.

LISA YOUNG MOORE

JIM CAPEL

PATRICIA ANN ROBSON

JEAN JENKINS HALTIWANGER

LLOYD BEAN

SHIRLEY JEAN VALK

INA REBECCA HOWELL

JOHN WILLIAM FIELDS JR.

ROBERT C. MILLS

JEANNINE E. FISHER

RONALD GLEN GOODMAN

JOSEPH LEE HILL

GLENN DAVENPORT

PERRY BUTLER SR.

LETHA MAE ISAAC

JANICE GLENN

THOMAS B. JENKINS

HENDERSON LAVETTE KERSEY

BECKY MARSHALL HATCHER

July

BRENDA BALDWIN

STEPHANY HAND BIGGS

CONSTANCE B. REEVES

MYRTLE IRENE RAINES TYSON

VICTOR HUGO FARIES SR.

GID EDGAR SIMMONS

MARY ALICE QUICK PROCTOR

BLANCH ELLERBE GREEN

MARY SALLIE STUART

STEPHANY H. BIGGS

JAMES MELVIN ROBSON

CHARLES BROOKS GULLEDGE

CHARLES WAYNE WILLIAMS

BILLIE SUE BULLARD CAULDER

MAE ETTA BREWINGTON HARRISON

ANONG SYPHASEUTH

JESSICA MARIE RICHARDSON

MICHAEL HELMS

FRED SWAN

JENNIE RUTH SINGLETARY KELLY

JOHN HENRY MCNAIR

JOHN RICHARDSON

DAN BROADY

WESLEY RAYMOND HALES

HOWELL GRAY DARNELL JR.

BARBARA JANE BARNES DAVIS

WILLIAM RAY SCOTT

EFFIE RUTH SMITH

ANGELA HILL WIGGINS

CAROLYN FAYE SANFORD CHAVIS

TINA LOUISE BENSON SKENES

ANGELA WIGGINS

MARTHA CELESTE HAYWOOD CRUMP

MICHAEL ANTHONY BROOKS

JOHN THOMAS PAYNE

HELEN MATHIS KING

KATIE ELIZABETH THOMPSON WHITE

LARCEY LEE MARTIN

JONAH ELIJAH HARDING

SAMUEL HARRIS WRIGHT

CAROLYN JEAN BILLINGS

EDWINA WENDY SNIPES

MARY MARTIN BALDWIN

BERTHA BEATRICE DEVINEY WILLIAMS

JAMES EDWARD HAND

CAROLYN BRIGMAN WAGNER

ABRAHAM JOHNSON JR.

EDWINA WRIGHT SNIPES

CARL WILLIAM DUNN

HARVEY LEE THOMAS

JOHN HENRY STROMAN

DELMA FREEMAN REYNOLDS

JAMES ERNEST WITHERSPOON

DANIEL L. DEBERRY

August

MARTHA IMOGENE FLY BROOKS

IMOGENE LYONS SWAILS

JAMES FRANKLIN HICKS

KENNETH PAUL NORTON

SARAH JANE JOHNSON TAYLOR

JAMES CHARLES DENSON

JAMES ROBERT RICKETT

THOMAS L. BAUCOM

JAMES MICHAEL BITTLE

TERRY WAYNE GIBSON

CHARLESE ALLRED MILLER

VIVIAN CAMERON

MALACHI JAHEIM HAILEY

CLARISSA INGRAM SOWELL

MARSHA DALE PRESNELL

NORVIN EARL FORESTER JR.

LINDA HORNE

BOBBY WILLIAMSON SR.

PEGGY GREENE CADELL

LYDIA FRANCES CASE WRIGHT

LINDA ALBRIGHT EANES

BETTY LOWE

JUDY ODOM GREENE

BOBBIE BETHUNE HODGES

BEVERLY EARLINE KRANZ

RUSSELL DARDEN PAIT

SILAS HENRY PRYCE

CHERY BOWEN RAY

MARY ANDERSON CARTER

ALEANE HEATON BUNN

NI’JAMEL JA’QUE GOODWIN

MIRIAM GAYLE BRADLEY MABE

JOSEPH DAVID ROBINSON

HUGH JOHNSON KELLIS

BOBBY GLENN CAULDER

JANIE MAE RATLIFF

JAMES CLIFTON MOON

PEGGY ANN WALLACE NICHOLSON

THOMAS GUY SCHOONOVER

DELORES FAYE BOND REES DAVIS

IOLAR BRAYBOY DENNIS

JEAN S. MOSS

BARBARA LEE EUBANKS

FAITH FORD

CHARLENE TABATHA GIDDENS

MARGARET LEE PURVIS FISHER

DIANE CARTER HODGES

September

ANDWAIN D. CLARK

MARGARET ENGLISH JAMES

JANICE GAY BRYANT

ANNIE L. ROBINSON

HOWARD BENNETT

HAROLD A. OVERBY

HAROLD LYNWOOD WEBB JR.

SAM HICKS JR.

DONALD LEE THOMAS

MOLLIE COLVIN KING

JAMES LEWIS ROBINSON

LUCILLE J. GILLESPIE

ODELL M.WILSON

DORIS SMITH

CHERYLE STEPHENS DENNIS

DARRELL KEITH MCIVER

DANIEL MONROE SNEAD JR.

JOHN REGINALD MCCROSKEY

MERITA JACOBS DAVIS

MARY JO SCOTT TAYLOR

THERESA ANN BOWDEN

WILLIAM CURTIS MOORE

CASSIE WILDER WILLIAMSON

CATHY ANN RHYNE

NICEY MAE BENNETT BREEDEN

MARY JOANN MCIVER SMITH

SHERRY VETTER SHARPE

GLADYS RICHARDSON

GEORGE ASBURY BLALOCK JR.

MASON QUICK

JOHN WALTER QUICK

IDA AUGUSTA HARTMAN HALE

ESTELLE LOCKLEAR

JAMES EDWARD BRYANT

October

PATSY ANN MCLEAN DAVIS

LILLIAN MCDONALD JACKSON

EFFIE LINDA TEVEPAUGH STEEN

GEORGE EDWARD SHORT

PATRICIA KAY PRESSLEY

REBECCA JACKSON

EUGENE H. ALLEN

BOBBY POLAND

DON REESE WHITTEMORE

FRANCIS MARSHALL LITTON

PERRIN SINGLETARY FIELDS

BARBARA D. GILMORE

GILES LATHERN CLONINGER III

CAROLYN DELORES MAPLES BUNCH

CEARLEAN LOCKLEAR STRONG

DAVID WAYNE ANDERSEN

JOHN THOMAS PAGE, JR.

PAUL WHITTINGTON

CATINA LAWANDA COVINGTON

JIMMY RAY TAYLOR SR.

ANNA LEE THOMPSON

WILLIAM EDWARD WHITLEY

KENNETH RAY HARRIS

RICHARD ELDON LOWRY

NELL RUTH JENKINS FRYE

HAZEL LOVIN RHYNE

LARRY GENE DUBOIS

LORETTA DEBERRY SEABORN

WILLIAM ARCHIE PATE JR.

MARY ELIZABETH STEWART ALLRED

MONNIE LEE BALDWIN MCCAIN

TRAVIS NELSON

HELEN MCFAYDEN COVINGTON

REAMEL CARPENTER OVERCASH

HELEN HART BRASWELL

SAM SMITH MORGAN

KERI JAMISON ELLERBE

KRISTEN ELEASE RICKS

ROMAN CHAVIS

ROBERT ALEXANDER NUTTALL

GEORGE ENTWISTLE CRUMP JR.

DONALD LEE WILSON

CAROL KEZIAH SMART

JOHN WESLEY GEE

JOANNA SPURLIN COCHRAN

CYNTHIA ANN HICKMAN LEE

JOHN FRANCIS EICHORN

MARGARET STUTTS WATTS

November

JOSEPH D. WHELISS

ELBERT LEE HULL JR.

ODELL HORNE

RODERICK LEVON NEWTON

SARAH DUNN BALDWIN

NORMA GWEN WILLIAMS

JULIA MAE MCLAURIN

HENRY KINDELL

ALAN CLINE BILLINGSLEY

ANTHONY EARL DEESE

JIMMY PORE

CLARISSA JARRELL BASS

HAL CURRIE

HURLEY A. NICHOLSON

LAVANA CASSELL DAVID

JOHN WESLEY THOMAS III

SARAH BLAKE MAXWELL

HERMAN COLE SEAWELL

JAMES HAROLD EZZELL SR.

HORACE EDWARD REAVES

JAMES R. TYLER

BERTHA LEE WOODARD

MARGARET STROUPE UPCHURCH BROOKS

ONSLOW WILSON RORIE, JR.

JAMES ALVIN COVINGTON

HOWARD CLARENCE BURGIN, JR.

LEAVEY CHAVIS

RALPH G. TERRY

JAMES TASKER STALLINGS

KATHY MELTON DANIELS

SUSAN D. MCCOY

WILLIAM SCOTT HOGAN JR.

CORNELL BROWN

WINDA MITCHELL

DANIEL R. MCLEAN

GITA MARIE HERBERG WILLIAMS

December

CHARLES EDWARD JONES

AGNES CICI IDOL

MARY SUE HUNTSINGER

GEORGE HENRY BOURGEOIS

JAMES A. MCIVER

BEVERLY HUNTER SMITH

BRIAN MOORE

CARL LITTLE

WILLIAM NICHOLSON

WINDA MITCHELL

THOMAS REID GARRETT CURRIE

CHARLES EDWARD HIGBY

HAL MCGADDIS LINDSAY

BETTY JO MCPHERSON BRIGMAN

MARY DELL THOMAS INGRAM

FRANCES GREENE PRESNELL

LILLIE MARIE DIGGS

BESSIE SPENCER

ALICE LOGAN PROPST

EDDIE MCRAE

MAGGIE BERNICE JACKSON

BARRON ELSENPETER

WALTER MILES HALL

BONNIE ANN HUDSON SHANKLE

PAUL DAVID BALDWIN

MARGARET PHILLIPS COX

JUANITA SMITH MCNEILL

CHARLES ALEXANDER BOWDEN

HAZEL LOUISE DAWKINS

DOROTHY NEWTON

DAVID WAYNE TAYLOR

MABLE DEBERRY

LEROY WASHINGTON YATES

JOHN MARTIN PAGE

CHARLES DANIEL WEBB