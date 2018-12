RCC releases fall honor lists

HAMLET – Richmond Community College has announced its honor lists for the 2018 Fall Semester.

The President’s List identifies students who earn an “A” in all courses and have a 4.0 grade point average while carrying 12 or more semester credit hours (not including developmental courses). The Dean’s List identifies students who attain a minimum grade point average of 3.25 and earn no letter grade lower than a “B” while carrying 12 or more semester hours (not including developmental courses).

The following students received recognition for their academic achievements.

PRESIDENT’S LIST

Anson County

Bianca Buchannon and Ny’Asia Clark.

Richmond County

Viridiana Aguirre, Benjamin Alexander, Cameron Alexander, Devin Altman, Dustin Ammons, Alexander Anderson, Frank Atilano, Adrienne Barber, Matthew Benson, Abigail Blackmon, Kristen Blake, Tashai Blake, Gary Blue, Brian Brooks, Scott Butler, Dylan Carpenter, Jonathan Carter, Christopher Chappell, Jon Chappell, Dwight Clark, Megan Coble, Corey Cooper, Danielle Covington. Javier Cristobalvillela, Kristyn Cumber, Andrew Davis, Tyrone Davis, Kristen Dawkins, John Defoe, Christa Diggs , Robin Edwards, Ali Fahmy, Emily Faw, David Ferron, Caroline Freeman, Leslie Garcia, Yamileth Garduza, Shem Godfrey, Caela Goins, Jerry Goodwin, Stacie Guveara, Ashley Hales, James Harris, Kimberly Hockman, Shawn Howard, Kylie Howell, Rohan Howell, Lauren Humann, Christopher Jenkins, Joycelyn Johnson, Jeffry Joly, Madison Jordan, Johnny Juarez, Maria Juarez Buendia, Alison Juarez Padron, Michael Knight, Carley Lambeth, Savannah Lampley, Jonathan Lee, Autumn Leviner, Carson Leviner, Jessica Leviner, Kalynn Leviner, Harley Linton, Joshua Lockey, Abigail Locklear, Robert Long, Nancy Lopez, Kayla Luther, David Lynn, Jordyn Mabe, Juwan Marshall, Kylie McDonald, Peggy McDonald, Reyna McNeill, Janelle McNichols, Hailey Miller, Annette Morrison, Jordyn Morse, Joseph Navarro, Rain Newman, Violeta Padron, Emily Parsons, Ashanti Patterson, Amber Peele, Edward Penland, Cierra Peterkin, Robyn Pevey, Nicholas Pinto, Tristan Poole, Alyssa Ratliff, Savannah Richardson, Rusty Roberts, Hanna Rodriguez, Kathryn Roller, Angel Shankle, Zalayell Short,Salma Silva, Fidelity Smith, Jerrica Smith, Jonah Smith, Kristen Stables, Kristen Stuteville, Benjamin Szymarek, Sarah Terry, Pajzoo Thao, Damien Todd, Christopher Toothe, Kyra Wall, Steve Watkins, Brenden Watson, Walter Williams and Shawn Young.

DEAN’S LIST

Anson County

Radiya Amin, Tiffany Caple, Darian Gayton, Amy Goodwin, Amani Khalid, Heather Liles, Matangous Lindsey, Autumn Walters, Enfiniti Watson, Sacoria Williams, Nicole Willoughby and Caleb Wright.

Richmond County

Fallynn Andrews, William Ard, Grover Baxley V, Zainab Bhatti, Dalton Bowman, Qearia Braden, Alexander Bradley, Katelin Brigman, Jamie Brooks, Tiniqua Brown, Kimberly Bruce, Hayden Burns, Amber Campbell, Morgan Carter, Ricki Carter, Bradley Chabot, Omar Chavez, Joshua Clayton, Andrew Coble, Abbey Coward, Miranda Cumber, Keshia David, Makenzie Davis, Tiffany Davis, Madison Dawkins, Misael Diaz, Aaliyah Dixon, Erick Figueroa, Caitlyn Flint-Payne, Dominga Franco, Gloria Frye, Stefanie Goodrich, Alexis Gore, Lessie Graham, Mary Graham, Jasmine Gray, Christin Greene, Angela Grey-Ramey, Alan Griffin, Matthew Hall, Jesse Hardee, Heather Haynes, James Henry, Robert Hodges, Dakota Honeycutt, Madison Howlett, Tayla Howlett, Tatum Hubbard, Bridget Hudson, Michael Hudson, Conner Hutchinson, Brooklyn Jackson, Aaliyah Jefferson, Kerra Jenkins, Itzel Juarez, Frances Lampley, Jordan Lear, Anna Liles, Kayla Lisk, Kyler Lockey, Erica Lovin, Cameron Mabe, Sarah MacQuarrie-Carriker, Fred McDonald, Kandi McDonald, Kasey McLaughlin, Corey McPhaul, Dustin McQueen, Preston Miles, Yolanda Miller, Luis Miranda, Michaela Mitchell, Bryan Morgan, Benjamin Morrison, Rosa Nelson, Erica Nichols, Jenna Outen, Miguel Padron, Madison Pankey, Gabriella Paone, Jessica Paone, Amia Pemberton, Alexus Perakis, Tessa Perez, Molly Pike, Kameron Purvis, Karen Quick, Elijah Ratliff, Carrie Reinbott, William Reynolds, Lorena Rico, Raven Roberts, Ebony Robinson, Kailey Saillor, Jessica Santos, Hayden Schertzer, Hunter Shepard, Jordan Shepard, Madelyn Shepard, McKenzie Shepard, Rod Skobrak, Aaliyah Smith, Jordan Smith, Mary Smith, Kristofer Spivey, Trinity Stanley, Megan Starling, Adreanna Staton, Matthew Stewart, Serenity Sturdivant, Mary Swails, Suleeporn Terrell, Gavin Terry, Selena Tran, Alexandria Treece, Savannah Turnage, Jonathan Turner, Kateline Turner, Ashlie Ussery, Charlene Vallance, Caroline Walker, Briauna Wall, Taliah Wall, Joshua Webb, Matthew White, Jeb Wilbun, Hunter Wilkes and Anastasia Williams.