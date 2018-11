South Scotland announces honor students

South Scotland Elementary has released its honor roll for the first nine-week semester.

A Honor Roll

— Third grade: Emmagrace Byrd, Madison DeBerry, Billy Gilmore

— Fourth grade: Carson Bailey, Madeline Jackson, Addison Ratley

— Fifth grade: Dawson Blue, Christopher Martin, Bryce Miller, Tucker Thompson

A/B Honor Roll

— Third grade: Gabby Bearden, Alyxandria Bowen, Brook’Lynn Campbell, Sarah Clark, Caden Dial, Jayden Herlocker, Mahala Huttenstine, Ramani Keels, Ny’Asia Leggett, Keshawn Lowe, Zander Madden, Jayden McCallum, Chloe Neumann,, Ayden Odom, Sydney Scott, Landon Taylor, Breeahna VanWormer, Holden Williams

— Fourth grade: Vida Blue, Nathan Campbell, McKinnley Jones, Grayson Leviner, Callie Locklear, Danial Nung, Adrian Pittman, Ryleigh Poole

— Fifth grade: David Bearden, Rainn Cheek, Londyn Clark, Eddie Hale, Natalee Jackson, Addison Lewis, Cameron J. Locklear, Dakota Locklear, Serenity Locklear, Wyatt Locklear, John Mullis, Carleigh Nolan, Cilicia Oxendine, Jaylin Oxendine, Aiden Reese, Brayden Richardson, Vinecia Smith, Carmen Taylor, Bryce Vanwormer, Vincent Varner