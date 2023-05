ROCKINGHAM — The Ninth Grade Academy has named their A and A/B Honor Roll for the final nine weeks of the 2022-2023 academic year.

The A Honor Roll is listed under the photo.

A/B Honor Roll

RahAsia Adams, Seth Adcock, Essence Barringer, Joanna Baucom, Amelia Belk, Ella Bennett, MaKayla Blanton, Arabelle Borja, Kade Bostic, Olivia Bostick, Makayla Brown, Esaias Brunson, Lily Bunn, Ava Burnie, Riley Matthew Butler, Gianna Carpenzano, Reginald Caswell, ZaiAier Chambers, Joseph Champaign, Bryant Cipriani, Catherine Clifton, Jake Coble, Jaeleigh Covington, Jamelyon Crespo, Angel Cristobal, Brandon Cummings, Trent Deane, Aubrey Driggers, Thomas Dunn, InTreviyon Edwards, Kyleigh Edwards, Lydia Ellerbe, Preston Fann, Justin Flowers, Blake Gamble, Celeste Garcia, Grayson Gashaw, Carleigh Gibson, LuisFernando Gonzalez Sanchez, Jessie Gross, Nallely Guzman Mestiza, Jordan Hamilton, JaNila Hayes, Ismael Hernandez Aguilar, Jacen Hoffman, Ethan Hogan, Travis Hotter, Kenya Ingram, Isaiah Jones, Prince Jones, Destiny Knight, Nathan Langley, Bawiza Lian, Jayden Little, GeNazhia Littlejohn, Mason Long, Nykeim Malachi, Litzy Marin Gomez, Meiby Marin Gomez, Demonte Martin, Jacquelin Martinez Tiburcio, Kendrick McCollum, Tyler McKenzie, James McLean, JaLee McNair, Jasmin Mendez Guerrero, TuNyhja Morrison, Taylor Newton, Chasen Pankey, Ella Parker, Cameron Phonchone, Kaylee Quick, LaNiya Quick, Thomas Quick, Jonathan Rose, McKayla Rush, Amiyah Russell, Joshua Russell, Clayton James Sale, Mareliz Vazquez Sanchez, Alan Saraoz Valencia, Chamaure Lamont Shaw, Kaylee Singletary, Denise Solorio Gonzalez, Emma Spencer, Izekel Sui, Christian Surgent, Megan Taylor, Isabella Thomas, Jaxon Treece, Delilah Tyler, Koby Vazquez Morales, Nathan Vo, KaMora Watkins, Ayden Watson, Hayden Wheeler, Laurence Williams, Mack Williams, Adam Wright, Johana Zapata Morales