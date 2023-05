ROCKINGHAM — Mineral Springs Elementary School has named their A and A/B Honor Roll for the third nine weeks of the 2022-23 academic year.

The A Honor Roll is listed under the photo.

A/B Honor Roll

3rd Grade: Grady Archer, Remington Boles, Anastan Butler, Cherish Bynum, Alyvia Chavis, Cameron Dawson, A’Nezzy Dumas, Lucas Folsom, Donna Harris, Amira Harrison, Peyton Henne, Aidan Ingram, Andrea Juarez, Lexie King, Nathan Knight, Amariah Lucky, Kelsey Marks, Shanelle Martinez Jimenez, Alaia McClain, Nevaeh McLaughlin, Peyton Monroe, Allie Roscoe, Trinity Russ, Nathan Sellers, Lydia Vang, Dylan Vasquez Mercado, Addison Zapata Juarez

4th Grade: Taylor Burson, Riley Cagle, Adahy Chaparro Vazquez, Elijah Davis, Jayden Ingram, Kylon Oxendine, Yuli Perez Martinez, Cateleya Rush, Lydia Shaw, Solomon Vanthabik, Tinley Webb, Zoey Wright

5th Grade: Ford Applewhite, Chassidy Brown, Sydney Carter, Olivia Elwell, Alexis Gutierrez Valdes, Jeremiah Jackson, Khairi King, Laci Liles, Rosy Mawii, Zion Nicholson Moore, Bryan Rubio, Taryah Williams