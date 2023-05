ROCKINGHAM — Fairview Heights Elementary School has named their A and A/B Honor Roll for the third nine weeks of the 2022-23 academic year.

The A Honor Roll is listed under the photo.

A/B Honor Roll

3rd Grade: Kenlee Autry, Keyli Barrera Gonzalez, Arleigh Caulder, Kolby Chappell, Annaya Claudio Ford, Bentley Cooker, Kalin Dimery, Christopher Dockery, Natalie Driggers, CJ Dunn, Tripp Dunn, Laila Ellerbe, Chloe Field, Damien Fuller, D’mani Gatewood, Jose Gomez Gonzalez, Logan Hall, Davis Honeycutt, John Jackson, Laurence Jackson, Sarah Jarrell, Liam Lee, Hudson Leviner, Nate Long, Matthew Marin, Taelynn McDougle, Raelyn Moore, Steven Pavia, Garrett Peacock, Jaxon Ricks, Ameer Russell, Rhett Shelley, Jared Singleton, Ryder Stewart, Gavin Strickland, Oleksandra Sulyma, Heaven Wall, Casey Williams

4th Grade: Diana Alejandro Zenteno, Khaleah Baldwin, Ethan Barrett, Elizabeth Chin Par, Antavious Crowder, Deantay Dobson, Shayla Dube, Nestor Gomez Morales, Fatima Gonzalez Vides, Parker Goodman, Zorrick Gould, Jacquale Isaac, Charley Jenkins, Leilani King, Hunter Lampley, Nathan Lewis, Destiny Lockley, Sarah Lynch, Logan Niemyer, Kobe Patterson, Ishyne Quick, Kiya Rose, Tristen Smith, Cree Steed, Isabella Stubbs, Alayah Terry, Jaliyah White

5th Grade: Memphis Baldwin, Kennedi Bowden, Jack Carter, Grace Dunn, Kason Forbis, Liam Gaudiomonte, Adelia Goodman, Keith Hayes, Alivia Honeycutt, Cannon Howell, Nitzia McLester, Demari McRae, Castiel Owen, Zoe Peacock, Hallie Turpin, Noah Wilkes, Aldo Zapata Garcia