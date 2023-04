HAMLET — Hamlet Middle School has named their A and A/B Honor Roll for the third nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed under the photos.

Sixth Grade A/B Honor Roll: Stephen Brewer, Kaydence Cooke, Ulises Cordova Hernandez, Noah Cowan, Javier Crank, Layla Doty, Christian Gardner, Zavier Gladden, Christopher Hinson, Nathaniel Lampley, Jase Norton, Jase Rape, Olivia Robinson, Malachi Rorie, Jadyden Sweatt, Giada Terry

Seventh Grade A/B Honor Roll: Javier Alejo, Landon Belanger, Kayleigh Bowden, Carson Brooks, Jimmy Contreras Dominguez, Kyra Core, Dannah Dickinson, Daryl Dobson, Mavery Hooks, Angel Huerta, Kaylee Johnson, Sara Killough, Genesis Mendez Cordova, Isaiah Morgan, Alhia Perez, Carrie Powell, Brittney Quick, Mackenzie Quick, Talayah Ratliff, Emanuel Rodriguez Espinoza, Natasha Santos Ojeda, Isys Teeter, David Thawng, Layla Walker, Alexis Webster, Allyana Wilson

Eighth Grade A/B Honor Roll: Madysen Allen, Tyler Buchanan, Jamison Cowan, John Decello, AmieeLynne Dobson, Kaylee Dunn, Tateana Ewing, Anabelle Huff, Jada Hughes, Derriana Johnson Heggs, Xavier Locklear, Kalynn McCormick, Jaidden McDonald, Tristin McLaurin, Maddison Moffett, Alissa Smith, Anna Stogner, Destiny Thomas, Emely Valencia Gonzalez, Jamarion Wall, Luckais Yarbrough, Yoselyn Zapata