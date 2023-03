ROCKINGHAM — Fairview Heights Elementary School has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under each photo.

A/B Honor Roll

Sixth Grade: Aubree Brown, Jennifer Carillo, Nayeli Chavez, Gracelyn Davis, Gaela Goodwin, Khloe Haggarty, Parris Hall, Annaleigh Hill, Jace Johnson, Eijah Lantz, Ramtha Lian, Yicel Cruz, Kynlee Marks, Lilah Maynor, Cayden McEachin, Antonio McKoy, Kason Oliver, Sanperrio Reddick, Faith Seibles, Ryder Spooner, Thomas Stovall, Shane Taylor, Andrew Young

Seventh Grade: Jack Barberousse, Carson Boyle, Francisco Canales, Isabella Cantero, Kaylee Connor, Ashton Covington, Nivea Dumas, Jazlyn Garcia, Kaylee Lampley, TeMaya Lockhart, Carley McCormick, Aralyn Mimes, Alexander Zapata, Christian Pricher, Grayson Roscoe, Efrain Mediola, Emery Thompson, Brooklyn Tyler, Siris Vaughn, Alyssa Webb

Eighth Grade: Tristan Butler, Giovani Chavez, Leslie Santiago, Alisson Santiago, Dayanis Sanchez, Jada Jackson, Macie King, Jeffrey McAuley, Sarah Moore, Abby Robinson, Ashton Terry, Leonel Vences, Annalise Ward