ROCKINGHAM — Rockingham Middle School has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under each photo.

A/B Honor Roll:

6th: Zion Barnes, Breanna Bullard, Aston Butcher, Elisabeth Canas, Casen Capel, Kendall Carter, Mikeya Carter, Nadalyn Chance, Ava Claire Clark, Emily Cristopbal, Alley Crouch, Mauricio Dominguez, Destian Dunn, Liam Ellis, Nathan Erwin, Cameron Everett, Madison Freeman, Jahleek Hagood, Kallie Hamby, Erica Harris, Harper Johnson, Leah Leviner, Carly McDonald, Chyla McDonald, Phillip McElroy, Hunter McRae, Justin Miller, William Norwood, Hadassa Oliver Siguina, Destiny Parker, Jackson Parsons, Diya Patel, Adelynn Phifer, Kalli Poplkin, William Reed, Ziquan Richardson, Rhianna Shields, Tristen Stanback, Gabriel Stanton, Addison Watson, Jaxton Watson

7th: Ashton Allen, Rebekah Barrow, Damian Bastida, Bayden Bendell, Myrae Broady, Ava Cipriani, Jayden Contereras, Samuel Dockery, Erin Drumwright, Samyiah Evans, Daphne Garcia Hernandez, Aileen Hernandez, Carter Hunt, Mason LaFave, Brianna McDonald, Bella Miller, Shalah Mills, Benjamin Monroe, Makey Muangkot, Chaz Munn, Lizzie Perry, Sherlyn Ramirez Lemus, Mason Robson, Sha’niyah Smith, Adryan Southall, Caleb Swinney, Tristan Tario, Cheyenne Terry, Angelina Thaodara, Madison Vazquez, Cameron Veach, Drake Wallace, Talley Webb, James Williams

8th: Maddison Beck, Avery Borja, Rylee Byrd, Lianna Carr, Chance Crowder, Tyquasia DeBerry, Konner Gardner, Cadence Gazoo, Triston Goins, Alexis Greene, Shamir Jones, Kate Madrigal, Astronomy McDonald, Mayson McDonald, Caleb Miller, Camden Nolan, Graham Odom, Genesis Oliver Siguina, Jordy Ortiz, Justin Pankey, Aryan Patel, Karen Salazar, Robert Sheppard, Hayden Smith, Andrae Streeter, Sawyer Taylor, Noel Terrell, Heaven Terry, Kamel Tillman, Jakob Trexler, Christopher Vanegas Aguirre, Max Wiggins