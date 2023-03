ROCKINGHAM — Ninth Grade Academy has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under each photo.

A/B Honor Roll: RahAsia Adams, Marlee Austin, Jaquial Baldwin, DeAntwan Barrett, Essence Barringer, Joanna Baucom, Jayde Beck, Rihanna Bembry, Ella Bennett, MaKayla Blanton, Kade Bostic, Olivia Bostick, Jackson Canup, Carolyn Capel, Gianna Carpenzan, Edin Carrillo Felipe, Brianna Castro Aguirre, ZaiAier Chambers, Joseph Champaign, Kingston Cipriani, Jake Coble, Christian Cone, Angel Cristobal, Brandon Cummings, Ladayja Daukei Cole, Eden Davis, Jimenez Isidoro, Erica Dominguez, Thomas Dunn, Kyleigh Edwards, Kaiden Faircloth, Preston Fann, D.J. Gainey, Scarlett Gainey, Grayson Gashaw, Carleigh Gibson, Jayden Grant, Jayden Hamilton, Jordan Hamilton, Zoie Harden, Yusaun Harrison, JaNila Hayes, Jacen Hoffman, Makayla Hoffman, Ethan Hogan, Lamar Hordge, Lukas Horton, Travis Hotter, Kenya Ingram, Memphis Jacobs, Phoenix Jacobs, Yamileth JaimesBenitez, Prince Jones, Rianna Jones, Bawiza Lian, Jeremy Mabe, Nykeim Malachi, Laville Martin, Jacquelin Martinez Tiburcio, Braxton Martinez, Jazyn McDonald, Jordyn McDonald, Annaleigha McElveen, Annaleigha, Davis McNeill, Jason Medina, Semaj Mitchell, Kevin Molina Cordova, Delana Moore, Ethan Moore, TuNyhja Morrison, Latayvia Murphy, Christopher Nolan, Andrew Ordonez, James Pack, Ju’Lissa Parker, Keonta Pegues, Nikki Phillippi, Thomas Quick, Trinity Quick, Parker Rhyne, Michael Robinson, Amiyah Russell, Joshua Russell, Mareliz Sanchez, Kaylee Singletary, Jason Singleton, Gavin Smith, Denise Solorio Gonzalez, Emma Spencer, Logan Staton, Rodger Steed, Jovani Steele, Chauncy Strickland, Liam Stubbs, Christian Surgent, Caeleb Sweatt, Davin Sweatt, Kevin Tabacolde, Josire Terry, Isabella Thomas, Jaxon Treece, Charles Turner, Nathan Vo, KaMora Watkins, Ayden Watson, Tatum Watson, Hayden Wheeler, Christopher Wiek, Chloe Williams, Ruthanne Williams, Adam Wright,