Third Grade A Honor Roll First Row: Charleigh Edwards, Gabriel Webb, Mylee Blanton, and James Ceu Second Row: Ikemeion Smith, Milania Quick, and Milania Quick

ROCKINGHAM — East Rockingham Elementary School has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under each photo.

Third Grade A/B Honor Roll: Gregory Estridge, Londyn Ellerbe, Vera Jeffrey, Mario Morales, Axston Seibles, Coraline Smith, Brook Taylor, Aubrey Hunt, Jaidyn Easterling, Demarcus Wall, Remington Johnson, Cullen McGee, June McNeil, Aary Patel, Liam Gil, Noah Shepard, Christian Bright, Wilven McBride, and Axel Outlaw

Fourth Grade A/B Honor Roll: Enrique Alvarez Ayala, Kaylin Cabrera, Sherlyn Dominguez, Grace Edwards, Hailey Grant, Savannah Gustafson, Maddison Harrington, John Jackman, Mason Jennings, Kaydence Malloy, Natalie McDonald, Samantha McDonald, Cedric McNeil, Kigen Nguyen, Ronnie Popowich, Tanner Shepherd, Juny Sung, Josie Velazquez, Jackson Wallace

Fifth Grade A/B Honor Roll: Kaydence Beachum, Sean Cox, Jeremiah Johnson, Nayla Madrigal, Corey Bennett, Adrianna Crowley, Nevaeh Eide, Emmanuel Espinosa Rivera, Esther Hnem, Jaleesa McCrimmon, ,Shi-mecca Stanback, Pedro Vicente Diego, Gustavo Aguilar Sanchez, Gavin Blakely, Cayleigh Brown, Ali Johnson, Liam Leviner, Lizzie Patterson, Caylie Barber, Abigail Martinez Sampson, Makayla Moss, Carmyn Tyler, and Draedyn Wall