CORDOVA — Cordova Middle School has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under the photo.

A/B Honor Roll

Micheal Blakely, Milee Cox, Kydaven Diggs, Jorge Espinoza Marquez, Dany Garcia Ramirez, Shada Guinn, Julian Ingram, Makinzie Jacobson, JaMarrion Liles, Melissa Madrigal Mendez, Lorina Martin, Mylie McCormick, Serenity Murphy, Isai Rodriguez Espinoza, Hannah Skipper, Uriah Stanback, Knakea Thomas, Armoni Wall, Dydrel Wall, Aliah West, Kinza Wilson, Samuel Arnold, Hailey Belk, Luis Carrillo, Nevaeh Covington, Annason Coward, Donovan Jones, Jerrell Knight, Elizabeth Lunceford, Allison Marinez Gonzalez, Avery Mills, Alisha Moore, Destiny Morton, Joseph Oxendine, Isabela Rangel, Darien Roman, Braxton Rushing, Hector Saraoz Morales, Kylee Scott, Aidan Self, Claire Tucker, Bentley Warwick, Malyiah Watkins, Rodrigo Alvarez Ayala, Chloe Cagle, Aaden Cassidy, Kannon Caulder, Seth Cox, Koryn Dawkins, Ryker Dixon, Josiah Gilbert, Isabelle LaRochelle, Maurice Lemon, Emily Marin, lmanza Sa’Niya McCrimmon, Kevron McSween, Matthew Medina Avina, Carson Moore, Brianna Morton, Jewel Nicholson, Willaysia Russel, Bryson Walker, Mattox Wallace