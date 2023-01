HAMLET — Richmond Community College has announced its honor lists for the 2022 Fall Semester. The President’s List identifies students who earn an “A” in all courses and have a 4.0 grade point average while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses. The Dean’s List identifies students who attain a minimum grade point average of 3.5 with no grade lower than a “B” while carrying 12 or more semester credit hours excluding developmental courses.

President’s List (Richmond County)

· Omar Abdelhafez Aldaik

· Iris Allred

· Taylor Armstrong

· Ashlyn Bouldin

· Madalynn Butler

· Ryan Carriker

· Maren Carter

· Taylor Chappell

· Nathan Cloninger

· Desiree Diggs

· Carson Dixon

· Julie Dunn

· Yesenia Garcia

· Lesleigh Glidewell

· Lance Greene

· Hayden Hadinger

· Diundra Haith

· Tarnise Harrison

· Camryn Hines

· Caylie Holden

· Assem Hussien

· Cameron Jacobs

· Johnnie Jordan

· Mary Killough

· Carlyn Leggett

· Mark Lynn

· Matthew Mabe

· Tyler Mabe

· Elizabeth Malter

· Annaston Martin

· Cameran McAuley

· Connor McLaughlin

· Olivia Meacham

· Caleb Moore

· Nicholas Nguyen

· Nicholas Pait

· Jessica Paone

· James Potterfield

· Carma Pressley

· Jamie Richardson

· Syerra Robinson

· Randi Shankle

· Savannah Shepard

· Deborah Stewart

· Joydan Styles

· Cadence Thompson

· Lorenzo Vega-Vazquez

· Brooke Walker

· Abbey Webb

· Eisley Wheeler

· Haley White

· Abigail Williams

· Lily Wilson

· Damian Zamora

· Jacqueline Zapata

Dean’s List (Richmond County)

· Cristian Aguilera

· Jameson Allen

· Rylie Bohman

· Brittney Bowman

· Angela Brower

· Austin Campbell

· Arazeli Castillo

· Uriel Chaparro

· Erika Cordova

· Edriana Davis

· Zoe Dixon

· Kevin Dominguez

· Delaney Driggers

· Tristan Dycus

· James Fain

· Stephanie Ford

· Eveie Futrell

· Jennifer Gomez

· Nevaeh Harrington

· Akeya Harrison

· Bailey Hughes

· Madison Jenkins

· Crystal Johnson

· Betty Jones

· Thomas Keyes

· Alyssa Kirkendall

· Walker Lambeth

· Branson Lear

· Payton Ledwell

· Cheyenne Leviner

· Deon Little

· Kenleigh Locklear

· Madisyn Locklear

· Allie Martin

· Lotorius McDonald

· Joshua McKenzie

· Ahmiya McLean

· Tysheonnah McNeil

· Rebeca Mendoza

· Ashley Murphy

· James Newton

· Jeniseha Oliver

· MaKayla Parks

· Angel Pate

· Kimberly Phifer

· Tobias Puma

· Carlie Ramsey

· Aliyah Reynolds

· Anna Richmond

· Laci Ricks

· Coy Rierson

· Jesse Robertson

· Sury Santos

· Carley Shepard

· Kenneth Smith

· Benjamin Snider

· Kalei Sriratanakoul

· Meredith Standridge

· Faith Stewart

· Victoria Stilwell

· Tyler Swallow

· Raygan Talbert

· Rachel Valk

· Holly Warwick

· James West

· William Whitley

· Layla Wilkes

· Brandon Wilson