7th Grade A Honor Roll — Front Row: Jacqueline Gopar, Jazlyn Garcia, Alexis Wilson, Alanna McBride, Trystin Rogers, Kaylee Lampley, Kennedy Baldwin Second Row : Ariana Marcelino, Anthony Williams, Aralyn Mimes, Carley McCormick, Ella McIntyre, Brooklyn Tyler, Caroline Robbins Third Row: Ashanti Covington, Sierra Sudler, TeMaya Lockhart, Grayson Roscoe, ZyRihanna Robinson, Kaylee Connor Not Pictured: Jack Barberousse

ELLERBE — Ellerbe Middle has named their A and A/B Honor Roll for the first nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed under the caption of each photo.

6th Grade A/B Honor Roll — Aubree Brown, Jennifer Carrillo, Cheyanne Cooke, Alan Gonzalez Santiago, Gaela Goodwin, Parris Hall, Grace Hill, Jace Johnson, Elijah Jude Lantz, Franklynn Earl Conner Locklear, Kynlee Marks, Lilah Maynor, Kason Oliver, Yared Ruiz Nabor, Ryder Spooner, Kwamari Xavier Williams

7th Grade A/B Honor Roll — Ashley Armenta Rubio, Carson Boyle, Francisco Canales, Ashton Covington, Nivea Dumas, Brianna Fairley, Jaden Ingram, Kalani King, Jonathan Leak, Alexander Perez Zapata, Devin Sanders, Efrain Soto Mendiola, Emery Thompson, Siris Vaughn, Alyssa Webb

8th Grade A/B Honor Roll — Giovani Chavez, DyMond Fletcher, Mariana Gonzalez Aguilar, Alisson Gonzalez Santiago, Mayte Martinez Angel, Jeffrey McAuley, Eduardo Perez, Bradley Shaw, Zikhiya Thompson, Yazmine Wilson, Cho Zin Win