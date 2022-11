The students pictured made the A Honor Roll at Fairview Heights Elementary for the first nine weeks.

Row 1: Kimmy Nguyen, Ella Shelley, Clover Brown, Row 2: Wyatt Duncan, Claire Stedman, Deantay Dobson, Cooper Hudson, Alivia Honeycutt, Katherine Cagle, Raelyn Moore, Ronan Brown, Brendan Motley, Bentley Cooker, Alli Terry, Row 3: Cain Casarrubias, Johnathan Mendez Cordova, Demazj McRae, Kelby Morrison, Jakiyah Ellerbe, Cali Bullard, Eris Smith, Kalaya Little, Trinity Ingram, Addison Diggs, Logan Niemyer, Demari McRae Not pictured: Tyson Grant, Fernando Orichi Socana, Castiel Owen, Marisol Pavia, Rylee Roller, Ameer Russell

A/B Honor Roll for the first nine weeks.

Third Grade: Kenlee Autry, Keyli Barrera Gonzalez, Tristan Bostic, Eden Brown, Arleigh Caulder, Kolby Chappell, Annaya Claudio Ford, Kathryn Diggs, Kalin Dimery, Christopher Dockery, Natalie Driggers, CJ Dunn, Natalie Estrada, Sean Grant, Russell Hall, Davis Honeycutt, Jeffry Honeycutt, Sarah Jarrell, Vadrian Johnson, Hudson Leviner, Nate Long, Matthew Marin, Myangel Moore, Kreelyn Orr, Steven Pavia, Amaya Poplin, Rhett Shelley, Ryder Stewart, Oleksandra Sulyma, Casey Williams, Kaleb Williams, Tyler Wright

Fourth Grade: Diana Alejandro Zenteno, Khaleah Baldwin, Ethan Barrett, Shayla Dube, Elizabeth Chin Par, Antavious Crowder, Aleeiah Fore, Fatima Gonzalez Vides, Parker Goodman, Zorrick Gould, Jacquale Isaac, Amaya Jamison, Charley Jenkins, Leilani King, Hunter Lampley, Nathan Lewis, Sarah Lynch, Kobe Patterson, Steven Polson, Ishyne Quick, Jayshawn Ray, Kameron Sellers, Cree Steed, Isabella Stubbs, Sam Terry, Jaliyah White, Destyuan Williams, Serenity Witwer

Fifth Grade: Memphis Baldwin, Grayson Barbour, Sophia Blackwell, Kennedi Bowden, Carter Brown, Jack Carter, Grace Dunn, Kason Forbis, Jacob Hall, Keith Hayes, Cannon Howell, Jayden Jackson, Nitzia McLester, Alexis Scott, Benson Starling, Hallie Turpin, Noah Wilkes, Madilyn Williams, Aldo Zapata Garcia