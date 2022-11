ELLERBE — Mineral Springs Elementary has named their A and A/B Honor Roll for the first nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed under the cutline for each photo.

3rd Grade A/B Honor Roll: Cherish Bynum, Merari Caldelas Gonzalez, Elijah Carter, Alyvia Chavis, Bo Connor, A’Nezzy Dumas, Lucas Folsom, Juan Gasca, Donna Harris, Peyton Henne, Aidan Ingram, Lexie King, Nathan Knight, Amariah Lucky, Kelsey Marks, Jose Matias Gonzalez, Peyton Monroe, Kevin Morales Nava, Charleigh Nantz, Riley Purvis, Charlie Quick, Trinity Russ, Nathan Sellers, Lydia Vang, Cadynce Williams

4th Grade A/B Honor Roll: Briseyda Bonilla Mendiola, Taylor Burson, Riley Cagle, Nathaniel Gomez, Emily Gopar, Raylan Horne, Erick Lopez Hernandez, Yuli Perez Martinez, Jazmynne Perez, Dameon Pittman, Christopher Ramos Hipatl, Noah Reynolds, Lydia Shaw, Whitney Shepard, Solomon Vanthabik, Tinley Web

5th Grade A/B Honor Roll: Ford Applewhite, Gracelyn Autry, Jacob Benton, Olivia Elwell, Lilliana Gomez, Alexis Gutierrez Valdes, Arionna Ingram Ray, Jeremiah Jackson, Ilaiya Johnson, Khairi King, Laci Liles, Lenny Lucero Espitia, Zion Nicholson Moore, Alexandra Recinos Gonzalez, Bryan Rubio