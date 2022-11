Front Row : D.J. Gainey, Brooke Grant, Jordin Harrington, Luke Capel, Yamileth Jaimes Benitez, Haras Lockhart Second Row: Alexander Leon Hernandez, Zoie Hill, RahAsia Adams, Macyn Frye, Olivia Brown, Holleigh Diaz, Edin Carrillo, Grayson Gashaw, Lydia Ellerbe, Ella Gibson Third Row: Essence Barringer, Yulissa Avalos Mendez, Angel Cristobal, Summer Currie, Brianna Bouldin, Logan Howell, Harley Davis, Kyleigh Edwards, Kaylee Dean, Evan Hodges, Brianna Castro, Lukas Gilliam, Jahkeese Ellerbe, Michael Johnson Fourth Row: Prince Jones, Emma Humann, Caroline Hinson, Kaiden Faircloth, DeAntwan Barrett, Wesley Field, Benjamin Davis, Laney Dawkins, Jayden Hamilton, Jordan Hamilton, Trent Deane, Daniel Carrillo Palomera, Jason Gainey, Skyler Collins, Tate Craven, Caden Guinn, Nathan Langley Not Pictured : Emanuel Andreasen, Kimber Campbell, Michael Covington, Sir Chase Ellerbe, Celeste Garcia, Jayden Grant, Zoie Harden, Sanaa Ingram, Rianna Jones, Aalyah Kane, Bawiza Lian, Omarian Little

ROCKINGHAM — The Ninth Grade Academy has named their A and A/B Honor Roll for the first nine weeks.

A Honor Roll is listed under the caption for each photo.

A/B Honor Roll — JaRyiah Adams, Seth Adcock, Marlee Austin, Marquise Baldwin, Joanna Baucom, Kade Bostic, Olivia Bostick, Egypt Bright, Esaias Brunson, Ava Burnie, Riley Butler, Jayden Callicutt, Jackson Canup, Carolyn Capel, Carolyn, Yareli Carmen Bonilla, Arius Carriker, ZaiAier Chambers, Joseph Champaign, Diego Chaparro, Eric Chavis, Bryant Cipriani, Jake Coble, Jazmine Cook, Jaeleigh Covington, Ivey Craven, Brandon Cummings, Isidoro DeJesus Jimenez, Ryan Dickinson, Erica Dominguez, Aubrey Driggers, Jazmen Duarte, Jasmyne Edwards, Preston Ty Fann, , Justin Flowers, Scarlett Gainey, Jose Garcia Hernandez, George Gillenwater, Jude Gomez, Nallely Guzman Mestiza, Jason Hall, JaNila Hayes, Jose Hernandez, Kaylee Hinson, Jacen Hoffman, Ethan Hogan, Lamar Hordge, Lukas Horton, Travis Hotter, Amariyana Ingram, Kenya Ingram, Memphis Jacobs, Phoenix Jacobs, James Jenkins, Erick Jimenez, Amaya Johnson, Kayle Johnson, StarAsia Jones, Jayden Little, GeNazhia Littlejohn, Ashton Lyons, Jeremy Mabe, William Maness, Demonte Martin, Jacquelin Martinez Tiburcio, Braxton Martinez, Jazyn McDonald, Jordyn McDonald, Annaleigha McElveen, Tyler McKenzie, JaLee McNair, Davis McNeill, Jasmin Mendez Guerrero, Sean Messer, Aiden Milligan, Semaj Mitchell, Amer Morrison, Taylor Newton, Katlyn Owens, Chasen Pankey, Kenneth Patton, Carly Perkins, Nikki Phillippi, Cameron Phonchone, Jamin Pruitt, Kaylee Quick, LaNiya Quick, Thomas Quick, Trinity Quick, Kennidee Reed, Destiny ReyesTrejo, Parker Rhyne, Avree Robinson, Hayden Robinson, Michael Robinson, Ana Rodriguez Jimenez, McKayla Rush, Amiyah Russell, Joshua Russell, Rafe Russell, Kayley Salaya, Clayton Sale, Mareliz Sanchez, Kaylee Singletary, Timothy Sloan, Denise Solorio Gonzalez, Terande Spencer, Trenton Starling, Logan Staton, Izekel Sui, Tha Sui, Caeleb Sweatt, Kevin Tabacolde, Megan Taylor, Josire Terry, Michael Terry, Isabella Thomas, Seneca Thomas, Jaxon Treece, Charles Walker, Kymaria Wall, Opal Webb, Christopher Wiek, Mack Williams III, Malani Wilson, Adam Wright, Jocelyn Zapata Juarez