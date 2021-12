In Memoriam …

Below are listed the names of each person the Daily Journal ran an obituary for this year, organized by month.

JANUARY

Peggy Long Gibson Collings

Diane B. Strickland

Rebecca Chicpal Green

John Alfred “Al” Hudson Jr.

Daisy L. Jennings

Lucy May Pore

Annie Anthony

Brilton Quick

Daniel Kenneth “Kent” Hicks Sr.

Edna “Lucille” Talbert Smith Capps

Eva Katherine Moore

Ella Jones Mulkey

Velta Allen Sorrell

William “Earl” Stogner

Juanita B. McDougald

Barry Morrison

Charles Wilson Northcutt Sr.

Gloria Carter

Eddie Florence Ingram

Catherine “Shaun” Ingram

Larry Ingram

Margaret Fay Williams

Annie Elizabeth Brown-Leak

Kenny Dale Marsh

Adam “Wayne” Covington

Bruce Allen Evans Sr.

Samuel Junior Thomas

Odessa Mae Brigman Treece

Kenny Dale Marsh

William Christopher “Chris” Smith

Carol Short Hayes

Sara Louise Boney Carroll

Sarah Mauldin Forester

John Henry Leviner

Wendy Rainwater Miller

Lucille Robinson

Pauline York

Walter Gould

Alvin L. Dixon

FEBRUARY

Nancy Faye Steen Butler

Ronald M. “Ronnie” Hudson

Luna Peahuff Knight

Sonia L. Ellerbe

Leonard W. Hawkins

Mary Earldene Hart Boyd

Donna Barr Oakley

Bernice Bennett

Ida Pate

Billy Wall

Joletha Burch

Arlene Harrington

Sheila Monroe

James T. Watson Sr.

Edna Jo Henderson Collier

Nann Bryant

Ruth Perry Watkins

Connie Patterson

Albert H. Conway

Queen L. Jones

Janice Streeter

William Jacobs

Roberta Dunlap Sumpter

Robert Shaw Sessoms

Sarah Louise Russell Baxley Jarrett

Ida Mae Hester

Franklin Dean Sides

Janet Kay Webb

Cora Lee Bradford

William Raines Land III

Beatrice Gandy Robinson Duff

Medriath Gertrude Kiker

Marvin E. Steele

Eldridge “Bimbo” Strong

MARCH

Shyjem Webb-Smith Pittman

Carl M. Hackley

Wilson Junior Hill

James Alfred Kressley

James Montgomery

Irene Hunsucker Robinson

Herbert Cobb Tyson

Ruby Lyles

Donald Ross Mills

William Perry

Barbara Sue Smith McLean

John Wesley McGirt

Patricia Allen Goins

James Stancil White

Andrew Spencer

Deborah Anne Allen

Lorrie Mack

Lossie Mae Little

Hattie E. Ingram

Amy Shell

Vanessa Kelly Graham

Woodrow Hawkins Jr.

Christopher Love

William Jervis Hammond

Kathy Jones Odom

Richard G. Phillips Sr.

Kathryn Lucille Swails Henderson

John Clifton Boney Jr.

Julius Marcus Moore

APRIL

David B. Jenkins Sr.

Janice Faye Clark LeCroy

Nancy M. Bretz

Connie Brown Benoist

Stephanie Allen

Adi Jo Bryant Jenkins

Zandra McKeithan

Roy Chalmer Duffy

George Dixon Easterling

Susan Elizabeth Hammes

James H. Kelly

Hubert Staton

Bonnell Covington

Ernest McMillan

Bobby Legrand Honeycutt Sr.

Pauline Wall

Mary Jane McKinnon

Herbert Cobb Tyson

Darius Wall

Harold T. “Tommy” Deese

Nathaniel Hal Campbell Jr.

Marshall Clay Fowler Jr.

Joseph Wayne Estridge

MAY

William Franklin McQuage Jr.

Martha Baber Davis-Gandy

Bernice Irene Lowdermilk Deaton

Dorothy E. Hamm McDonald

Ashlar Myers Waddell

Clyde Joseph Young Jr.

Ethel McDonald Davis

John Calvin “J.C.” Pankey

Clifford Harvey Hayes

Stephen “Steve” Bruce Snead

Randy Wayne Nelson

Jonathan Heath Quick

Donald James “Don” Goebel

Lacy Atlas Beck

Clara Dunlap George

Tom Wayne Outen

Alice Jane Robinette

Nezzie Crowder

Earl Strong

Isalene Little

John Douglas “Doug” Todd

Herbert Louis Kirkley

Betty J. Patrick

Eddie Bridges

Charles Wesley Griggs

JUNE

Charles Jerry Bradshaw

Charles “Charlie” Bryant Jr.

Willie Ray “Kenny” Brown

Ralph Capel Baldwin

John Peele Weeks

Betsy Carolyn Brown Easter

Catherine McLaughlin Bass

M.B. Cobb

Elizabeth “Betty” Walters Reid

Elijah Peterson

Richard Earl Brown

Kelli Marie Burgess

Susan Miller Stewart

Willie Herman Wall

Alfred Taylor “Red” Potter Jr.

Nancy Catherine Alexander Martin

Helen Flaherty Dulack

Donnie Lee Hoffman

Yvonne Dunn Gibson

Margot Alma Feleki

David C. Smith

Willis Keith Smith

Jayquan David

Donald Lee Huggins Sr.

Betty Ghant Roberts

David Folsom Rice Jr.

JULY

Virginia Lee Teal Abrams

Carlton Lawrence Herberg Jr.

Betty Saunders Matheson

Cecil Ray Moore

Sammie Junior

Douglas Howard Spencer

Janie Belle Campbell

Arnold Reece Jordan

Angela Michelle Garrison

James Thomas “Tommy” Gibson

Sadie Rush Terry

Mary Louise Price

John Edward Hicks

Robert Deane McFadden

Eddie Black

John Henry “Johnny” McDonald

William Forrest Taylor Sr.

Teddy Williams

Susan Snipes Teal

Eddie Harper

AUGUST

Samuel Eugene “Sammy” Butler

Peggy Mabe McDonald Carter

James Richard Conder

John Chris Jackson

Joyce Snead Bridges

John Clifford “Cliff” Hogan

Lowry Holt Walker Jr.

Mary Catherine Smith Wyand

Robert Craig Cloninger

Carrie Little

Gail Walls Bryant

Linda Ford Gerald Dyke

Teddy T. Williams

Allen Green

Clifford Thomas Crouch

Tina Marie Stubbs

Thomasine Reddick

Charles Raymond Jenkins

Robert Keith Singletary Sr.

Doris Alden Smith

Mildred Gainey McLean

Larry “Pee Wee” Spencer

SEPTEMBER

Mary Lee Greene

Alan Christopher “Chris” Blackmon

James Thomas “Jim” Smart

Albert Parker

Mercell Alexander Morris

Robert Payne “Bob” Wright

Elle Mae Frye Washington

Jimmy Kenneth Wright

Samuel Short Sr.

Barbara Davis Thomas

OCTOBER

Russell Dean Edwards

Rena Mae Shedrick-Marshall

Paul Taylor Swails

John McRae Jr.

Curtis Little

Archie “Andra” Harrington

Lula Patrick Gilbert

Jewarren Rush

Archie Harrington

Earnest Paul Idol

Edwin William Jarrell Sr.

Daniel Cameron “Danny” Byrd

Connie Ester Terry Leak

James Alfred “Chip” Chappell III

Jerry B. English

Ruby Lathan Shankle

Bryce Gabriel Hernandez

Allene Haire Quick

Daylen Thomas Cross

John Calvin Robbins

NOVEMBER

Charlotte Holt Davis

Joye Pemberton

Dollinda Jackson

Terri Nicole Atkinson

Vickie Ann Stallings

Bobby Bears

Loleata Ruth Hayes

Stacy Taylor

Laura Susan Ennis Brown

Essie P. Byrd

Donald “Don” Rankin

Charles “Lindy” Dutton Sr.

Anna Lou McGee Thompson Kutz

Robert Little

Carl Jones

Sylvia Ann Williams Gerald

Willie James “Billy” Frye Jr.

DECEMBER

Elizabeth Hazel McQueen Honeycutt

Faye McQueen Davis

Myrtle E. McDonald

Peggy Joyce Boyette

Boyd Noel Johnson

Samuel Durant Tanner Jr.