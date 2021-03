East Rockingham names honor roll for 3rd nine weeks

Photo courtesy of Richmond County Schools From left to right: Darien Roman, Martin Lopez, Shamakh Alshaif, Yazmin Gomez, Madason Hancock, Alexis Smith, Arlee Goodman, Khloe Radford. Virtual Students Not Pictured: Edwin Esparaza Vasquez. Photo courtesy of Richmond County Schools From left to right: Brooklyn Arnold, Curtis Ingram, Christian Braye Chavis, Lizzie Patterson.

East Rockingham Elementary has named its honor roll for the third nine weeks.

A/B Awards

• Third Grade — Roger Greer, Riley Wallace, Kaydence Beachum, Caylie Barber, Harrison Coward, Jeremiah Johnson, Cayleigh Brown, Brooklyn Norton, James Sellars, Dakin Velazquez, Addison Chappell, Lillian Quick and Riley Fields.

• Fourth Grade — Koryn Dawkins, Kaden Herndon, Carson Moore, La’Tavian Watkins, Natalia Quick, Cane Taylor, Damarion Allen, Emily Almanza, Dalton Chavis, Caylee Dawkins, Josiah Gilbert, Aydden Covington, Seth Cox, Cooper Moore, Mariah Womble, Kayleigh Nelson and Chloe White.

• Fifth Grade — Bentley Warwick, Mason Watts, Madason Coward, Irving Esparza Vasquez, Anna Allen, Samuel Arnold, Bryceson Fields, Jade Rodriguez, Malyiah Watkins, Messiah Marshall, Nevaeh Covington, Michael Ingram, Donovan Jones, Elizabeth Lunceford, Alisha Moore, Hector Morales, Aiden Self and Claire Tucker.

Terrific Kids

• K — Mizan Alshaif, James Dixon, Aylie Nunez Garcia, Dallis Hester

• 1st — Milania Quick, Keyarra Locklear, Tatiana Perez, Jonathan Brown

• 2nd — Bryson DeBerry, Chole Taylor, Yaslin Reyes Marin, Alli Ashworth

• 3rd — Christian Braye Chavis, Nevaeh Eide, Dakin Velasquez, Rachael McDonald, Charles Strickland

• 4th — Jaelynn Hunt, Yonefe Morales Dominguez, Julian Ingram, Ava Bryant

• 5th — Aaron Mills, Shamakh Alshaif, Yazmin Gomez, Esten Pierce

Virtual All—Stars

• K — Makenzie DeLaMarter

• 1st — Daisy Covington, Neomi Evans, Cullen McGee, Xavier Woods

• 2nd — Lillie Lohman, Christobal Diaz, Mateo Jimenez Cordova, Ashley Stewart

• 3rd —Lexi Swink, Corey Bennett, Uzziah Medley, Carson Beasley, Nayla Madrigal

• 4th — Kevron McSween, Damarion Allen, Kinya McLaurin, Kingston Gil

• 5th — Bentley Warwick, Irving Esparza Vasquez, Samuel Arnold, Jacqueline Castro