RCNGA honor roll for 2nd nine weeks

The Richmond County Ninth Grade Academy has named its honor roll for the second nine weeks.

A Honor Roll

Kaylee Adcock, Emma Grace Altman, Getzemani Aranda Rubio, Mallory Bass, Savannah Bass, Lilah Beck, Brooklyn Benton, Thomas Berry, Quindasia Byrd, Ashley Lucero Canas, Jesus Godinez Castro, Shiana Chaparro, Alex Chappell, Autumn Chavis, Kaleigh Cloninger, Andrew Conyers, Essence Covington, Madalyn Cowan, Nezyiah Crump, Kiersten Davis, Leilani Davis, Phifer Davis, Anja Brigitte Dietrich, Alexis De’Asis Dumas, James Eason, Mariah Ellerbe, Marissa England, Davis Faw, Chloe Foster, Jenna Gardner, Hadley Garner, Kaemon Gomez, Eric Greene, Aniston Griggs, Andrew Grubbs, Layla Guinn, Logan Gurry, Graylen Hall, Kamryn Hankerson, Jashton Harrington, Decarlos Harrison, Shadea Harrison, Samuel Hawks, Zoey Herberg, Isaac Hinshaw, C’Niya Hinson, Nathan Hoffman, MaKenzie Hotter, Evelyn Rae Howell, Brent Humann, Caroline Hunsucker, Christopher Hunsucker, London Ingram, MaKailah Jackson, Christi Jacobs, Thomas Kennedy, Bailey Kirk, Payton Lee, Shadaisha Lindsey, Tania Lopez, John Lunceford, Tobey Lunceford, Gabrielle Lutz, Ryelan Lyerly, Brittany Manis, Ciara Marshall, Ryan Martin, Jacoby Zion Martin, Kamori Martin, Emma McDonald, Inesha McDonald, Natalie Meacham, Alexis Medlin, Sariya Miles, Jaelyn Monroe, Janiyah Neal, Ann Thai Nguyen, Madeline Norwood, Jakob Parker, Libbie Parsons, Abbie Player, Naedom Porter, Charles Quick, Emily Roberts, Allie Rodgers, Aiden Rountree, Kayla Scott, Ella Scott, Camron Seagraves, Zane Searcy, Noah Smith, Chance Spivey, Gabriel Streeter, Naviyana Taylor, Charlee Taylor, Ariana Telus, Dakotah Tschudi, Neely Turner, Madison Vaughn, Loralye Veach, Jamarion Wall, Kevin Wall, Katie Way, Lily Wilson, Aiden Yang

A/B Honor Roll

Gregory Allen, Shaniyah Allen, Tyler Alonso, Patricia Baldwin, Lileeann Beasley, Camron Bowden, Michell BritoHernandez, Dorian Xavier Brown, Diamond Buie, Peyton Carelock, Fernando Carrillo Magallanes, Bailey Chavis, Jayrah Cherry, Jace Childers, Kevin Cortes, Diamond Cotton, Lester Crawford, Jamia Crowder, Sara English, Tucker Freeman, Adena Gibson, Zy’Neveah Goins, Ariel Francisco Granados, Melissa Granados, Patricia GutierrezCruz, Jai’lyn Hines, Izaymeyen Hubbard, Hasana Hunt, Hailey Jenkins, Jasmine Jennings, Griselda JimenezCordova, Natasha Evelyn Johnson, Amya Johnson, Jenee Johnson, Jamison Jones, Kimora Jones, Laney Keane, D’ondria Little, Bethzaira LopezZapata, Griffin Manivanh, Angel Martin, Xavien McDonald, Toby McInnis, Breonikia McKoy, Alivia McMillan, Paul McNeil, Diego Mendez, Stephanie Munoz Ochoa, Kairi Nguyen, Johnathan Norris, David Pickett, Abigail Pierce, Cameron Player, ShaQuez Ratliff, Serenity Robinson Smith, Kaley Scholl, Jacob Sheppard, Leonta Shields, Joshua Vandyk, Jennifer Velazquez, Samantha Ward, Chelsea Watkins, Noah Williams, Zyiar Williams, Arnold Edward Wilson, Kennedy Guijosa Zapata, Henry ZapataZapata, Lucio Zurita