Ellerbe Middle honor roll students

6TH GRADE Front: Dylan Johnson, Shawn Morrison, Breonikia McKoy, Cheyenne McDonald, Alalee Maynor, Jada Kegler. Second Row: Wendy Lopez Cruz, Natalie Meacham, Nadira Brown, Adena Gibson, Gracie Mabe, Ashtyn Parker. Third Row: Weldon Walker, Naimah Horton, Zonia Contreras Gonzalez, Caroline Hunsucker, Kaleigh Strickland. Reed Young, Dakota Tschudi. Dylan Johnson, Shawn Morrison, Breonikia McKoy, Cheyenne McDonald, Alalee Maynor, Jada Kegler.Wendy Lopez Cruz, Natalie Meacham, Nadira Brown, Adena Gibson, Gracie Mabe, Ashtyn Parker.Weldon Walker, Naimah Horton, Zonia Contreras Gonzalez, Caroline Hunsucker, Kaleigh Strickland. Reed Young, Dakota Tschudi. 7TH GRADE Front: Cadence Thompson, Kaiten Sauls, Akira Jackson, Riley King, Elijah McLean. Second Row: Carley Shepard, Kadia Rucker, Curtis Reams, Guadalupe Juarez, Ethan Locklear, Sylvester Harding. Third Row: Bryan Morales, Kailey McInnis, Diezel Green, Kimbrly Quick, Jocelyn Mercado-Vargas, Rebeca Avalos. Fourth Row: Haylee Johnson, Layla Hayden, Kevin Dominguez, Yuliana Gonzalez, Nyla Stroman, Akeya Harrison. Not pictured: Ashlyn Bouldin Cadence Thompson, Kaiten Sauls, Akira Jackson, Riley King, Elijah McLean.Carley Shepard, Kadia Rucker, Curtis Reams, Guadalupe Juarez, Ethan Locklear, Sylvester Harding.Bryan Morales, Kailey McInnis, Diezel Green, Kimbrly Quick, Jocelyn Mercado-Vargas, Rebeca Avalos.Haylee Johnson, Layla Hayden, Kevin Dominguez, Yuliana Gonzalez, Nyla Stroman, Akeya Harrison.Ashlyn Bouldin 8TH GRADE Front: Yingkong Xiong, Sheila Martinez, Hayley McCormick, Hailey Maness, Mauricio Felipe, Dexter Mabe, Mayra Jimenez. Second Row: Taniyah Holland, Maya Ledbetter, Jamie Kay Sears, Paris Douglas, Katlyn Fulp, Kelli Bass. Yingkong Xiong, Sheila Martinez, Hayley McCormick, Hailey Maness, Mauricio Felipe, Dexter Mabe, Mayra Jimenez.Taniyah Holland, Maya Ledbetter, Jamie Kay Sears, Paris Douglas, Katlyn Fulp, Kelli Bass.

Ellerbe Middle School recently announced its honor rolls for the third 9 weeks period.

Those making the “A” honor roll are pictured.

Students making the “A/B” honor roll are as follows:

Sixth Grade: Jonathan Aquino Dominguez, Konner Carter, Emma Cooper, Kevin Cortes, Diamond Cotton, Ty-Keem Ellerbe, David Francisco-Pascual, Vance Goodwin, Jose Castanaza, Shadea Harrison, Liliana Jaimes Benitez, Emily Juarez, Jasmin Martinez, Yoselin Martinez, Faith Massey, Vernan McDonald, Tru’Calvin McLean, Melissa Morales Hernandez, Dillon Reeder, Alec Shaw, Amber Sheffield, Melanie Trejo Campos, Cadence Wilson, Henry Zapata-Zapata.

Seventh Grade: Cesar Aguirre-Basurto, Tamia Capel, Emily Collins, Eveie Futrell, Lyrlie Goodwin, Genesis Hernandez, Savannah Hinson, Walter Lee, Shakira Little, Juan Llamas Ramirez, Emoni McBride, Charity Morrison, Chloe Nunn, Katlyn Quick, Tatum Rhyne, Trevor Russell, Logan Sheffield.

Eighth Grade: Paris Almon, Diana Avalos, Emily Bass, Dana Bruno Carmen, Benjamin Carmen Bonilla, Kylie Carrillo, Jose Castro, Uriel Chaparro-Vazquez, Anthony Chavez, Jeremy Colon, Rolando Contreras-Gonzalez, Tiahna Dalton, Jeana Francisco-Pascual, Breanna Garrison, Jose Gasca, James Griggs, Battle Grooms, Jennifer Hill, Sequoyah Little, Jamerius McRae, Carina Morales, Raven Robinson, Tykiya Robinson, Yesenia Ruiz-Nabor, Diana Saucedo, Marissa Sweet, Kelsey Tarlton, Cody Troxler, Esther Venegas Garcia, Alexia Watson, Makayla Webb.