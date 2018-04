Honors students at Mineral Springs

Mineral Springs Elementary School recently named its honor roll for the third nine weeks.

“A” HONOR ROLL

Third Grade: Madyson Cloninger, Cole Lambeth, Cheyenne Reams, Zikhiya Thompson and Zayvion Wilson.

Fourth Grade: Colton Brown, Breiry Chaparro Vazquez, Lukas Gilliam, Carson Hunsucker, Alexander Leon Hernandez, Sadora McCauley, Lucero Morales Nava, Alyssa Sellers, Austin Taylor and Camden Williams.

Fifth Grade: Mia Green, Joaquain Jackson, Jason Perez-Zapata, Symone Terry and Ava Thompson.

“A/B” HONOR ROLL

Third Grade: Jaiden Abney, Nicholas Carmen Bonilla, Madeline Carriker, Raelynn Carter, Ashley Fernandez Dominguez, Jersey Garcia, Mariana Gonzalez Aguilar, Tanaja Harrison, Lillian Hill, Hunter Hogan, Jesica Jose-Felipe, Landon Legrand, Jeffrey McAuley, Noah McFayden, Shiann Rainwater, Dafne Reyes, Payten Shepheard, Kenley Smith, and James Thompson.

Fourth Grade: Yulissa Avalos Mendez, Essence Barringer, Lexi Brewington, Edin Carrillo Felipe, Brookelynn Chappell, Mackenzie Hill, Ariah Holland, Martha Husson, Amaya Johnson, Makenzy Nunn, James Pack, Addison Raines, Parker Rhyne, Jake Richardson, Zoey Robson, TJ Rucker, London Saunders, Shawn Smith, Delilah Tyler, Marshall Walker, Michael Wiek, Chloe Williams, Conner Williams and Jocelyn Zapata Juarez.

Fifth Grade: Gavin Applewhite, Mikayla English, Mariana Estrada, Ayden Locklear, Garret Mabe, Madelyn Maree, Jordan McCormick, Deloris McDonald, Sarah Meacham, Savannah Powell, Leslie Reyes, Alexandra Russell and Breanna Smith.