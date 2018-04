Richmond County Ninth Grade Academy announces honor rolls

Contributed photo Front Center: Armani Bright. Front Row: Tajanae Reynolds, Ashlynd McKenna, Diana Recino-Gonzalez, Aalyiana Spencer, Gracelyn Weatherford, Camila Perez, Ana Cortez Suarez, Kayleigh Fields, Elena Hall, Kaicie Medina, Hannah Hinshaw. Second Row: Andrew Chabot, Evan Cooley, Kaylee Parker, Carissa Byrne, Jaiden Tillman, Da’Wysonia Morgan, Aliyah Bell, Phoenix Darien, Paris LeGrand, Hunter Hancock, Mitchell Massey, Noah Aiken, Allyson Leggett, Crimson Singletary, Aniya Robinson, Angel Ramirez. Third Row: Matthew Haywood, Jessica Neal, Mack West, Bradford Pittman, Carson Jordan, River Meachum, Kaden Walker, Payton Chappell, Kearston Bruce, Chloe Chavis, Cameron Neeley, Eric Gould, Macey O’Neal, Jaizeleygh Brower, Natalie Pattan, Maggi King, Jonathan Rich, Macy Faw, Caroline Whitley, Lillian Jacobs. Back Row: Andrew Cross, Zoe Stephenson, Alaina Fields, Roderick Hudgen, Brooke Buffkin, Tyler Mabe, Tyler Bittle, Michael Pettitt, Brady Edmunds, James Ammons, Georgia Grace Anderson, Idaiyah Rutledge, Luke Talbert, Ashari Robinson, Kacee Hoffman, Jakerra Covington, JNyia Covington, Austin Moore, Caleb Davis, Amir Webb, Roberto Gomez, Taylor Chappell, Savanna Harrelson, Alex Yates, Lilly Matheson, Emma Perry, Summer Thompson. Not Pictured: Emy Cooley, Itzel Cruz-Hernandez, Kelsey Forester, Hector Godinez-Castro, Chloe Goins, Dillan Hurd, Ally Murray, Robert Potter, Carter Richardson, Julianne Richardson, Lindsay Skipper, Jada Thomas. Contributed photo Front Center: Armani Bright. Front Row: Tajanae Reynolds, Ashlynd McKenna, Diana Recino-Gonzalez, Aalyiana Spencer, Gracelyn Weatherford, Camila Perez, Ana Cortez Suarez, Kayleigh Fields, Elena Hall, Kaicie Medina, Hannah Hinshaw. Second Row: Andrew Chabot, Evan Cooley, Kaylee Parker, Carissa Byrne, Jaiden Tillman, Da’Wysonia Morgan, Aliyah Bell, Phoenix Darien, Paris LeGrand, Hunter Hancock, Mitchell Massey, Noah Aiken, Allyson Leggett, Crimson Singletary, Aniya Robinson, Angel Ramirez. Third Row: Matthew Haywood, Jessica Neal, Mack West, Bradford Pittman, Carson Jordan, River Meachum, Kaden Walker, Payton Chappell, Kearston Bruce, Chloe Chavis, Cameron Neeley, Eric Gould, Macey O’Neal, Jaizeleygh Brower, Natalie Pattan, Maggi King, Jonathan Rich, Macy Faw, Caroline Whitley, Lillian Jacobs. Back Row: Andrew Cross, Zoe Stephenson, Alaina Fields, Roderick Hudgen, Brooke Buffkin, Tyler Mabe, Tyler Bittle, Michael Pettitt, Brady Edmunds, James Ammons, Georgia Grace Anderson, Idaiyah Rutledge, Luke Talbert, Ashari Robinson, Kacee Hoffman, Jakerra Covington, JNyia Covington, Austin Moore, Caleb Davis, Amir Webb, Roberto Gomez, Taylor Chappell, Savanna Harrelson, Alex Yates, Lilly Matheson, Emma Perry, Summer Thompson. Not Pictured: Emy Cooley, Itzel Cruz-Hernandez, Kelsey Forester, Hector Godinez-Castro, Chloe Goins, Dillan Hurd, Ally Murray, Robert Potter, Carter Richardson, Julianne Richardson, Lindsay Skipper, Jada Thomas.

Richmond County Ninth Grade Academy recently announced students making honor roll for the third nine weeks of the 2017-2018 school year.

The ‘A’ honor roll students are pictured above.

The following students made ‘A/B’ honor roll:

Hasan Abdullah, Oliva Anderson, Jacolbe Baldwin, Breanna Ball, Alicia Ballesteros, Jonathan Barnes, Omari Bethea, Justin Blackwell, Jalen Bostic, Kaleel Brown-Palmer, Tristen Carter, Kourtnie Coltrane, Ania Covington, Kalaysia Covington, Caitylyn Cummings, Claire Davis, Jaleel Davis, Spirit Davis, Aniya Douglas, Ayana Ellerbe, Jacob Estridge, Marco Flores, Carson Gainey, Keyre Gallegos-Cobos, Vincent Giuliano, Roberto Gomez, Tristan Graves, Sevin Gunter, Haileigh Herndon, Robert Hodges, Autumn Hoffman, Caleb Hood, Marley Hooks, Nyka Horton, Jacob Howard, Ryan Howell, Calleigh Hubbard, Alysia Ingram, Justice Ingram, Jh’Amirrahyia Jenkins, Dallas Jeter, Trevor Johnson, Tremel Jones, Darajah Kirby, Kayden Knight, Levi Knight, Honesty Langley, Dylan Lewis, Nivea Lockhart, Abby Gayle Lowery, Cale Luckey, Jaxon Mabe, Josh Mabe, Justin Mabe, Ana Martinez, Eli Maske, DeVion McDonald, Douglas McDonald, Jayla McDougald, Patrick McLaughlin, Tysheonnah McNeil, Katelyn Millen, Rex Mongrain, Rylee Morgan, Brayden Morrison, Jarod Morrison, Jarrett Morse, Avion Mosley, Trevor Moss, Elizabeth Ollis, Ethan Owens, Emma Parker, Mason Parker, Gracie Parrisher, Angelina Pascual, Dhruvil Patel, Naomi Perakis, Aaron Polston, Naurissa Powell, Sophia Pressley, Maicie Quick, Paige Ransom, Thomas Ratliff, Mikala Rhode, Kalina Ross, Jaden Sanchez, Janiya Sellers, Jamarion Short, Karen Solario, Bryan Stanback, William Stanback, Josie Standridge, Austin Stevenson, Nygie Stroman, Nevaena Swinney, Kayla Taylor, Dajon Thomas, Miranda Thompson, Olivia Thompson, Will Thompson, Gary Tillman, Natalia Valdez, Maleyah Wall, Macie Ward, Skylyn Waters, Kendall Watson, Christopher White, Jaquori Williams, and Joseph Williams.