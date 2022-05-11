<strong>Senior A Honor Roll — </strong> Front Row: Jameson Michelle Allen, Stephanie Alvarado, Anna Holmes Blair, Kylie Ariana Carrillo, Molli Rae Cranford, Tiahna Annette Dalton,James Griggs, Isabell Honeycutt, Second Row: Kaitlyn Marie Huff,Joselyn Alisha Hunter,Cormelia Gail Ingram, Cheyenne Elizabeth Leviner, Isaiah DeQuan McCray, Meghan Nicole McKenzie, Carina Morales-Nava, <strong></strong>Daryan Rayne Morgan, Marley Raye Moss Third Row: Julia Marie Roberts, Yesenia Samantha Ruiz Nabor,Jamie Kay Sears, Madelyn Brooke Sessoms, Seth Grey Shimberg, Dre’naya Janeisha Streeter, Abigail Grace Tatum, Savannah Nicole Vuncannon Fourth Row: Mariah Cherise Waddell, Eisley Raine Wheeler, Bianca Marie Williams, Taylor Brooke Young Not Pictured: Paris Tityana Almon, Gabriel Scott Altman, Destiny Leshay Barrick, Talious Clyde Bass, Jenna McKenzie Blevins, Logan MacKenzie Bradshaw, Allison Nicole Branton, Angel Monique Brewington, Gavin Knox Britt, Sheridan Annice Brown, Taquan Rashiem Brown, Austin Blake Campbell, Jordan Phillip Carlyle, Jose Angel Castro Jr, Jakayla Semonae Crump, Kayla Marie Currie, Jada Ariana Davis, Annabelle Laureen Deese, Ronae Tianna Durham, Cody John Eason, Corey Brody Eaves, Starasia Montrice Fields, Joshua Camden Foster, Kenleigh Paige Frye, Anna Alexandra Gillespie, Jago Isaac Gomez, Mehki Jalek Harrington, Taylar Nicole Harrington, Kellan McLean Hood, Lauren Brooke Hudson, Braxton Tyreke Hughes, Ke’Sean Armoun Ingram, David Cornelius Jackson Jr, Madison Renee’ Jenkins, Alston Drake Johnson, Jordan Rashaun Johnson, Sheila Nicole Martinez-Jimenez, Jamaryé Disean McBride, Hayley Alyssa McCormick, Kirsten Riley McDonald, Hayden Matthew McLaughlin, Genesis Elesha McLaurin, Jenna McRae, Eduardo Mendez Guerrero, Chloe Monroe, Jakayla Nicole Morman, Matthew Jordan Mumford, Ana Flor Muñoz Diaz, Jared David O’Neal II, Chandler Orr, Angel Danielle Pate, Carlie Rebecca Ramsey,Jesus Ariel Reyes, Coy Alexander Rierson, Abby Claire Russell, Yamily Saraoz Valencia, Diana Saucedo, Ahmad Ewan Shelton, Angel Gene Marshall Smith, Kassie Leigh Smith, Stedman Bryan Stentz, Morgan Ashleigh Stutts, Allyiah McCoy, Swiney, Caleb Andre Talton,Jihad Divine Terry, Matthew Brian Walker, Cameron Michael Way, Makayla Christen Webb, Cody Brandon Webster, Colin Grant Wheeler

Senior A Honor Roll —

Front Row: Jameson Michelle Allen, Stephanie Alvarado, Anna Holmes Blair, Kylie Ariana Carrillo, Molli Rae Cranford, Tiahna Annette Dalton,James Griggs, Isabell Honeycutt, Second Row: Kaitlyn Marie Huff,Joselyn Alisha Hunter,Cormelia Gail Ingram, Cheyenne Elizabeth Leviner, Isaiah DeQuan McCray, Meghan Nicole McKenzie, Carina Morales-Nava, Daryan Rayne Morgan, Marley Raye Moss

Third Row: Julia Marie Roberts, Yesenia Samantha Ruiz Nabor,Jamie Kay Sears, Madelyn Brooke Sessoms, Seth Grey Shimberg, Dre’naya Janeisha Streeter, Abigail Grace Tatum, Savannah Nicole Vuncannon

Fourth Row: Mariah Cherise Waddell, Eisley Raine Wheeler, Bianca Marie Williams, Taylor Brooke Young

Not Pictured: Paris Tityana Almon, Gabriel Scott Altman, Destiny Leshay Barrick, Talious Clyde Bass, Jenna McKenzie Blevins, Logan MacKenzie Bradshaw, Allison Nicole Branton, Angel Monique Brewington, Gavin Knox Britt, Sheridan Annice Brown, Taquan Rashiem Brown, Austin Blake Campbell, Jordan Phillip Carlyle, Jose Angel Castro Jr, Jakayla Semonae Crump, Kayla Marie Currie, Jada Ariana Davis, Annabelle Laureen Deese, Ronae Tianna Durham, Cody John Eason, Corey Brody Eaves, Starasia Montrice Fields, Joshua Camden Foster, Kenleigh Paige Frye, Anna Alexandra Gillespie, Jago Isaac Gomez, Mehki Jalek Harrington, Taylar Nicole Harrington, Kellan McLean Hood, Lauren Brooke Hudson, Braxton Tyreke Hughes, Ke’Sean Armoun Ingram, David Cornelius Jackson Jr, Madison Renee’ Jenkins, Alston Drake Johnson, Jordan Rashaun Johnson, Sheila Nicole Martinez-Jimenez, Jamaryé Disean McBride, Hayley Alyssa McCormick, Kirsten Riley McDonald, Hayden Matthew McLaughlin, Genesis Elesha McLaurin, Jenna McRae, Eduardo Mendez Guerrero, Chloe Monroe, Jakayla Nicole Morman, Matthew Jordan Mumford, Ana Flor Muñoz Diaz, Jared David O’Neal II, Chandler Orr, Angel Danielle Pate, Carlie Rebecca Ramsey,Jesus Ariel Reyes, Coy Alexander Rierson, Abby Claire Russell, Yamily Saraoz Valencia, Diana Saucedo, Ahmad Ewan Shelton, Angel Gene Marshall Smith, Kassie Leigh Smith, Stedman Bryan Stentz, Morgan Ashleigh Stutts, Allyiah McCoy, Swiney, Caleb Andre Talton,Jihad Divine Terry, Matthew Brian Walker, Cameron Michael Way, Makayla Christen Webb, Cody Brandon Webster, Colin Grant Wheeler

<p><strong>Junior A Honor Roll —</strong></p> <p>First Row: Ashlyn Elizabeth Bouldin, Calli Faith Byrd, Maren Elizabeth Carter, Dakota Zane Chavis, Edriana Janay Davis, Catherine Elizabeth Dennis, Gracie Anne English, Franchesca Lay Espinra</p> <p>Second Row: Nicholas Charles Ewing, Bobbie Kathryn Faircloth, DeMario Antwon Hamilton, Cameron Luke Hinson, Kyra Michele Johnson, Savannah Grace Jordan, Walker James Lambeth, Carlyn Brooke Leggett, Matthew Ayden Mabe</p> <p>Third Row: Addison Caroline Massey, Elijah Cordell McLean, Ashley Morgan Murphy, Joshua Dane Nessell, Naaman Alexander Perakis, Heather Joy Ellen Pike, Naylah Jayden Smeigh, Kalei Tai Sriratanakoul, Addison Delilah Stein, Abigail Renee Williams</p> <p>Not Pictured: Brandon Jahmeyr Askins, Coral Erainah Baldwin, Hope Elisabeth Berry, Jason Tyler Berry, Edward Eugene Chavis, Christopher Cline, Dasia Janaye Collins, Molly Lynn Erwin, Erick Guillerm Esparza Vazquez, Jessica Michele, Espinoza Guzman, Robert Eugene Faulkner, Keira Marie Ford, Abigail Grace Hartman, Camryn Alyssa Hines, Kablessya Aiyanna Holmes, Parker Brian Mason, Emoni Kanye’ McBride, William Luke MCCormick, Tyler Roscoe Murray, Weston Outen, Saejin Diggs Ratliff, Ashley Nicole Ryals, Macy Claire Steen, Sanajia J’Faye Tillman, Jasmen Javea Williams, Kendra Marquise Williams, Joydan Meshea Styles, Alexander Floyd Vaughn</p>

Junior A Honor Roll —

First Row: Ashlyn Elizabeth Bouldin, Calli Faith Byrd, Maren Elizabeth Carter, Dakota Zane Chavis, Edriana Janay Davis, Catherine Elizabeth Dennis, Gracie Anne English, Franchesca Lay Espinra

Second Row: Nicholas Charles Ewing, Bobbie Kathryn Faircloth, DeMario Antwon Hamilton, Cameron Luke Hinson, Kyra Michele Johnson, Savannah Grace Jordan, Walker James Lambeth, Carlyn Brooke Leggett, Matthew Ayden Mabe

Third Row: Addison Caroline Massey, Elijah Cordell McLean, Ashley Morgan Murphy, Joshua Dane Nessell, Naaman Alexander Perakis, Heather Joy Ellen Pike, Naylah Jayden Smeigh, Kalei Tai Sriratanakoul, Addison Delilah Stein, Abigail Renee Williams

Not Pictured: Brandon Jahmeyr Askins, Coral Erainah Baldwin, Hope Elisabeth Berry, Jason Tyler Berry, Edward Eugene Chavis, Christopher Cline, Dasia Janaye Collins, Molly Lynn Erwin, Erick Guillerm Esparza Vazquez, Jessica Michele, Espinoza Guzman, Robert Eugene Faulkner, Keira Marie Ford, Abigail Grace Hartman, Camryn Alyssa Hines, Kablessya Aiyanna Holmes, Parker Brian Mason, Emoni Kanye’ McBride, William Luke MCCormick, Tyler Roscoe Murray, Weston Outen, Saejin Diggs Ratliff, Ashley Nicole Ryals, Macy Claire Steen, Sanajia J’Faye Tillman, Jasmen Javea Williams, Kendra Marquise Williams, Joydan Meshea Styles, Alexander Floyd Vaughn
<p><strong>Sophomore A Honor Roll — </strong></p> <p>First row: Lilah Camryn Beck, Ashley Lucero Canas, Jesus Godinez Castro, Kaleigh Paige Cloninger, Jamia Lyola Crowder, Shelby Gracen Diggs, Chloe Paige Foster, Jenna Claire Gardner, Hadley Rebecca Garner, Kamryn Journea Hankerson Second Row: , Christopher Cain Hunsucker, Caroline McKinnley Hunsucker, Ryelan Dawn Lyerly, Ciara Sharday Marshall, Emma Rose McDonald, Inesha Antoinette McDonald, Natalie Kay Meacham, Sariya Lytrell Miles Third Row: Jariah Talaysia Murphy, Janiyah Alexis Neal, Madeline Elizabeth Norwood, Abbie Elizabeth Player, Emily Peyton Roberts, Allie Michelle Rodgers, Johnathan Zane Searcy</p> <p>Fourth Row: Ariana Rachelle Telus, Dakotah Kylee Tschudi, Neely Brooke Turner, Vincent Brady Williams, Zyiar Deonna Williams, Lily Elizabeth Wilson</p> <p>Not Pictured: Brooklyn Jayde Benton, Thomas Wayne Berry, Camron Ryan Bowden, Jeremiah Ty Brown, Shiana Jasmine Chaparro, Alex Preston Chappell, Autumn Sophia Chavis, Kaemon Zacary Gomez, Melissa Alexandra Granados, Logan Gurry, Riley Pace Hart, William Alton Hayes, Isaac Daniel Hinshaw, Nathan Conner Hoffman, Abigail Ava Honeycutt, Brent Christopher Humann, Christi Michelle Jacobs, Hailey Lynn Jenkins, Bethzaira LopezZapata, Gabrielle Grace Lutz, Jacoby Zion Martin, Ann Thai Nguyen, David Demetuan Pickett, Gabriel Nehemiah Streeter, Kevin Allen Wall, Madison Kate Way</p>

Sophomore A Honor Roll —

First row: Lilah Camryn Beck, Ashley Lucero Canas, Jesus Godinez Castro, Kaleigh Paige Cloninger, Jamia Lyola Crowder, Shelby Gracen Diggs, Chloe Paige Foster, Jenna Claire Gardner, Hadley Rebecca Garner, Kamryn Journea Hankerson Second Row: , Christopher Cain Hunsucker, Caroline McKinnley Hunsucker, Ryelan Dawn Lyerly, Ciara Sharday Marshall, Emma Rose McDonald, Inesha Antoinette McDonald, Natalie Kay Meacham, Sariya Lytrell Miles Third Row: Jariah Talaysia Murphy, Janiyah Alexis Neal, Madeline Elizabeth Norwood, Abbie Elizabeth Player, Emily Peyton Roberts, Allie Michelle Rodgers, Johnathan Zane Searcy

Fourth Row: Ariana Rachelle Telus, Dakotah Kylee Tschudi, Neely Brooke Turner, Vincent Brady Williams, Zyiar Deonna Williams, Lily Elizabeth Wilson

Not Pictured: Brooklyn Jayde Benton, Thomas Wayne Berry, Camron Ryan Bowden, Jeremiah Ty Brown, Shiana Jasmine Chaparro, Alex Preston Chappell, Autumn Sophia Chavis, Kaemon Zacary Gomez, Melissa Alexandra Granados, Logan Gurry, Riley Pace Hart, William Alton Hayes, Isaac Daniel Hinshaw, Nathan Conner Hoffman, Abigail Ava Honeycutt, Brent Christopher Humann, Christi Michelle Jacobs, Hailey Lynn Jenkins, Bethzaira LopezZapata, Gabrielle Grace Lutz, Jacoby Zion Martin, Ann Thai Nguyen, David Demetuan Pickett, Gabriel Nehemiah Streeter, Kevin Allen Wall, Madison Kate Way

ROCKINGHAM — Richmond Senior High School has released their honor roll for the third nine weeks. A Honor Roll is listed under the photos.

A/B Honor Roll —

• Seniors: Zachary Gavin Ammons, Heidi Nicole Baggett, Robert Thomas Brown, Tatyana Alliyah Janell Brown, Talayeh Keimariya Covington, Eniya Lachelle Crowder, Noah Andrew Davis, Hasani Xavier Dukes, Travion Marquez Dumas, Saniah Dionné Durham, Jeana Francisco-Pascual, Kyle Landon Gathings, Micah Ali Hamilton-Wall, Ryan Patrick Hamlin, Antonio Isai Hernandez-Lopez, Jennifer Shaelynn Hill, Anna Zipporah Jasper, Elijah Abrahan Jasper, Paola Juarez Buendia, Sequoyah Moet Little, Tamia Armoni Malachi, Leah Simone McLeod, Alex Medina, Arthur Leonard Moore, Desiree Kayla Morgan, Diondre Andruw Morman, Michelle Lalynn Osentowski, Hanna Marie Oxley, Elizabeth Anne Pires, Taylor MacKenzie Rheault, Nyah Alyssa Sellers, Khymaya Tionne Smith, Isaiah Nathanial Summersett, Amellion Maynee Syphaseut, Tom Thomas III, Brazil Nicole Tindal, Christa Jade Turner, Dy’niya Ay’ana Wall, NaZaria Renee’Wall, Alexia Alexandra Watson, De-Shon Martel Watson, Logan Alan Russell Watts, Piper Elizabeth Young, Miquela Diona Zinnerman

• Juniors: Cesa Aranda Camilo, Daja Belinda Bethea, Mariah Shorbree Blackmon, Navahya Lashae Bright, Laniazha Demirah Brunson, Christopher Robert Carton, Nevaeh Skyy Chavis, Julian Brooks Cline, Makayla Janze Conway, Joey Jarell Cook, Terrae Prise Covington, Shamar Terrel Dockery, Sebastian Alexander Eickhoff, Louis Jared Femandez, Maria Eladia Garcia Hemandez, Maggie Elizabeth Gillespie, Kaylee Layne Grant, Ayden Michael Hatom, C Nedra Nishonn Hinson, Shoan Christopher Hodges, Chase Rhianna Holden, Mason Cole lacovone, Myliah JeanSimon, Jeremiah Jidden Jenks, Citlali Jimenez Rodriguez, Bryan JuarezZapata, Denton Eugene King, Devin James Langley, Jayshuan Lattimore, Keona Da’Janique Liles, Jeffery Robert Linton, Juan Enrique Llamas Ramirez, Ethan Locklear, Evan James Locklear, Rachel Mae Martin, Emoni Nevaeh McDonald. Londan Sakyi Xavier McLaurin, Layla Jewels Morman, Alexis Marie MuzziBurnie, Christina Elizabeth Narron, Michala Nechvilova, Keyla Citlalli Ojeda, Gael Onesto Serrano, Jesus Patricia Padron, Kimbrly Lynn Quick, Devin Kole Rape, Aliyah Michelle Reynolds, Madisyn McKenzie Rhyne, Da’Veah Robinson Graham, Kyla Charity Sampson, Messiah Jahlil Shaw, Taye Walter Spencer, Juliana Cadence Steele, Jackson Stogner, Caitlyn Georgiana Strickland, Jacob Edward Terrell, Cadence Arizona Thompson, Madison Nicole Tindall, Joseph Trew, Javion Tre’ Troublefield, Cali Ryan Watson, William Thomas White

• Sophomores: Tyler Ernesto Alonso, Emma Grace Altman, Savannah Dawn Bass, Lileeann Abbagail Beasley, Nevaeha Lachelle Brewington, Quindasia Shelontee Byrd, Fernando Carrillo Magallanes, Taniya Nevaeh Chandler, Jayrah Denise Cherry, Jordyn Maurice Covington, Madalyn Grace Cowan, Nezyiah Jykerie Crump, Janari Lamar Davis, Kiersten Grace Davis, Leilani Simone Nia Davis, Phifer Reece Davis, Anja Brigitte Dietrich, Amya Dukes, Alexis De’Asis Dumas, Jacqueline Julia Espinoza, Gerardo FloresColl, David FranciscoPascual, Helyn Yadira Gonzalez, Eric Caleb Greene, Aniston Brooke Griggs, Selina Cordova Guillen, Kamori Xavier Martin, Ryan James Martin, Jasmin Martinez, Yoselin Martinez, Xavien Jahmaad McDonald, Hunter Patrick McGee, Toby Franklin Mclnnis, Alexis Maria Medlin, Solyaire Victoria Mendoza Bautista, Jaelyn Marie Monroe, Keyoni Amor Nichols, Johnathan Tanner Norris, Libbie Faye Parsons, Aniya Royal Patterson, Alexia Rein Poplin, Naedom Rae Porter, Darius Pierre Ratliff, Serenity Devyne Robinson Smith, Anabella Louise Ross, Aiden Christopher Rountree, Lilliana Ruedas Ramos, Ella Wrenn Scott, Camron Reece Seagraves, Jacob Dale Sheppard, Haleigh Marie Smith, Noah Lincoln Smith, Myshania Nyobi Dai Jean Spencer, Chance Hilton Spivey, Madison Renee Vaughn, Weldon James Walker, Samantha Nicole Ward, Kelsey Lynn Watson, Benjamin James Whitt, Noah Lee Williams, Kennedy Guijosa Zapata, Lucio Zurita

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