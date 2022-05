First row: Lilah Camryn Beck, Ashley Lucero Canas, Jesus Godinez Castro, Kaleigh Paige Cloninger, Jamia Lyola Crowder, Shelby Gracen Diggs, Chloe Paige Foster, Jenna Claire Gardner, Hadley Rebecca Garner, Kamryn Journea Hankerson Second Row: , Christopher Cain Hunsucker, Caroline McKinnley Hunsucker, Ryelan Dawn Lyerly, Ciara Sharday Marshall, Emma Rose McDonald, Inesha Antoinette McDonald, Natalie Kay Meacham, Sariya Lytrell Miles Third Row: Jariah Talaysia Murphy, Janiyah Alexis Neal, Madeline Elizabeth Norwood, Abbie Elizabeth Player, Emily Peyton Roberts, Allie Michelle Rodgers, Johnathan Zane Searcy

ROCKINGHAM — Richmond Senior High School has released their honor roll for the third nine weeks. A Honor Roll is listed under the photos.

A/B Honor Roll —

• Seniors: Zachary Gavin Ammons, Heidi Nicole Baggett, Robert Thomas Brown, Tatyana Alliyah Janell Brown, Talayeh Keimariya Covington, Eniya Lachelle Crowder, Noah Andrew Davis, Hasani Xavier Dukes, Travion Marquez Dumas, Saniah Dionné Durham, Jeana Francisco-Pascual, Kyle Landon Gathings, Micah Ali Hamilton-Wall, Ryan Patrick Hamlin, Antonio Isai Hernandez-Lopez, Jennifer Shaelynn Hill, Anna Zipporah Jasper, Elijah Abrahan Jasper, Paola Juarez Buendia, Sequoyah Moet Little, Tamia Armoni Malachi, Leah Simone McLeod, Alex Medina, Arthur Leonard Moore, Desiree Kayla Morgan, Diondre Andruw Morman, Michelle Lalynn Osentowski, Hanna Marie Oxley, Elizabeth Anne Pires, Taylor MacKenzie Rheault, Nyah Alyssa Sellers, Khymaya Tionne Smith, Isaiah Nathanial Summersett, Amellion Maynee Syphaseut, Tom Thomas III, Brazil Nicole Tindal, Christa Jade Turner, Dy’niya Ay’ana Wall, NaZaria Renee’Wall, Alexia Alexandra Watson, De-Shon Martel Watson, Logan Alan Russell Watts, Piper Elizabeth Young, Miquela Diona Zinnerman

• Juniors: Cesa Aranda Camilo, Daja Belinda Bethea, Mariah Shorbree Blackmon, Navahya Lashae Bright, Laniazha Demirah Brunson, Christopher Robert Carton, Nevaeh Skyy Chavis, Julian Brooks Cline, Makayla Janze Conway, Joey Jarell Cook, Terrae Prise Covington, Shamar Terrel Dockery, Sebastian Alexander Eickhoff, Louis Jared Femandez, Maria Eladia Garcia Hemandez, Maggie Elizabeth Gillespie, Kaylee Layne Grant, Ayden Michael Hatom, C Nedra Nishonn Hinson, Shoan Christopher Hodges, Chase Rhianna Holden, Mason Cole lacovone, Myliah JeanSimon, Jeremiah Jidden Jenks, Citlali Jimenez Rodriguez, Bryan JuarezZapata, Denton Eugene King, Devin James Langley, Jayshuan Lattimore, Keona Da’Janique Liles, Jeffery Robert Linton, Juan Enrique Llamas Ramirez, Ethan Locklear, Evan James Locklear, Rachel Mae Martin, Emoni Nevaeh McDonald. Londan Sakyi Xavier McLaurin, Layla Jewels Morman, Alexis Marie MuzziBurnie, Christina Elizabeth Narron, Michala Nechvilova, Keyla Citlalli Ojeda, Gael Onesto Serrano, Jesus Patricia Padron, Kimbrly Lynn Quick, Devin Kole Rape, Aliyah Michelle Reynolds, Madisyn McKenzie Rhyne, Da’Veah Robinson Graham, Kyla Charity Sampson, Messiah Jahlil Shaw, Taye Walter Spencer, Juliana Cadence Steele, Jackson Stogner, Caitlyn Georgiana Strickland, Jacob Edward Terrell, Cadence Arizona Thompson, Madison Nicole Tindall, Joseph Trew, Javion Tre’ Troublefield, Cali Ryan Watson, William Thomas White

• Sophomores: Tyler Ernesto Alonso, Emma Grace Altman, Savannah Dawn Bass, Lileeann Abbagail Beasley, Nevaeha Lachelle Brewington, Quindasia Shelontee Byrd, Fernando Carrillo Magallanes, Taniya Nevaeh Chandler, Jayrah Denise Cherry, Jordyn Maurice Covington, Madalyn Grace Cowan, Nezyiah Jykerie Crump, Janari Lamar Davis, Kiersten Grace Davis, Leilani Simone Nia Davis, Phifer Reece Davis, Anja Brigitte Dietrich, Amya Dukes, Alexis De’Asis Dumas, Jacqueline Julia Espinoza, Gerardo FloresColl, David FranciscoPascual, Helyn Yadira Gonzalez, Eric Caleb Greene, Aniston Brooke Griggs, Selina Cordova Guillen, Kamori Xavier Martin, Ryan James Martin, Jasmin Martinez, Yoselin Martinez, Xavien Jahmaad McDonald, Hunter Patrick McGee, Toby Franklin Mclnnis, Alexis Maria Medlin, Solyaire Victoria Mendoza Bautista, Jaelyn Marie Monroe, Keyoni Amor Nichols, Johnathan Tanner Norris, Libbie Faye Parsons, Aniya Royal Patterson, Alexia Rein Poplin, Naedom Rae Porter, Darius Pierre Ratliff, Serenity Devyne Robinson Smith, Anabella Louise Ross, Aiden Christopher Rountree, Lilliana Ruedas Ramos, Ella Wrenn Scott, Camron Reece Seagraves, Jacob Dale Sheppard, Haleigh Marie Smith, Noah Lincoln Smith, Myshania Nyobi Dai Jean Spencer, Chance Hilton Spivey, Madison Renee Vaughn, Weldon James Walker, Samantha Nicole Ward, Kelsey Lynn Watson, Benjamin James Whitt, Noah Lee Williams, Kennedy Guijosa Zapata, Lucio Zurita