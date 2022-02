East Rockingham names honor roll for 2nd nine weeks

Fourth Grade: Front Row: Dylan Schreiner, Addison Chappell, Braye Chavis, Harrison Coward, Cherise Baker, Caylie Barber, Gustavo Aguilar Sanchez Back Row: Curtis Ingram, Amethyst Shepard, Bryan Rubio, Liam Leviner, Lexi Swink, Gavin Blakely Not Pictured: Brooklyn Arnold, Carson Beasley, James Sellars, Dakin Velazquez, Brooklyn Norton Third Grade: Front Row: Kaylin Cabera Center Row: Ronnie Popowhich, Juny Sung, Samantha McDonald Back Row: Jaden Scott, Adiley Hall-Burlington, Savannah Gustafson, Sherlyn Dominguez Rodriguez Not Pictured: Jacquelin Velazquez, Bryson DeBerry, Josilyn Velazquez, Maddison Harrington

ROCKINGHAM — East Rockingham Elementary School has released its A Honor Roll for the 2nd nine weeks.

A Honor Roll

Third Grade: Kaylin Cabera, Ronnie Popowhich, Juny Sung, Samantha McDonald, Jaden Scott, Adiley Hall-Burlington, Savannah Gustafson, Sherlyn Dominguez Rodriguez, Jacquelin Velazquez, Bryson DeBerry, Josilyn Velazquez, Maddison Harrington

Fourth Grade: Dylan Schreiner, Addison Chappell, Braye Chavis, Harrison Coward, Cherise Baker, Caylie Barber, Gustavo Aguilar Sanchez, Curtis Ingram, Amethyst Shepard, Bryan Rubio, Liam Leviner, Lexi Swink, Gavin Blakely, Brooklyn Arnold, Carson Beasley, James Sellars, Dakin Velazquez, Brooklyn Norton

Fifth Grade: LaTavian Watkins, Cooper Moore, Rodrigo Alvarez, Christopher Hinson, Kinya McLaurin, Chloe Cagle, Dalton Chavis, Kingston Gil, Jewel Nicholson