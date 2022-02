Ellerbe Middle School names honor roll for 2nd nine weeks

Jazlyn Garcia, Ariana Marcelino, Alanna McBride, ZyRihanna Robinson, Kennedy Rae Baldwin, Carley McCormick, Ella McIntyre, Grayson Roscoe, Jack Barberousse, Temaya Lockhart, Kaylee Lampley, Caroline Robbins, Alexander Zapata, Cathy Thao, Ashanti Covington and Jacqueline Gopar, Kaylee Lampley. Not pictured: Aralyn Mimes Alyssa Sellers, Alexander Leon Hernandez, Yulissa Avalos, Tahid Donta Rucker, Luke Gilliam, Elen Fonseca, Austin Taylor, Colton Brown, Addison Connor, Carson Hunsucker, Sadora McCauley, Mackenzie Hill, Lexi Brewington

ELLERBE — Ellerbe Middle School has released their A Honor Roll for the 2nd nine weeks.

A Honor Roll

• Sixth Grade — Jazlyn Garcia, Ariana Marcelino, Alanna McBride, ZyRihanna Robinson, Kennedy Rae Baldwin, Carley McCormick, Ella McIntyre, Grayson Roscoe, Jack Barberousse, Temaya Lockhart, Kaylee Lampley, Caroline Robbins, Alexander Zapata, Cathy Thao, Ashanti Covington, Jacqueline Gopar, Kaylee Lampley, Aralyn Mimes

• Seventh Grade — Adrian Sanchez, Jeffery McAuley, Marianna Gonzalez, Madyson Cloninger, Zikhyia Thompson, Lillian Hill, Kenley Grace Smith, Hayden Holmes, Giovani Chavez, Cole Lambeth, Landon Legrand, Macie King, Raelynn Carter, Emma Monroe, Tanaja Harrison, Alisson Gonzalez, Natalie Hudson, Mayte Angel, Annalise Ward, Isaish Alston

• Eight Grade — Alyssa Sellers, Alexander Leon Hernandez, Yulissa Avalos, Tahid Donta Rucker, Luke Gilliam, Elen Fonseca, Austin Taylor, Colton Brown, Addison Connor, Carson Hunsucker, Sadora McCauley, Mackenzie Hill, Lexi Brewington