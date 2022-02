West Rockingham names honor roll for 2nd nine weeks

ROCKINGHAM — West Rockingham Elementary recently named its Honor Roll for the 2nd nine weeks.

A Honor Roll

• Fifth Grade — Hallie Allen, Sophie Allen, Breanna Bullard, and Kinley Kendrick

• Fourth Grade — Bryson Hill and Michael Venegas Aguirre

• Third Grade — Emily Jones and Roxana Mendez

A/B Honor Roll

• Third — Sophia Garcia, King Hamilton, and Alinah Lampley, Cornelius Prevatte, Sebastian Aguilar, Emily Currie, Elisabeth Benfield, and Jayce Cook

• Fourth — Brad “Hutton” Allen, Jolee Cook, Teodora Dominguez, Nadya Pemberton, Christian Simmons, Jaden Woodard, and Sawyer Knight

• Fifth — Aliyah Beckom, Sophie Groat, Jaxon Perhealth, Nicholas Sanchez, Hector Gonzalez, Chloe Bowman, Kasiah Brunson, Chloe Gardner, Leah Leviner, Evelyn Locklear, Philip McElroy, and Chloe Watson