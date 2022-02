Fairview Heights names honor roll for 2nd nine weeks

ROCKINGHAM — Fairview Heights Elementary School has announced their 2nd nine weeks awards.

A Honor Roll

Parker Goodman, Kaiya Russell, Memphis Baldwin, Wyatt Duncan, Deantay Dobson, Kimmy Nguyen, Ella Shelley, Claire Stedman, Cain Casarrubias, Cree Steed, Ishyne Quick, Kobe Patterson, Trinity Ingram, Logan Niemyer, Ronan Brown, Madilyn Williams, Cooper Hudson, Kelby Morrison, Alivia Honeycutt, Judah Sibley, Kalaya Little, Cali Bullard, Mason Huff, Fernando Orichi Socana, Christian Gardner, Rick Hogan, Jayden Sweatt, Layla Doty, Rylee Roller, Marianne Winner, Kennedi Bowden, Lillie Coble, Antavious Crowder, Zorrick Gould, Tyson Grant, Demajz McRae, Demari McRae, Castiel Owen, Malachi Rorie, Alli Terry

A/B Honor Roll

• Third Grade — Diana Alejandro Zenteno, Ethan Barrett, Nautica Bryant, Nathan Lewis, Destiny Lockley, Sarah Lynch, Johnathan Mendez Cordova, Alyssa Polson, Kiya Rose, Kameron Sellers, Amara Stone, Myra Thomas, Jaliyah White, Shayla Wildes, Destyuan Williams

• Fourth Grade — Grayson Barbour, Sophia Blackwell, Allison Braddock, Carter Brown, Jack Carter, Jimmy Chavis, Grace Dunn, Jakiyah Ellerbe, Kason Forbis, Adelia Goodman, Zamari Griffin, Jacob Hall, Keith Hayes, Cannon Howell, Nitzia McLester, Lee Roberts, Alexis Scott, Benson Starling Noah Wilkes, Faith Williams, Aldo Zapata Garcia

• Fifth Grade — Caydance Barbour, Stephen Brewer, Caitlynn Chappell, Kaydence Cooke, Ulises Cordova Hernandez, Noah Cowan, Matthew Desrochers, Samuel Ethridge, JaVonni Galbreath, Griffin Gurry, Brayan Huerta, Cooper Hunsucker, Malahki Johnson, Melody Johnson, Deyonte LeGrand, Nealey Lovin, Peyton Maree, Ethan Pitchford, Jayce Rape, Benjamin Sibley, Filip Thawng, Thu Tran, Jenna Watson, Zyana Wooden

Terrific Kids

• Pre K — Cailee Bowers, Talon Hayes, Baden Howe, Jasiah McCauley

• Kindergarten — James Carter, Timia Galloway, Luke Grant, Doris Helton, Brody Lance, Kaniyah Little, Jade Lirios Trejo, Savannah Lucas, Kaylan McCary, Carlie Patterson, Kinleigh Robinson, Isaac Velazquez

• First Grade — Alexis Baucom, Eden Brigham, Colton Bullard, Marquis Crowder, Jordyn Dunn, Noah Elvis, Monica Esquivel Romero, Kamlyn Ledwell, Mila Little, Markisha Neal, Ericson Smith, Hank Williams

• Second Grade — Virginia Carmen Bonilla, Bella Cummings, CJ Dunn, Maci Dunn, Colton Foss, Cayden Gill, Logan Hall, Sarah Howell, Daniel Lee, Zmora McDonald, Taelynn McDougle, Conner McSwain, Phillip Murchison, Jaxon Ricks, Serenity Solomon

• Third Grade — Diana Alejandro Zenteno, Trenton Bowers, Cali Bullard, Aaliyah Burgos, Cain Casarrubias, Joselyn Corsino, Antavious Crowder, Addison Diggs, Tyson Grant, Alisa Moore, Kameron Sellers, Ashton Steele, Amara Stone

• Fourth Grade — Colton Cooke, Bentley Goodwin, Zamari Griffin, Keith Hayes, Jayden Jackson, Masiah Leak, Sadie Lewis, Tessa Marsh, Jamila Smith, Kason Teal, Deshaun Williams Solomon

• Fifth Grade — Farrar Banks, Stephen Brewer, Layla Doty, Mason Huff, Cameron Hunt, Jase Norton, Sunshine Stein, Thu Tran, Zoie Washington, DelMari Williams