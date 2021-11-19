LJ Bell names honor roll for 1st nine weeks

Fourth Grade: (First row) Emily Rodgers, Noah Trexler, Jacey Williamson and Laney Taylor. (Second Row) Noah Wilson, Colton Trexler, Emery Owens, Jett Collins and Knox Collins. (Third Row) Dean Cottle, Drew Moree, Baydin Smith, Carlos Zamora and Mason Harding. Not Pictured: Nathan Lutz.
Photos courtesy of Richmond County Schools
Fifth Grade: (First row) Noah Harding, Kallie Hamby, Sabastian Razon, Abbie Taylor, Grace Velazquez, Will Norwood and Carly McDonald. (Second Row) Mason Simmons, Hunter Steele, Harper Johnson, Autumn Morrison, Jahleek Hagood, Madison Tyler, Colton Nelson and Natavia Wilson. (Third Row) Jacey Braddock, Kaylea Peele, Zylashia McRae. Aidan Davis, Adelyn Phifer and Hunter McRae
Not Pictured: Brayden Parsons and Ashtyn Wilson
Photos courtesy of Richmond County Schools
ROCKINGHAM —LJ Bell Elementary recently named its honor roll for the first nine weeks.
Once Richmond County Schools submits all of the Honor Rolls, the Daily Journal will include links to all of them in one article online.
A Honor Roll
Third Grade: Shelby Barber, Aria Barrick, Owen Baucom, Jayden Bloomfield, Tyler Carter, Dylan Council, Logan Dawkins, Damion Dunmore, Elin Gainey, Terry Ingram, Aidyn Locklear, Dexter Moseley and Havish Patel.
Fourth Grade: Jett Collins, Knox Collins, Dean Cottle, Mason Harding, Nathan Lutz, Drew Moree, Emery Owens, Emily Rodgers, Baydin Smith, Laney Taylor, Colton Trexler, Noah Trexler, Jacey Williamson, Noah Wilson and Carlos Zamora.
Fifth Grade: Jacey Braddock, Aiden Davis, Jahleek Hagood, Kallie Hamby, Noah Harding, Harper Johnson, Carly McDonald, Hunter McRae, Zylashia McRae, Autumn Morrison, Colton Nelson, Will Norwood, Brayden Parsons, Kaylea Peele, Adelyn Phifer, Sabastian Razon, Mason Simmons, Hunter Steele, Abbie Taylor, Madison Tyler, Grace Velazquez, Ashtyn Wilson and Natavia Wilson.
A/B Honor Roll
Third Grade: Amelia Broadwater, Miracle Martin, Nora McNair, Maddox Baucom, Antoinio Broady, Ava Meacham, Jiovanna Perez, Benjamin Smith, Elijah Locklear, Yulieth Reyes, Lillian Rogers, Temparance McGowan, Harmony Andrewin, Cameron Bromley-Turner, Jefrerie Davidson, Londyn Hurst, Dhrisha Patel and Tanner Shepherd.
Fourth Grade: Sarah Culbreth, Hazelynn Davis, Jakiyah Ellerbe, Colt Jenkins, Kathryn Ross, Jake Smith, Carmyn Tyler, Sincere Anderson, Charles Bloomfield, Levi Callahan, Levi Chavis, Camen Hicks, Andrea Joaquin-Andres, Zionnah Ledbetter, Presley McLain, Nolan Robinson, Katie Seagraves, Chase Baker, Erin Carter, Jamorri Cook, Kenan Cottle, Aiden Ford, Dylan Parker, Natalie Robinson and Camryn Siebles.
Fifth Grade: Colson Smith, Kendall Carter, Nathan Erwin, Kamarion Knight, Ava McLaughlin, Payton Pope, Nathan Rodriguez, Kaylee Shepherd, Noah Stubbs, Sandy Mills, Hadass OliverSiguina, Jackson Parsons, Zaelyn Townsend, Eric Hicks, Haylee McCaskill, Ziquan Richardson and Pablo Teran-Gonzalez.