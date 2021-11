Washington Street honor roll for 1st nine weeks

Washington Street Elementary recently named its Honor Roll for the 1st nine weeks.

A Honor Roll

• Third Grade — Jayden Allen, Clyde Cone, Curtis Garth, Nathan Goodman, Daniel Hall, Ashlynn Ingram, Monroe Lafave, Ian Lara, Zayden Manivong, Matthew Mason, Cedric McNeil, Anna McNeill, Leah McNeill, Owen McNeill, Trent Patterson, Dontae Pettigrew, Katelyn SandovalReyes, Tinley Webb and Rhett Williams

• Fourth Grade — Madeline Brigman, Raceem Campbell, Landry Frye, TyNasia Jones, Nasiah Rorie, Christian Smith and Yanirah Smith

• Fifth Grade — Noah Goodman, Micah Lindsey, Makayla Mason, Kalli Poplin and Delano Terry

A-B Honor Roll

• Third Grade — Zaya Baylor, Jayden Brown, Jamir Capel, Nish Davis, Jayrin English, Zariah Everett, Nevaeh Gordon, Hayley Helms, Robert Jackson, Amir Keane, Leah Knox, Hunter Lampley, Diamond Lemon, Aden Leslie, Kylie Phipps and Keandre Terry

• Fourth Grade — Jared Capel, Chelsia Coleman, Noah Covington, Geovani Crump, Harper Denson, Jeffrey Dieffenbach, Ali Johnson, Damarien Johnson, Elena Johnson, Julia Mills, Karson Newton, Cooper Perkins, Caleb Smith, Delilah Swinney, Melanie Thaodara and Avery Watson

• Fifth Grade — Kaylee Aleman, Bryson Burnett, Elisabeth Canas, Avery Davis, Mauricio Dominguez, Destian Dunn, Liam Ellis, Ryan Ferguson, Michael Glaze, Savannah Hughes, Javeion Ingram, Tori James, Elia Juarez, Nathaniel Lampley, Gracie Miller, JaMarrion Nicholson, Destiny Parker, William Reed, Kayden Smith, Madison Smith, Tristen Stanback, Marcus Tillman Jr., Aniyah Watkins, Derion Wiley, Zakai Wilson and Trenton Woody