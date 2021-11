East Rock honor rolls for 1st nine weeks

Front Row (from left): Mateo Jimenez, Samantha McDonald, Gael Dominguez Noyola, Kaylin Cabera, Bryson DeBerry, Jackson Wallace, Natalie McDonald. Back Row: Savannah Gustafson, Ronnie Popowich, King Stubbs, Josilyn Velazquez, Adiley Hall-Burlington, Aubrey Curtis, Grace Edwards, Serenity Harrington. Not Pictured: Delilah Sadler, Caylynn Russell, Kourtlynn Russell.

East Rockingham Elementary recently named its Honor Roll for the first nine weeks.

A Honor Roll

• Third Grade — Kaylin Cabera, Aubrey Curtis, Bryson DeBerry, Grace Edwards, Savannah Gustafson, Adiley Hall-Burlington, Serenity Harrington, Mateo Jimenez, Samantha McDonald, Natalie McDonald, Gael Dominguez Noyola, Ronnie Popowich, Caylynn Russell, Kourtlynn Russell, Delilah Sadler, King Stubbs, Josilyn Velazquez and Jackson Wallace

• Fourth Grade — Gustavo Aguilar, Brooklyn Arnold, Cherise Baker, Caylie Barber, Carson Beasley, Gavin Blakely, Nayla Madrigal Cadena, Addison Chappell, Braye Chavis, Harrison Coward, Curtis Ingram, Liam Leviner, Brooklyn Norton, Bryan Rubio, James Sellers, Amethyst Shepard, Bella Sweatt, Lexi Swink, Dakin Velazquez and Riley Wallace

• Fifth Grade — Rodrigo Alvarez, Chloe Cagle, Dalton Chavis, Koryn Dawkins, Ryker Dixon, Kingston Gil, Christopher Hinson, Jonathan Honeycutt, Kinya McLaurin, Cooper Moore, Mattox Wallace and LaTavian Watkins

A-B Honor Roll

• Third Grade — Mason Jennings, Yaslyn Reyes Martin, Joel Rodriguez Espinoza, Jayden Scott, Jacqueline Velazquez, Levi Brown, Windell Cox, Sherlyn Dominguez Rodriguez, Zion Sesay, Charles Strickland, Trinity Bennett, Braylynn Gazoo, Juny Sung, Enrique Alvaez Ayala, Blair Cooley, Blake Cribb, Cristobal Diaz Velasco, Ashleigh Stuart, Giovanna Velazquez, Levi Arp, Skylar Fleenor, Jasmine Gonzalez, Maddison Harrington, Kaydence Malloy and Chloe Taylor

• Fourth Grade — Cayleigh Brown, Lizzie Patterson, Adam Askew, Mariah Goins, Abigail Martinez, Elan Pierce, Dylan Schneiner, Draedyn Wall, Brody Dunalp, Nevaeh Eide, Emmaunel Espinosa Rivera, Shi-mecca Stanback, Pedro Vicente Diego, Kaydence Beachum, Sean Cox, Jeremiah Johnson and Jolene Williams

• Fifth Grade — Willaysia Russell, Kannon Caulder, Bryaden Matthews, Carson Moore, Emily Alvarez, Eva Dominguez, Josiah Gilbert, Maurice Lemon, Cadence McIver, Brandon Marin Reyes, Blaze Ross, Chloe White, Kevron McSween, Jaden Wallace, Jaelynn Hunt and Isaac Nunley

Terrific Kids

• Kindergarten — Isabella Torres, Calvin Mitchell, Landon Barber, Morgan Terry and Aiden Floyd

• First Grade — Gweneth Neal, Darriyn Barringer, Gavin Covington, Aylin Nunez and Skylar Jones

• Second Grade — Ikemion Smith, Hayleigh Stuart, Terrence Bow and Daisy Covington

• Third Grade — Charles Strickland, Gael Dominguez Noyola, Ronnie Popowich and Paisely Brown and Aubrey Curtis

• Fourth Grade — Bella Sweatt, Rachael McDonald, Kensley Lampley and Tramiyah Morrison

• Fifth Grade — Kingston Gil, Blaze Ross, Rodrigo Alvarez, Demeya Jeffries and Isaac Nunley