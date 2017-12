RCC announces fall honors lists

HAMLET — Richmond Community College has announced its honor lists for the Fall 2017 Semester. The President’s List identifies students who earn an “A” in all courses and have a 4.0 grade point average while carrying 12 or more semester credit hours (not including developmental courses) in a degree or diploma program. The Dean’s List identifies students who attain a minimum grade point average of 3.25 and earn no letter grade lower than a “B” while carrying 12 or more semester hours (not including developmental courses) in a degree or diploma program. The following students received recognition for their academic achievements.

PRESIDENT’S LIST

Richmond County

Anna Auman

Ida Baldwin-Morgan

Grover Baxley V

Teresa Benson

Abigail Blackmon

Heather Boone

Brandon Briggs

Michelle Brown

Dylan Carpenter

Analuz Carrillo

Dwight Clark

Corey Cooper

Ana Corral

Miranda Cumber

John Defoe

Amber Denny

Amber Dickens

Carrie Eller

Ali Fahmy

Catherine Faust

David Ferron

Stephanie Ford

April Gonzalez

Patrick Hamilton

Sarah Helms

Jonathan Hill

Robert Hodges

Leah Hogan

Amanda Honeycutt

Julie Jones

Itzel Juarez

Alison Juarez Padron

Nicole Lawrence

Gregory Lee

Carson Leviner

Ian Lewis

Kayla Lisk

Devon Locklear

Evin Mabe

Jordyn Mabe

Cameron Mabe

Megan Martin

Carol McBride

Cristianne McDonald

Michaela Mitchell

Rebecca Montanez

Matthew Newton

Janay Nicholson

Madison Owen

Yash Patel

Logan Pearson

Edward Penland

Nicholas Pinto

Skylar Ramsay

Bethlee Ray

Kristin Reynolds

Sterling Riddick

Destiny Riggins

Hanna Rodriguez

Marinda Rogers

Ryan Ross

James Saiz

Yadira Santiago

Deyanira Sedano

Zarna Shah

Angel Shankle

Destiny Shoe

Jacob Simmons

Taylor Smith

Logan Smith

Jonah Smith

Rianna Smith

Jacob Smith

Kristen Stuteville

Benjamin Szymarek

Michael Tillis

Dakota Truett

Patricia Vaughn

Domingo Vazquez

Luis Vazquez

Lorenzo Vega-Vazquez

Katelyn Walker

Mario Walker

Kyra Wall

Briana Warwick

Noah Williams

Shamesha Young

DEAN’S LIST

Richmond County

William Adams

Cameron Alexander

McKenzie Allen

Zackary Allen

Toney Baldwin

John Barrington

Brianna Baxley

Brooke Berry

Thomas Bittle

Alexis Bittle

Kristen Blake

Brett Bowers

Savannah Bowler

Mekayla Brown

Hayden Burns

Alexandria Butler

Garrett Butler

Kimberly Calhoun

Karen Callicutt

Brian Carter

Bradley Chabot

Amber Chavis

Andrew Coble

Megan Covington

Amanda Covington

Stephanie Crawford

Amanda Currie

Caitlyn Daniel

Owen Dockery

Jaime Farris

Rusty Gibson

Deontrey Gunter

Kayla Hardee

Noah Harding

Rebecca Hearne

Benjamin Helms

James Henry

Kayla Hicks

Madisyn Hinson

Jamie Hinson

Shawn Howard

Darryl Joy

Evan Kelly

Sydney Kemble-West

Claire Kingston

Fredrica Kiser

Michael Knight

Daish Legrand

Garrett Leviner

Robert Long

Nancy Lopez

Sengthavy Manivanh

Rikki Marsh

Juwan Marshall

Antwan Martin

Amelia Mauk

Michaela McMillan

Dustin McQueen

Yolanda Miller

Luis Miranda

Harley Moates

Billy Moss

Bianca Najera

Vincent Nelson

Seth Newton

Ashanti Nichols

Tyree Ocampo

Aaliyah Patterson

Rodney Patterson

Alexander Perakis

Tessa Perez

Chad Phillips

Tristan Poole

Elijah Ratliff

Destiny Reid

Carrie Reinbott

Erica Rich

Erica Ridges-Johnson

Sonya Rosado

Hayden Schertzer

Tyetha Scott

Morgan Shepherd

Alaiesha Short

Danyelle Stroman

Payton Stutts

Nicholas Taunton

Denice Terry

Brayden Thomas

Amy Turner

Nydia Wall

Brenden Watson